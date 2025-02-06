Психолог ответил, есть ли смысл у вещих снов

Некоторые люди во снах предчувствуют события, которые с ними могут произойти, сообщила NEWS.ru психолог Наиля Бирарова. По мнению специалиста, развитая интуиция связана с особенностями работы головного мозга, а способность видеть так называемые вещие сны может быть обусловлена как физиологическими процессами, так и психологическими факторами.

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« У н е к о т о р ы х л ю д е й д е й с т в и т е л ь н о о ч е н ь р а з в и т а я и н т у и ц и я , и , в о з м о ж н о , о н и п р е д ч у в с т в у ю т с о б ы т и я — к а к х о р о ш и е , т а к и п л о х и е . Н о ч ь ю , к о г д а п о д к о р к о в ы е с т р у к т у р ы г о л о в н о г о м о з г а о т д ы х а ю т , а а к т и в н ы е о ч а г и с т а н о в я т с я м е н е е и м п у л ь с и в н ы м и , п р е д ч у в с т в и е м о ж е т д а т ь с и г н а л о т о м , ч т о ч т о - т о д о л ж н о с л у ч и т ь с я » , — о б ъ я с н и л а Б и р а р о в а .

Психолог отметила, что вещие сны чаще происходят у людей с развитым воображением и фантазией. По ее словам, в основе этого феномена лежит эффект самопрограммирования, при котором человек настолько убеждает себя в чем-то, что начинает притягивать соответствующие обстоятельства.

« У н е к о т о р ы х л ю д е й э т о с в я з а н о с б о л ь ш о й б у р н о й ф а н т а з и е й , и з - з а ч е г о о н и п у т а ю т в е щ и е с н ы с ж е л а е м ы м э ф ф е к т о м . Н е у в с е х д е й с т в и т е л ь н о р а з в и т а х о р о ш а я и н т у и ц и я , н о т е , к т о о б л а д а е т т а к о й с в е р х ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю , д е й с т в и т е л ь н о м о г у т н а щ у п а т ь к а к и е - т о с о б ы т и я . С д р у г о й с т о р о н ы , о н и м о г у т с е б е п р и д у м а т ь э т и с о б ы т и я , и к а к б у д т о в н е ш н и е о б с т о я т е л ь с т в а п р и т я г и в а ю т с я н а э т у в н у т р е н н ю ю г о т о в н о с т ь с ч е м - т о с т о л к н у т ь с я в ж и з н и . С т о ч к и з р е н и я п с и х о л о г и и , м ы м о ж е м г о в о р и т ь о т о м , ч т о ч е л о в е к с е б я с а м п р о г р а м м и р у е т » , — з а к л ю ч и л а э к с п е р т .

Ранее стало известно, что почти две трети россиян (64%) сталкивались с феноменом вещих снов. В опросе, в котором приняли участие 4,7 тысячи человек, 39% респондентов отметили, что они иногда видят такие сны. Еще 25% заявили, что сталкиваются с ними регулярно.