Психолог объяснил, почему жертвы терпят домашнее насилие

Психолог объяснил, почему жертвы терпят и скрывают домашнее насилие
По словам эксперта, жертвы домашнего насилия укрепляют в сознании следующие установки:
- Нужно терпеть отношения, чтобы сохранить брак;
- Брак надо сохранить любой ценой;
- Нужно быть вместе ради детей;
- Статус замужней женщины лучше, чем разведенной.
Когда люди следуют этим принципам, они сохраняют не хорошие взаимоотношения, а саму идею семьи.
Соколова подчеркивает, что есть большая разница между тем, что можно и что категорически нельзя терпеть:
«Терпеть то, что коврик лежит не там, или терпеть опоздания мужа на свидания и встречи - это называется выдерживать. Таким образом мы соглашаемся с некоторыми недостатками, с той разницей, которая есть между вами».
Однако некоторые люди подменяют понятия и связывают терпение с насилием. Причем оно может быть не только физическим, но и психологическим. Среди них:
- Экономическое насилие — оно заключается в контроле трат или полном лишении одного человека собственных финансов.
- Репродуктивное насилие — когда мужчина настаивает на том, чтобы женщина рожала, даже если она не хочет.
Кроме того, психолог подчеркивает, что некоторые женщины имеют психологические особенности, которые заставляют их держаться за подобные отношения:
- Пережитое насилие;
- Насилие в семье между родителями;
- Низкая самооценка;
- Отсутствие хорошо развитых коммуникативных навыков, которые не позволяют поделиться происходящим с окружающими и получить поддержку;
- Склонность к разного рода зависимостям;
- Социальная изоляция;
- Ощущение собственной беспомощности, при котором кажется, что ничего нельзя поменять.
Все эти признаки могут быть до отношений или формироваться уже в них:
«Насильник может ограничивать социальные контакты женщины, внушать, что она никчемная, так ей надо, сама виновата. И некоторые женщины начинают в это верить».
Также далеко не все и не всегда обращаются за помощью. С одной стороны, по причине полной уверенности в своей вине:
«Когда женщина чувствует стыд за то, что с ней происходит, она не хочет об этом рассказывать. Ей стыдно, возможно, не за этого человека, а за себя, что она оказалась в такой ситуации, что она позволяет с собой так обращаться, что она не чувствует в себе силы уйти».
А с другой - из-за декриминализации домашнего насилия:
«Если, например, женщину ударил незнакомый мужчина на улице, в отделении полиции примут заявление о причинении физического вреда. Но если подобное случилось дома, такие заявления часто не рассматривают. Скорее всего, скажут, что это ваши семейные проблемы».
И конечно, жертвы испытывают страх, что после подачи заявления в полицию будет еще хуже.
Психолог объясняет, что они часто не верят в правосудие и защиту и вместе с этим считают, что люди, узнавшие о происходящем, встанут на сторону насильника.
Соколова напоминает об устоявшемся мнении, что жертва якобы может спровоцировать агрессора своим поведением или внешним видом. Но виноват всегда только насильник.
Также специалист уверена, что если у женщины есть позитивный образ себя и осознание, что она хороша, тем легче ей выйти из негативных отношений.
Говоря о дополнительных сложностях ухода от абьюзера, встает вопрос финансов и менталитета:
«Чем ниже финансовые возможности у женщины, тем сложнее бывает решиться на этот шаг. Поэтому зачастую женщины терпят домашнее насилие.
Важно понять, что такие деструктивные отношения представляют собой целую систему, когда после побоев следуют извинения и примирение:
«Агрессор может сильно раскаиваться и говорить, как он любит, что он больше никогда так не сделает, и дарить все эти позитивные чувства жертве, что она очень нужна ему, что он так себя вел, потому что он ревновал и не сдержался, потому что так ее любит».
Он даже может оправдываться, что не вел бы себя так, если бы не испытывал любви к жертве. Тут важно понять, а является ли это любовью и нужно ли вообще подобное выражение чувств в отношениях, сообщает "Тульская служба новостей".
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