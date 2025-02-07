Как встретить День всех влюбленных одиночкам

Психолог Самойлова: спорт и встреча с родными помогут избежать грусти 14 февраля. Жители многих стран считают День святого Валентина самым романтическим праздником в году. Однако некоторые люди, у которых нет второй половинки, могут в этот день испытать грусть. Как поднять себе настроение 14 февраля — раскрыла психолог Марина Самойлова.

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Как встретить 14 февраля одиночкам

Избежать негативных эмоций в День всех влюблённых поможет переосмысление этого праздника, отметила специалист в разговоре с МК в Красноярске.

По её словам, 14 февраля может ассоциироваться не только с романтикой, но и с дружбой или семьей.

« С о з д а й т е с в о й с о б с т в е н н ы й п р а з д н и к л ю б в и — н а п и ш и т е п и с ь м а с в о и м б л и з к и м , п о д е л и т е с ь с н и м и т ё п л ы м и с л о в а м и и л и п р о с т о п р о в е д и т е в р е м я с т е м и , к о г о в ы л ю б и т е » , — п о с о в е т о в а л а э к с п е р т .

Как не грустить в День святого Валентина

Людям, которые одиноки в День всех влюблённых, в первую очередь нужно принять свои эмоции и не пытаться их подавить, подчеркнула психолог.

Вот что ещё позволит избежать тоски в этот праздник:

Забота о себе. Займетесь любимыми делами, например, почитайте книгу, посмотрите фильм или приготовьте вкусный ужин.

Займетесь любимыми делами, например, почитайте книгу, посмотрите фильм или приготовьте вкусный ужин. Встреча с родными. Общение с друзьями и родственниками поможет избежать уныния.

Общение с друзьями и родственниками поможет избежать уныния. Помощь окружающим. Волонтёрство или участие в благотворительной акции позволят отвлечься от переживаний.

Волонтёрство или участие в благотворительной акции позволят отвлечься от переживаний. Спорт. Умеренная физическая нагрузка поднимет настроение и улучшит самочувствие.

Умеренная физическая нагрузка поднимет настроение и улучшит самочувствие. Планы на будущее. Концентрация на собственных целях приведёт к позитивному настрою.

На 14 февраля многие пары дарят друг другу подарки. Чем удивить партнёра в этот день — читайте в материале «Секрета».