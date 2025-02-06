Дизайнер Артемий Лебедев назвал главный недостаток жителей России

Дизайнер Артемий Лебедев раскрыл главный недостаток России в рамках своего очередного выпуска новостей, опубликованного в VK.

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Лебедев выразил мнение, что в России пользуются популярностью ненаучные идеи, поскольку в стране не уделяют должного внимания ментальному здоровью граждан. Также блогер раскритиковал российское телевидение, которое «кормит» россиян «лютым говном на лопате».

« Н е у д и в и т е л ь н о , ч т о у н а с с т р а н а н а с т о л ь к о я з ы ч е с к а я и л ю д и в е р я т в о о б щ е в л ю б у ю е р у н д у , к а к а я т о л ь к о б ы в а е т » , — п о д е л и л с я о н .

В конце января Артемий Лебедев призывал россиян работать по 15 часов в день. Он также заявлял, что в России более «ленивая культура», чем в Америке. Гражданам США, считает Лебедев, приходится «гораздо сильнее суетиться по жизни», особенно в творческих профессиях.