Что делать, если один из партнеров стал холоден в постели

Рано или поздно постельные страсти затихают в любой паре, даже если партнеры отличаются завидным темпераментом и по-прежнему сильно друг друга любят. Чаще это односторонняя ситуация, когда один по-прежнему вожделеет вторую половинку, а другой теряет интерес к интиму. Разбираемся с психологом Вероникой Ахметовой, почему так происходит, а главное — можно ли решить проблему и вернуть полноценный секс в браке.

Так куда пропало желание

Эксперт называет несколько причин, по которым муж или жена (а порой и оба одновременно) начинают избегать близости. У женщин интимная холодность возникает из-за участившихся предательств со стороны любимого. Доверие сходит на нет, а с ним и желание заниматься сексом с мужчиной. У сильного пола тоже бывает немало поводов перестать хотеть свою супругу.

« С л у ч а е т с я , ч т о м у ж ч и н е п р о с т о н а д о е л с е к с с э т о й к о н к р е т н о й ж е н щ и н о й , о н а е г о б о л ь ш е н е п р и в л е к а е т в и н т и м н о м п л а н е . Н у и л и п а р т н е р ш а п е р е с т а л а з а с о б о й с л е д и т ь и б о л ь ш е н е я в л я е т с я о б ъ е к т о м ж е л а н и я , — г о в о р и т п с и х о л о г . — Б ы в а е т и с л а б а я п о л о в а я к о н с т и т у ц и я , к о г д а м у ж ч и н е н е н у ж н о с т о л ь к о с е к с а , с к о л ь к о е г о ж е н щ и н е . П о н и ж е н н о е л и б и д о ч а с т о с в я з а н о с г о р м о н а л ь н ы м ф о н о м , с в о з р а с т о м э т о у с у г у б л я е т с я » .

Кроме того, на обоих супругах могут сказываться накопившиеся в браке проблемы и недосказанности. На протяжение совместной жизни партнеры переживают и измены, и ссоры. Да и у благополучных союзов встречается диссонанс в постели. Как правило, из-за нехватки времени и большого количества забот по дому. Партнеры думают о работе, детях, бытовых вопросах, но только не о себе. А ночное время, которое раньше предназначалось для любовных игр, теперь тратится только на сон, порой даже под разными одеялами или в отдельных комнатах.

Так недолго и вовсе отвыкнуть друг от друга и вместо супружеских получить соседские отношения. Психолог советует не пускать проблему на самотек, а решать ее, пока не стало поздно.

Как вернуть былую страсть

Если в паре нет иных разногласий, то вернуть интим поможет, в первую очередь, желание угодить любимому человеку.

« Л ю б я щ и й ч е л о в е к в с е г д а п о л у ч а е т у д о в о л ь с т в и е , к о г д а х о р о ш о е г о п а р т н е р у , в т о м ч и с л е и в п о с т е л и » , — н а п о м и н а е т э к с п е р т .

Нужно обязательно выкраивать время для двоих, чтобы побыть наедине, как раньше. Пусть это будет час в день или три часа в неделю. Потратьте их с удовольствием, и неважно где: на прогулке по парку, в кинотеатре, на кухне за совместным приготовлением ужина. Держитесь за руки, говорите обо всем, шутите. Это всегда сближает и возвращает взаимный интерес.

Не стоит пренебрегать и воплощением давних нереализованных интимных фантазий. Даже спустя десятилетия брака такие, наверняка, остались. Так когда, если не сейчас? Важно внести элемент новизны, который сработает как катализатор. Психолог рекомендует попробовать разного рода интимные упражнения, игры. К примеру, яркие ощущения доставит игра с ограничениями, когда ты можешь созерцать партнера в интимной обстановке, но не имеешь права его касаться.

На другой день разрешено коснуться лишь какой-то одной части тела, и так по нарастающей. Можно вместе посмотреть фильмы для взрослых или полистать книги, где описаны сексуальные эксперименты. В конце концов, надо сменить обстановку. Из надоевшей спальни переместиться в тематический отель или на безлюдный пляж. Может, с моральной точки зрения это и не всегда хорошо, зато у пары останутся шикарные совместные воспоминания. А они очень сближают.

Нанести визит в секс-шоп тоже полезно в периоды охлаждения. Сейчас можно найти немало приспособлений, которые делают интимную жизнь намного приятнее. Единственное, от чего предостерегает эксперт, так это от третьих лиц в постели. Возможно, запретный плод и привлекает партнеров, жаждущих острых ощущений, но тут никто не застрахован от последствий.