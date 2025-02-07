Какие практики помогут достичь эмоциональной гармонии

Для некоторых из нас борьба со стрессом может быть изнурительной. При этом длительный (хронический) стресс может привести к воспалению, ослаблению иммунной системы, повысить риск возникновения проблем с пищеварением, болезней сердца, увеличения веса, инсульта.

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Вот несколько эффективных стратегий снятия стресса.

Практикуйте осознанность. Психологи обнаружили, что это может изменить ваш мозг и вашу биологию. Осознанность снижает уровень стресса, уменьшает симптомы депрессии, укрепляет иммунитет.

Используйте техники релаксации. Расслабление замедляет сердечный ритм, снижает кровяное давление, уменьшает мышечное напряжение. Одна из техник — это прогрессивная мышечная ралаксация. Она подразумевает, что вы расслабляете все мышцы тела, одну за другой.

Учитесь управлять временем. Благодаря этому вы уменьшите ощущение подавленности и тревоги, освободите время для отдыха и удовольствий.

Развивайте эмоциональную устойчивость. Практикуйте для этого заботу о себе, развивайте позитивный настрой, улучшайте навыки решения проблем, учитесь принимать изменения и ставьте реалистичные цели.

Подумайте о возможности стать волонтёром. Это может сделать вас счастливее и снизит уровень стресса. Одно исследование продемонстрировало, что люди, которые добровольно помогали другим в прошлом году, были более довольны своей жизнью, чем те, кто этого не делал. Кроме того, они сообщили об улучшении их психического здоровья и общего состояния здоровья.

Сократите время, проведённое перед экраном. Исследования связывают чрезмерное использование смартфона с высоким уровнем стресса и проблемами с психическим здоровьем.

Попробуйте ароматерапию. Вдыхание запаха эфирных масел, ароматических свечей и пр. может снизить уровень стресса. Одно исследование даже показало, что запах вашего партнёра или запах, который остаётся на его одежде, может действовать расслабляюще.

Выполняйте дыхательные упражнения. Некоторые исследования демонстрируют, что они могут быть эффективнее практики осознанности для снижения уровня тревожности. Также дыхательные упражнения способны улучшить настроение, уменьшить беспокойство и снизить частоту сердечных сокращений и дыхания.

Проводите время на природе. Всего 10 минут среди деревьев и другой растительности помогут улучшить ваше психическое благополучие, сделать вас счастливее.

Больше занимайтесь физической активностью. Многие научные работы показывают, что движение тела и регулярные упражнения улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Устанавливайте социальные связи. Когда вы постоянно общаетесь с семьёй и друзьями, вы можете реже чувствовать себя одиноким. Также социальные связи снижают риск смертности, улучшают настроение, снижают кровяное давление.

Выражайте благодарность. В некоторых исследованиях отмечается, что люди, которые выражают благодарность, сообщают о меньшем уровне стресса, лучшем качестве жизни, меньшем количестве проблем с психическим здоровьем.

Попробуйте вести дневник. Это может быть эффективным способом борьбы с депрессией, а также может помочь при хронических заболеваниях.

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