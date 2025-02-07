Чем опасны для молодого человека отношения со зрелой женщиной? Мнение психолога
Молодые мужчины, вступающие в отношения с женщинами значительно старше себя, рискуют потерять самостоятельность и личностный рост. Об этом рассказала психолог Анастасия Быстрова, пишет NEWS.ru.
Некоторые мужчины в отношениях с такими женщинами подсознательно воспринимают их как замену матери. Это приводит к торможению личной ответственности и развитию жизненных навыков, считает эксперт. В таком союзе мужчина становится «маменькиным сынком, а женщина оказывается не только партнером, но и эмоциональным опекуном, ограничивающим свободу и развитие молодого человека.
«Динамика «маменькиного сынка может удерживать мужчину в детских ролях, где он не способен принимать важные решения.
Ранее психолог, сексолог Александра Миллер рассказала об опасности мимолетных любовных интрижек. По ее словам, короткий роман может привести человека к «дофаминовой яме, когда он перестает чувствовать радость. В то время как полноценные искренние отношения поддерживают в человеке высокий эмоциональный тонус, кратковременная любовная связь приводит к состоянию опустошенности, человек оказывается лишенным гормональной подпитки, объяснила эксперт.