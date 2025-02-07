Уролог назвал два условия для хорошей эрекции

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников раскрыл два условия для хорошей эрекции. Их врач перечислил в Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам специалиста, важно понимать, что эрекции предшествуют влечение и возбуждение. Он объяснил, что влечение — это потребность в сексуальных действиях, и подчеркнул, что оно зависит от психологического состояния и тестостерона.

« В о з б у ж д е н и е — э т о и з м е н е н и е в н у т р е н н е г о с о с т о я н и я в о в р е м я в з а и м о д е й с т в и я с п а р т н е р о м , п е р е х о д в н е к о е т р а н с о в о е с о с т о я н и е . В п е р в у ю о ч е р е д ь э т о и з м е н е н и е о б у с л о в л е н о п о в ы ш е н н ы м т о н у с о м п а р а с и м п а т и ч е с к о й н е р в н о й с и с т е м ы » , — у т о ч н и л у р о л о г .

Доктор подчеркнул, что эрекция невозможна без влечения и возбуждения. По его мнению, жалобы мужчин на плохую эрекцию обусловлены нарушениями именно на этих этапах.

Ранее уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие секса в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.