Ученые узнали, сколько у людей ключевых мотивов поведения

У людей оказалось всего 15 ключевых мотивов поведения
Исследователи из ВШЭ и Лондонской школы гигиены и тропической медицины назвали 15 ключевых мотивов человеческого поведения. Изучив взгляды, предпочтения и поступки людей с точки зрения эволюционной теории, они показали, как мотивы переплетаются и формируют привычки и отношения между людьми. Результаты опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.
В рамках предложенной концепции все мотивы рассматриваются как эволюционные адаптации, повышающие приспособленность древнего человека к окружающей среде и влияющие на поведение в наши дни.
Авторы исследования провели онлайн-опрос более чем 500 человек. Респондентам предлагали оценить 150 утверждений о повседневных предпочтениях, страхах, желаниях и социальных устремлениях («мне очень нравится кататься на каруселях», «еда для меня не играет такой важной роли, как для большинства других людей», «я много общаюсь со своими друзьями» и др).
При помощи сетевого анализа ученые выявили устойчивые кластеры мотивов. Оказалось, что поведение человека регулируют всего 15 ключевых мотивов, которые можно объединить в 5 больших групп:
- связанные с окружающей средой (накопление, созидание);
- физиологические (страх, отвращение, голод, комфорт);
- репродуктивные (влечение, привлечение партнера, любовь, воспитание);
- психологические (любопытство, игра);
- социальные (принадлежность, статус, справедливость).
Также исследователи обнаружили взаимосвязи между мотивами. Например, существует связь между мотивами справедливости, воспитания и любопытства. Это указывает на потребность как в защите общественного благополучия, так и в осведомленности о возможных типах асоциального поведения.
Интересно, что мотивы статуса и игры были центральными во всей сети, то есть именно они оказывают наибольшее влияние на связи и взаимодействие между другими элементами. Статус важен, потому что он помогает человеку достигать целей через доступ к ресурсам, которые повышают шансы на успех в жизни, включая привлечение партнера. Чтобы поддерживать статус, необходимо стремиться к накоплению ресурсов, избегать их потери и уметь эффективно использовать их в различных ситуациях. Мотив игры, в свою очередь, помогает развивать навыки, необходимые для удержания статуса и адаптации к меняющимся условиям.
«Сетевая психометрика позволила нам увидеть, как мотивы связаны друг с другом. Например, мотивы “любовь” и “забота” находятся рядом друг с другом в сети, что логично с точки зрения эволюции: забота о потомстве повышает его шансы на выживание. В то же время такие мотивы, как “страх” и “любопытство”, часто проявляют противоположные эффекты. Страх удерживает нас от опасности, но чрезмерное его проявление может сдерживать любопытство, которое способствует познанию и инновациям», — объясняет Альбина Галлямова, младший научный сотрудник Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ.
Женщины чаще проявляют интерес к мотивам заботы и комфорта, тогда как мужчины более склонны к мотивам статуса и влечения. Молодые люди больше ориентированы на статус и игру, в то время как в старшем возрасте на первый план выходят страхи и забота о комфорте.
Результаты исследования могут быть полезны в различных сферах — от маркетинга до IT. Например, в рекламе понимание мотивов различных социальных групп позволяет точнее настроить коммуникацию. Молодежь, ориентированная на статус и игру, скорее откликнется на стимулы, связанные с престижем и развлечениями, тогда как зрелой аудитории важны безопасность, надежность и комфорт. В сфере ИИ понимание эволюционных мотивов позволяет настроить систему более человекоцентрично: для молодых пользователей предлагать геймификацию и социальное взаимодействие, а для старшего поколения — удобство и простоту. В психотерапии понимание мотивов позволяет точнее реагировать на потребности клиента. Например, работа с тревогой может учитывать эволюционный механизм избегания опасностей и помогать находить баланс между безопасностью и любопытством.