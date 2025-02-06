Психолог ответил, есть ли смысл у вещих снов

Психолог объяснила феномен вещих снов
Некоторые люди во снах предчувствуют события, которые с ними могут произойти, сообщила NEWS.ru психолог Наиля Бирарова. По мнению специалиста, развитая интуиция связана с особенностями работы головного мозга, а способность видеть так называемые вещие сны может быть обусловлена как физиологическими процессами, так и психологическими факторами.
«У некоторых людей действительно очень развитая интуиция, и, возможно, они предчувствуют события — как хорошие, так и плохие. Ночью, когда подкорковые структуры головного мозга отдыхают, а активные очаги становятся менее импульсивными, предчувствие может дать сигнал о том, что что-то должно случиться», — объяснила Бирарова.
Психолог отметила, что вещие сны чаще происходят у людей с развитым воображением и фантазией. По ее словам, в основе этого феномена лежит эффект самопрограммирования, при котором человек настолько убеждает себя в чем-то, что начинает притягивать соответствующие обстоятельства.
«У некоторых людей это связано с большой бурной фантазией, из-за чего они путают вещие сны с желаемым эффектом. Не у всех действительно развита хорошая интуиция, но те, кто обладает такой сверхчувствительностью, действительно могут нащупать какие-то события. С другой стороны, они могут себе придумать эти события, и как будто внешние обстоятельства притягиваются на эту внутреннюю готовность с чем-то столкнуться в жизни. С точки зрения психологии, мы можем говорить о том, что человек себя сам программирует», — заключила эксперт.
Ранее стало известно, что почти две трети россиян (64%) сталкивались с феноменом вещих снов. В опросе, в котором приняли участие 4,7 тысячи человек, 39% респондентов отметили, что они иногда видят такие сны. Еще 25% заявили, что сталкиваются с ними регулярно.