Опрос показал, кому не нравится День святого Валентина

Среди помолвленных граждан празднику рады 14%, среди одиноких — 21%.

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В супружеских парах считают, что важнее отмечать день Петра и Февронии или День семьи, любви и верности. Каждый второй респондент относится ко Дню святого Валентина нейтрально. 11% он нравится, 8% любят 14 февраля. Каждый пятый отметил, что ему не нравится иностранная традиция. 9% заявили, что ненавидят этот день. Данные исследования SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Женщины больше мужчин любят День святого Валентина (24% против 16%). Россияне до 35 лет чаще говорят об этом дне однозначно позитивно или скорее о положительном отношении — 32%.

В опросе приняли участие 1600 респондентов из 370 населённых пунктов России.