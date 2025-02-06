Как морщины выдают наш характер

По линиям на ладонях опытный хиромант легко определит ваше прошлое и будущее, расскажет о вероятных проблемах со здоровьем и личной жизнью. Но мало кто знает, что и морщины на лице делают нас открытой книгой для профессиональных психологов, косметологов и пластических хирургов. Они сходу могут рассекретить не только детали образа жизни человека, но и его поведенческие привычки, черты характера.

Вообще подвижная мимика — признак активной и эмпатичной личности, которая не может и не умеет игнорировать все происходящее вокруг. Смотрит смешной фильм — хохочет до слез, видит на улице прихрамывающую старушку — переживает и невольно хмурится. Пластический хирург Анатолий Перлей пояснил, что самое большое число морщин образуется у холериков, которые по природе своей очень эмоциональны.

Но и другие, более сдержанные типы личностей, к сожалению, с годами «обзаводятся» не слишком эстетичными отметинами на лице. И их локация зависит часто от характера человека, его привычек, которые вырабатываются в силу профессии, жизненных обстоятельств. Эксперт раскрыл некоторые профессиональные секреты, которые помогают ей определить особенности внутреннего мира по расположению морщин на лице.

Морщины на лбу

Медик утверждает, что продольные борозды на коже лба — это следствие привычки постоянно хмуриться. Но не только от сосредоточенности на каком-либо занятии. Как правило, такими морщинами отличаются излишне раздражительные, депрессивные и агрессивные люди. Попробуйте понаблюдать за подвижностью лба в моменты негативных эмоций, и поймете, что он откликается почти всегда.

В межбровье

Две, три, а то и больше вертикальных морщины между бровями не добавляют лицу привлекательности. Напротив, делают его суровым, несколько отталкивающим. На самом деле, обладатели этих морщин — вовсе не злые люди. Перлей считает, что они скорее вдумчивые, сомневающиеся во всем.

В области глаз

Множество морщин -«лучиков» у внешнего уголка глаз выдает человека веселого, любящего похохотать от души, говорит эксперт. Но от радости до печали порой не так уж далеко. Точно такие же морщины часто наблюдаются у любителей поплакать, порасстраиваться по поводу и без.

Стереть все эти морщины-«подсказки» с лица сегодня не составит труда. Косметологи и хирурги готовы разгладить все неровности кожи, сделав его почти кукольным. Но прежде чем решаться на коррекции морщин, стоит несколько раз подумать. Убрав возрастные изменения, мы порой лишаемся индивидуальности, своего эксклюзивного обаяния, которое не купишь ни за какие деньги. Недаром многие знаменитости предпочитают стареть естественно, без «уколов красоты» и подтяжек лица.