Семь способов сконцентрироваться, когда вас постоянно отвлекают

Бывает крайне непросто сохранить концентрацию, даже когда на кону ваша карьера или возможность провести больше времени с семьей. Рассказываем, какие полезные привычки помогут вам стать гуру эффективности.

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Запишите, на чем остановились

Если вы вынуждены отвлечься, используйте простой прием: прежде чем оставить работу, быстро запишите, что вы делали и чем планировали заняться далее. Это позволит не упустить из виду важные детали и быстро погрузиться в процесс по возвращении, вместо того чтобы тратить время в попытках вспомнить, на чем вы остановились и что было следующим пунктом в списке дел.

Попробуйте «метод помидора»

Эту простую технику тайм-менеджмента предложил Франческо Чинило в конце восьмидесятых и назвал ее в честь кухонного таймера-помидора. Суть в том, чтобы повысить эффективность работы за счет коротких перерывов. В классическом варианте предлагается погружаться в работу на 25 минут, после чего следует 5 минут отдыха. Если вас часто отвлекают домашние или коллеги — просто сообщите им расписание мини-перерывов.

Создайте свой «ритуал» погружения

Суть в том, чтобы заранее устранить максимум отвлекающих факторов и закрыть потребности, которые могут возникнуть в процессе работы. Например, если у вас нет возможности уединиться, то помогут наушники с шумоподавлением и как минимум «тихий» режим на смартфоне. Уведомления никуда не денутся, просто ознакомитесь с ними позже. Пригодится также стакан воды и плед, если вам может стать холодно. Постарайтесь убрать с глаз долой все, что вас отвлекает.

Контролируйте свой внутренний диалог

Даже если вы работаете в абсолютном одиночестве, ваш поток мыслей значительно влияет на степень концентрации и эффективность работы. Точно так же, как вы не говорите все, что придет в голову вслух, не стоит и мысленно проговаривать деструктивные фразочки вроде «я никогда это не закончу». Если задачу выполнить вам придется в любом случае, нет смысла оттягивать финал процесса. А пожалеть себя вдоволь можно во время приятного перерыва.

Сосредоточьтесь на своем дыхании

Осознанное дыхание — один из лучших способов заземлиться и переориентировать свой разум. Самая обыкновенная дыхательная гимнастика может стать вашим ключом к собственной нервной системе. Даже 5-секундные вдохи и выдохи, если выполнять их в течение пары минут, могут оказать заметный успокаивающий эффект. Вспомните об этом, когда в очередной раз поймаете себя на тревожных мыслях, которые не дают как следует сосредоточиться.

Установите границы в отношениях

Сложно отрицать, что решающее значение при необходимости сосредоточиться играет обстановка, а значит, и окружающие вас люди. Будь то болтовня коллег, навязчивая переписка в мессенджерах или шумные игры ребенка: важно установить личные границы. В конце концов никто не обязан догадываться, что вам мешает в конкретный момент, если вы выбираете молчать и терпеть. Когда того позволяет специфика работы, можно попробовать договориться с коллегами о «тихом часе» в офисе в критически важные моменты дня, когда никто никого не беспокоит, в таск-трекерах в том числе.

Пейте достаточно воды

Обезвоживание и усталость идут рука об руку: если вы пьете недостаточно воды, то организм начинает экономить энергию. В то же время вам будет сложно сосредоточиться на работе и перестать тянуть время из-за отсутствия сил. Главное, не переборщить, а то отвлекаться придется уже на санузел. Просто поставьте бутылку чистой воды в поле зрения: так, вероятно, вы будете пить интуитивно. Если за водой нужно куда-то идти, вероятность дефицита жидкости в организме будет выше.