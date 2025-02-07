Мужчин предостерегли от романов с женщинами постарше

Мужчины, вступающие в отношения с более зрелыми женщинами, могут столкнуться с проблемой потери независимости, рассказала NEWS.ru психолог-консультант Анастасия Быстрова. По ее словам, в отношениях с дамами постарше, парни рискуют подорвать свою самостоятельность и затормозить личностное развитие.

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« Е с л и м у ж ч и н а в о т н о ш е н и я х с б о л е е з р е л о й ж е н щ и н о й н а ч и н а е т в о с п р и н и м а т ь е е к а к з а м е н у м а т е р и , э т о м о ж е т н е г а т и в н о о т р а з и т ь с я н а е г о р а з в и т и и к а к н е з а в и с и м о й л и ч н о с т и . О н м о ж е т с т а т ь б о л е е з а в и с и м ы м , ч т о в и т о г е п р и в е д е т к о т с у т с т в и ю л и ч н о й о т в е т с т в е н н о с т и , к т о м у , ч т о о н н а ч н е т п р и н и м а т ь ж е н щ и н т о л ь к о в р о л и з а б о т я щ и х с я ф и г у р , н е р а з в и в а я с в о и с о б с т в е н н ы е н а в ы к и и л и ч н о с т н ы е к а ч е с т в а » , — п о я с н и л а Б ы с т р о в а .

По мнению эксперта, в подобных союзах мужчина рискует застрять в роли «маменькиного сынка», неспособного принимать важные решения. Как отметила психолог, женщина при таких обстоятельствах оказывается не только партнером, но и эмоциональным опекуном, что может ограничить ее свободу и развитие.

« Д и н а м и к а " м а м е н ь к и н о г о с ы н к а " м о ж е т у д е р ж и в а т ь м у ж ч и н у в д е т с к и х р о л я х , г д е о н н е с п о с о б е н п р и н и м а т ь в а ж н ы е р е ш е н и я и б р а т ь н а с е б я о т в е т с т в е н н о с т ь . Ж е н щ и н а , в с в о ю о ч е р е д ь , н е о с о з н а е т , ч т о т а к а я м о д е л ь о т н о ш е н и й н а к л а д ы в а е т о п р е д е л е н н ы е о г р а н и ч е н и я н а е е с в о б о д у и р а з в и т и е к а к л и ч н о с т и , п о с к о л ь к у о н а с т а н о в и т с я н е т о л ь к о п а р т н е р о м , н о и э м о ц и о н а л ь н ы м о п е к у н о м » , — р е з ю м и р о в а л а Б ы с т р о в а .

Ранее психолог Наиля Бирарова заявила, что некоторые люди во снах предчувствуют события, которые с ними могут произойти. По мнению специалиста, развитая интуиция связана с особенностями работы головного мозга, а способность видеть так называемые вещие сны может быть обусловлена как физиологическими процессами, так и психологическими факторами.