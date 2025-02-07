Психолог объяснил, почему жертвы терпят домашнее насилие

По словам эксперта, жертвы домашнего насилия укрепляют в сознании следующие установки:

© unsplash

Нужно терпеть отношения, чтобы сохранить брак;

Брак надо сохранить любой ценой;

Нужно быть вместе ради детей;

Статус замужней женщины лучше, чем разведенной.

Когда люди следуют этим принципам, они сохраняют не хорошие взаимоотношения, а саму идею семьи.

Соколова подчеркивает, что есть большая разница между тем, что можно и что категорически нельзя терпеть:

« Т е р п е т ь т о , ч т о к о в р и к л е ж и т н е т а м , и л и т е р п е т ь о п о з д а н и я м у ж а н а с в и д а н и я и в с т р е ч и - э т о н а з ы в а е т с я в ы д е р ж и в а т ь . Т а к и м о б р а з о м м ы с о г л а ш а е м с я с н е к о т о р ы м и н е д о с т а т к а м и , с т о й р а з н и ц е й , к о т о р а я е с т ь м е ж д у в а м и » .

Однако некоторые люди подменяют понятия и связывают терпение с насилием. Причем оно может быть не только физическим, но и психологическим. Среди них:

Экономическое насилие — оно заключается в контроле трат или полном лишении одного человека собственных финансов. Репродуктивное насилие — когда мужчина настаивает на том, чтобы женщина рожала, даже если она не хочет.

Кроме того, психолог подчеркивает, что некоторые женщины имеют психологические особенности, которые заставляют их держаться за подобные отношения:

Пережитое насилие;

Насилие в семье между родителями;

Низкая самооценка;

Отсутствие хорошо развитых коммуникативных навыков, которые не позволяют поделиться происходящим с окружающими и получить поддержку;

Склонность к разного рода зависимостям;

Социальная изоляция;

Ощущение собственной беспомощности, при котором кажется, что ничего нельзя поменять.

Все эти признаки могут быть до отношений или формироваться уже в них:

« Н а с и л ь н и к м о ж е т о г р а н и ч и в а т ь с о ц и а л ь н ы е к о н т а к т ы ж е н щ и н ы , в н у ш а т ь , ч т о о н а н и к ч е м н а я , т а к е й н а д о , с а м а в и н о в а т а . И н е к о т о р ы е ж е н щ и н ы н а ч и н а ю т в э т о в е р и т ь » .

Также далеко не все и не всегда обращаются за помощью. С одной стороны, по причине полной уверенности в своей вине:

« К о г д а ж е н щ и н а ч у в с т в у е т с т ы д з а т о , ч т о с н е й п р о и с х о д и т , о н а н е х о ч е т о б э т о м р а с с к а з ы в а т ь . Е й с т ы д н о , в о з м о ж н о , н е з а э т о г о ч е л о в е к а , а з а с е б я , ч т о о н а о к а з а л а с ь в т а к о й с и т у а ц и и , ч т о о н а п о з в о л я е т с с о б о й т а к о б р а щ а т ь с я , ч т о о н а н е ч у в с т в у е т в с е б е с и л ы у й т и » .

А с другой - из-за декриминализации домашнего насилия:

« Е с л и , н а п р и м е р , ж е н щ и н у у д а р и л н е з н а к о м ы й м у ж ч и н а н а у л и ц е , в о т д е л е н и и п о л и ц и и п р и м у т з а я в л е н и е о п р и ч и н е н и и ф и з и ч е с к о г о в р е д а . Н о е с л и п о д о б н о е с л у ч и л о с ь д о м а , т а к и е з а я в л е н и я ч а с т о н е р а с с м а т р и в а ю т . С к о р е е в с е г о , с к а ж у т , ч т о э т о в а ш и с е м е й н ы е п р о б л е м ы » .

И конечно, жертвы испытывают страх, что после подачи заявления в полицию будет еще хуже.

Психолог объясняет, что они часто не верят в правосудие и защиту и вместе с этим считают, что люди, узнавшие о происходящем, встанут на сторону насильника.

Соколова напоминает об устоявшемся мнении, что жертва якобы может спровоцировать агрессора своим поведением или внешним видом. Но виноват всегда только насильник.

Также специалист уверена, что если у женщины есть позитивный образ себя и осознание, что она хороша, тем легче ей выйти из негативных отношений.

Говоря о дополнительных сложностях ухода от абьюзера, встает вопрос финансов и менталитета:

« Ч е м н и ж е ф и н а н с о в ы е в о з м о ж н о с т и у ж е н щ и н ы , т е м с л о ж н е е б ы в а е т р е ш и т ь с я н а э т о т ш а г . П о э т о м у з а ч а с т у ю ж е н щ и н ы т е р п я т д о м а ш н е е н а с и л и е .

Важно понять, что такие деструктивные отношения представляют собой целую систему, когда после побоев следуют извинения и примирение:

« А г р е с с о р м о ж е т с и л ь н о р а с к а и в а т ь с я и г о в о р и т ь , к а к о н л ю б и т , ч т о о н б о л ь ш е н и к о г д а т а к н е с д е л а е т , и д а р и т ь в с е э т и п о з и т и в н ы е ч у в с т в а ж е р т в е , ч т о о н а о ч е н ь н у ж н а е м у , ч т о о н т а к с е б я в е л , п о т о м у ч т о о н р е в н о в а л и н е с д е р ж а л с я , п о т о м у ч т о т а к е е л ю б и т » .

Он даже может оправдываться, что не вел бы себя так, если бы не испытывал любви к жертве. Тут важно понять, а является ли это любовью и нужно ли вообще подобное выражение чувств в отношениях, сообщает "Тульская служба новостей".

Ранее эксперт Ирина Серебрякова рассказала, как разлад в семье отражается на детях.