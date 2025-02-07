Как встретить День всех влюбленных одиночкам

Как не грустить, если встречаешь День всех влюблённых в одиночестве? Полезные советы психолога
Психолог Самойлова: спорт и встреча с родными помогут избежать грусти 14 февраля. Жители многих стран считают День святого Валентина самым романтическим праздником в году. Однако некоторые люди, у которых нет второй половинки, могут в этот день испытать грусть. Как поднять себе настроение 14 февраля — раскрыла психолог Марина Самойлова.
Как встретить 14 февраля одиночкам
Избежать негативных эмоций в День всех влюблённых поможет переосмысление этого праздника, отметила специалист в разговоре с МК в Красноярске.
По её словам, 14 февраля может ассоциироваться не только с романтикой, но и с дружбой или семьей.
«Создайте свой собственный праздник любви — напишите письма своим близким, поделитесь с ними тёплыми словами или просто проведите время с теми, кого вы любите», — посоветовала эксперт.
Как не грустить в День святого Валентина
Людям, которые одиноки в День всех влюблённых, в первую очередь нужно принять свои эмоции и не пытаться их подавить, подчеркнула психолог.
Вот что ещё позволит избежать тоски в этот праздник:
- Забота о себе. Займетесь любимыми делами, например, почитайте книгу, посмотрите фильм или приготовьте вкусный ужин.
- Встреча с родными. Общение с друзьями и родственниками поможет избежать уныния.
- Помощь окружающим. Волонтёрство или участие в благотворительной акции позволят отвлечься от переживаний.
- Спорт. Умеренная физическая нагрузка поднимет настроение и улучшит самочувствие.
- Планы на будущее. Концентрация на собственных целях приведёт к позитивному настрою.
На 14 февраля многие пары дарят друг другу подарки. Чем удивить партнёра в этот день — читайте в материале «Секрета».