Психолог объяснил, почему жертвы терпят и скрывают домашнее насилие

По словам эксперта, жертвы домашнего насилия укрепляют в сознании следующие установки:

Психолог объяснил, почему жертвы терпят домашнее насилие
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  • Нужно терпеть отношения, чтобы сохранить брак;
  • Брак надо сохранить любой ценой;
  • Нужно быть вместе ради детей;
  • Статус замужней женщины лучше, чем разведенной.

Когда люди следуют этим принципам, они сохраняют не хорошие взаимоотношения, а саму идею семьи.

Соколова подчеркивает, что есть большая разница между тем, что можно и что категорически нельзя терпеть:

«Терпеть то, что коврик лежит не там, или терпеть опоздания мужа на свидания и встречи - это называется выдерживать. Таким образом мы соглашаемся с некоторыми недостатками, с той разницей, которая есть между вами».

Однако некоторые люди подменяют понятия и связывают терпение с насилием. Причем оно может быть не только физическим, но и психологическим. Среди них:

  1. Экономическое насилие — оно заключается в контроле трат или полном лишении одного человека собственных финансов.
  2. Репродуктивное насилие — когда мужчина настаивает на том, чтобы женщина рожала, даже если она не хочет.

Кроме того, психолог подчеркивает, что некоторые женщины имеют психологические особенности, которые заставляют их держаться за подобные отношения:

  • Пережитое насилие;
  • Насилие в семье между родителями;
  • Низкая самооценка;
  • Отсутствие хорошо развитых коммуникативных навыков, которые не позволяют поделиться происходящим с окружающими и получить поддержку;
  • Склонность к разного рода зависимостям;
  • Социальная изоляция;
  • Ощущение собственной беспомощности, при котором кажется, что ничего нельзя поменять.

Все эти признаки могут быть до отношений или формироваться уже в них:

«Насильник может ограничивать социальные контакты женщины, внушать, что она никчемная, так ей надо, сама виновата. И некоторые женщины начинают в это верить».

Также далеко не все и не всегда обращаются за помощью. С одной стороны, по причине полной уверенности в своей вине:

«Когда женщина чувствует стыд за то, что с ней происходит, она не хочет об этом рассказывать. Ей стыдно, возможно, не за этого человека, а за себя, что она оказалась в такой ситуации, что она позволяет с собой так обращаться, что она не чувствует в себе силы уйти».

А с другой - из-за декриминализации домашнего насилия:

«Если, например, женщину ударил незнакомый мужчина на улице, в отделении полиции примут заявление о причинении физического вреда. Но если подобное случилось дома, такие заявления часто не рассматривают. Скорее всего, скажут, что это ваши семейные проблемы».

И конечно, жертвы испытывают страх, что после подачи заявления в полицию будет еще хуже.

Психолог объясняет, что они часто не верят в правосудие и защиту и вместе с этим считают, что люди, узнавшие о происходящем, встанут на сторону насильника.

Соколова напоминает об устоявшемся мнении, что жертва якобы может спровоцировать агрессора своим поведением или внешним видом. Но виноват всегда только насильник.

Также специалист уверена, что если у женщины есть позитивный образ себя и осознание, что она хороша, тем легче ей выйти из негативных отношений.

Говоря о дополнительных сложностях ухода от абьюзера, встает вопрос финансов и менталитета:

«Чем ниже финансовые возможности у женщины, тем сложнее бывает решиться на этот шаг. Поэтому зачастую женщины терпят домашнее насилие.

Важно понять, что такие деструктивные отношения представляют собой целую систему, когда после побоев следуют извинения и примирение:

«Агрессор может сильно раскаиваться и говорить, как он любит, что он больше никогда так не сделает, и дарить все эти позитивные чувства жертве, что она очень нужна ему, что он так себя вел, потому что он ревновал и не сдержался, потому что так ее любит».

Он даже может оправдываться, что не вел бы себя так, если бы не испытывал любви к жертве. Тут важно понять, а является ли это любовью и нужно ли вообще подобное выражение чувств в отношениях, сообщает "Тульская служба новостей".

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