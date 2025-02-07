Психолог ответил, как провинциальность Брухуновой влияет на ее поведение

Татьяна Брухунова угодила в скандал, публично осудив девушек, покупающих фейковые сумки. На защиту россиянок встали Ирина Безрукова и Екатерина Гордон, но супруга Евгения Петросяна раскритиковала и их, назвав «сбитыми летчиками». Психолог Станислав Самбурский считает, что Татьяна хочет самоутвердиться на скандале с сумками, поскольку зависит от атрибутов успеха. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

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« Т а т ь я н а Б р у х у н о в а ш и р о к о и з в е с т н а к а к ж е н а Петросяна. Из других достижений: умение в дорогих брендах выглядеть нелепо, стремительно удалять критические замечания в соцсетях и осуждать настоящих звезд. С психологической точки зрения поведение Татьяны выглядит достаточно понятным. Отбить у жены успешного мужчину — вполне рабочая схема, чтобы зацепиться в столице. Известный, богатый мужчина воспринимается, как "спасательный круг", и не страшно, что по возрасту он мог быть ее дедушкой. Если речь идет не только о деньгах, в такие отношения могут вступать люди, которым не хватило в детстве заботы и чувства защищенности. Татьяна в браке не поменяла фамилию, говоря, что носить фамилию отца ей важнее, чем мужа. Это снова о том, что ей важно чувство защищенности, ощущение тыла, а также тяга к отцовской фигуре», — считает психолог.

По мнению эксперта, публичное поведение Татьяны — это компенсация прошлого. Уехав из провинции, она желает доказать всем, что достойна лучшего, поэтому окружает себя дорогими вещами.