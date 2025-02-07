Профессор изучил, как йога помогает быть спокойным

Ингунн Хаген, профессор кафедры психологии Норвежского университета науки и технологий, в двух статьях 2023 и 2024 года вместе с коллегами изучила, как на подростков и работающих взрослых влияет йога. Оказалось, что эффект от этих занятий появляется быстро.

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Молодые люди, которые участвовали в исследовании 2023 года, сходили на йогу всего восемь раз. Они должны были при этом вести дневник или журнал. Там их просили в свободной форме писать, что они думали и чувствовали до и после занятий йогой, а также как они эту практику воспринимали.

Как в анкетах, так и в интервью, эксперты заметили акцент подростков на расслаблении и снижении стресса. Молодые люди сообщали, что йога помогла им в релаксации. В результате они стали более расслабленными. Это привело к улучшению их самочувствия.

Йога помогает создать лучший баланс между симпатической и парасимпатической частями автономной нервной системы. Работающие взрослые отмечали, что стали чувствовать себя более благополучно после такой практики, а также им легче стало справляться со стрессом.

Также йога изменила то, как люди выполняли работу. Несколько участников исследования упомянули, что они использовали дыхательные упражнения йоги при подготовке к встрече или когда они хотели расслабиться и восстановиться во время рабочего дня. Многие добровольцы отметили, что они стали менее напряжёнными, им стало легче общаться с коллегами.

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