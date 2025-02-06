Ученые узнали, сколько у людей ключевых мотивов поведения

Исследователи из ВШЭ и Лондонской школы гигиены и тропической медицины назвали 15 ключевых мотивов человеческого поведения. Изучив взгляды, предпочтения и поступки людей с точки зрения эволюционной теории, они показали, как мотивы переплетаются и формируют привычки и отношения между людьми. Результаты опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

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В рамках предложенной концепции все мотивы рассматриваются как эволюционные адаптации, повышающие приспособленность древнего человека к окружающей среде и влияющие на поведение в наши дни.

Авторы исследования провели онлайн-опрос более чем 500 человек. Респондентам предлагали оценить 150 утверждений о повседневных предпочтениях, страхах, желаниях и социальных устремлениях («мне очень нравится кататься на каруселях», «еда для меня не играет такой важной роли, как для большинства других людей», «я много общаюсь со своими друзьями» и др).

При помощи сетевого анализа ученые выявили устойчивые кластеры мотивов. Оказалось, что поведение человека регулируют всего 15 ключевых мотивов, которые можно объединить в 5 больших групп:

связанные с окружающей средой (накопление, созидание);

физиологические (страх, отвращение, голод, комфорт);

репродуктивные (влечение, привлечение партнера, любовь, воспитание);

психологические (любопытство, игра);

социальные (принадлежность, статус, справедливость).

Также исследователи обнаружили взаимосвязи между мотивами. Например, существует связь между мотивами справедливости, воспитания и любопытства. Это указывает на потребность как в защите общественного благополучия, так и в осведомленности о возможных типах асоциального поведения.

Интересно, что мотивы статуса и игры были центральными во всей сети, то есть именно они оказывают наибольшее влияние на связи и взаимодействие между другими элементами. Статус важен, потому что он помогает человеку достигать целей через доступ к ресурсам, которые повышают шансы на успех в жизни, включая привлечение партнера. Чтобы поддерживать статус, необходимо стремиться к накоплению ресурсов, избегать их потери и уметь эффективно использовать их в различных ситуациях. Мотив игры, в свою очередь, помогает развивать навыки, необходимые для удержания статуса и адаптации к меняющимся условиям.

« С е т е в а я п с и х о м е т р и к а п о з в о л и л а н а м у в и д е т ь , к а к м о т и в ы с в я з а н ы д р у г с д р у г о м . Н а п р и м е р , м о т и в ы “ л ю б о в ь ” и “ з а б о т а ” н а х о д я т с я р я д о м д р у г с д р у г о м в с е т и , ч т о л о г и ч н о с т о ч к и з р е н и я э в о л ю ц и и : з а б о т а о п о т о м с т в е п о в ы ш а е т е г о ш а н с ы н а в ы ж и в а н и е . В т о ж е в р е м я т а к и е м о т и в ы , к а к “ с т р а х ” и “ л ю б о п ы т с т в о ” , ч а с т о п р о я в л я ю т п р о т и в о п о л о ж н ы е э ф ф е к т ы . С т р а х у д е р ж и в а е т н а с о т о п а с н о с т и , н о ч р е з м е р н о е е г о п р о я в л е н и е м о ж е т с д е р ж и в а т ь л ю б о п ы т с т в о , к о т о р о е с п о с о б с т в у е т п о з н а н и ю и и н н о в а ц и я м » , — о б ъ я с н я е т А л ь б и н а Г а л л я м о в а , м л а д ш и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к Ц е н т р а с о ц и о к у л ь т у р н ы х и с с л е д о в а н и й Н И У В Ш Э .

Женщины чаще проявляют интерес к мотивам заботы и комфорта, тогда как мужчины более склонны к мотивам статуса и влечения. Молодые люди больше ориентированы на статус и игру, в то время как в старшем возрасте на первый план выходят страхи и забота о комфорте.

Результаты исследования могут быть полезны в различных сферах — от маркетинга до IT. Например, в рекламе понимание мотивов различных социальных групп позволяет точнее настроить коммуникацию. Молодежь, ориентированная на статус и игру, скорее откликнется на стимулы, связанные с престижем и развлечениями, тогда как зрелой аудитории важны безопасность, надежность и комфорт. В сфере ИИ понимание эволюционных мотивов позволяет настроить систему более человекоцентрично: для молодых пользователей предлагать геймификацию и социальное взаимодействие, а для старшего поколения — удобство и простоту. В психотерапии понимание мотивов позволяет точнее реагировать на потребности клиента. Например, работа с тревогой может учитывать эволюционный механизм избегания опасностей и помогать находить баланс между безопасностью и любопытством.