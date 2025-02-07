Эксперт рассказал, как легко сменить работу

Если работа перестала приносить удовольствие, но вы продолжаете ходить в офис, как на каторгу, то, возможно, вы стали заложником своей роли и попали в ловушку зависимости от стабильности. О том, почему люди так боятся перемен и цепляются за нелюбимое дело, а также как вырваться из этого замкнутого круга, URA.RU рассказала психолог Екатерина Яковлева.

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Почему мы становимся заложниками своей работы

По словам Екатерины Яковлевой, многие люди настолько срастаются со своей профессиональной ролью, что перестают отделять себя от нее.

« П о н и м а е т е , м ы з а ч а с т у ю п р и в ы к а е м о п р е д е л я т ь с в о ю и д е н т и ч н о с т ь , с е б я ч е р е з р а б о т у : я , н а п р и м е р , м е н е д ж е р , и л и я б у х г а л т е р , ю р и с т , п о л и ц е й с к и й и л и н а ч а л ь н и к о т д е л а , — о б ъ я с н я е т п с и х о л о г . — И н а м к а ж е т с я , ч т о е с л и м ы у й д е м с э т о й д о л ж н о с т и , т о п о т е р я е м ч а с т ь с е б я , о к а ж е м с я в с в о е г о р о д а п у с т о м и б е с к о н е ч н о м в а к у у м е » .

Кроме того, рутина и стабильность, даже если они давно перестали приносить удовлетворение, все равно дают ощущение безопасности и контроля над жизнью. Многие просто боятся выйти из зоны комфорта, пусть и иллюзорного.

« Т а к ф о р м и р у е т с я с в о е г о р о д а з а в и с и м о с т ь о т о ф и с а , к о л л е к т и в а , п р и в ы ч н о г о р а с п о р я д к а д н я , — п р о д о л ж а е т Е к а т е р и н а Я к о в л е в а . — Ч е л о в е к м о ж е т н е н а в и д е т ь с в о ю р а б о т у , н о о н б у д е т п р о д о л ж а т ь н а н е е х о д и т ь , п о т о м у ч т о н е п р е д с т а в л я е т , ч е м е щ е с е б я з а н я т ь и к а к ж и т ь п о - д р у г о м у » .

Мы — это то, что мы делаем: как работа формирует нашу личность

« П о м н и т е и з н а й т е , ч т о в а ж н о и н у ж н о п о н и м а т ь , ч т о р а б о т а — э т о н е п р о с т о с п о с о б з а р а б о т а т ь д е н ь г и , э т о з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь н а ш е й ж и з н и , к о т о р а я в о м н о г о м о п р е д е л я е т т о , к е м м ы с т а н о в и м с я , — п о д ч е р к и в а е т Е к а т е р и н а Я к о в л е в а . — 8 - 1 0 ч а с о в в д е н ь , п я т ь - ш е с т ь д н е й в н е д е л ю м ы п о с в я щ а е м с в о е й п р о ф е с с и и . Е с т е с т в е н н о , э т о н е м о ж е т н е в л и я т ь н а н а ш е м ы ш л е н и е , п р и в ы ч к и , к р у г о б щ е н и я и в с е т а к о е » .

По словам психолога, люди, которые занимаются нелюбимым делом, часто переносят негативные эмоции и модели поведения с работы на другие сферы жизни. Они могут становиться циничными, раздражительными, теряют веру в себя и других людей. Их отношения с близкими страдают, потому что они не могут переключиться и расслабиться даже дома.

« Н о с д р у г о й с т о р о н ы , к о г д а ч е л о в е к з а н и м а е т с я т е м , ч т о е м у д е й с т в и т е л ь н о н р а в и т с я и в ч е м о н м о ж е т р е а л и з о в а т ь с в о и т а л а н т ы , э т о н а п о л н я е т е г о э н е р г и е й и п о з и т и в о м , — о т м е ч а е т Е к а т е р и н а Я к о в л е в а . — О н с т а н о в и т с я б о л е е о т к р ы т ы м , т в о р ч е с к и м , и з л у ч а е т у в е р е н н о с т ь и ж е л а н и е р а з в и в а т ь с я . В о к р у г т а к и х л ю д е й ф о р м и р у е т с я с о о б щ е с т в о е д и н о м ы ш л е н н и к о в , п о я в л я ю т с я н о в ы е в о з м о ж н о с т и д л я р о с т а » .

Именно поэтому так важно найти дело, созвучное своим ценностям и интересам, уверена психолог.

« Р а б о т а — э т о ж е н е п р о с т о к а к а я - т о с т р о ч к а в р е з ю м е , э т о и н в е с т и ц и я в с в о ю л и ч н о с т ь и в с в о е б у д у щ е е , — п о д ч е р к и в а е т о н а . — В ы б и р а я , ч е м з а н и м а т ь с я , м ы в ы б и р а е м , к е м б ы т ь . И э т о т в ы б о р н а д о д е л а т ь о с о з н а н н о , а н е б у д т о н а к а к о м - т о а в т о п и л о т е с л е д о в а т ь ч у ж и м о ж и д а н и я м и л и п е р в о м у п о п а в ш е м у с я п р е д л о ж е н и ю » .

Как понять, что вы попали в ловушку офисной зависимости

Психолог выделяет несколько тревожных признаков, которые указывают на нездоровую привязанность к работе:

Вы чувствуете опустошенность и бессмысленность того, чем занимаетесь, но продолжаете это делать по инерции.

У вас нет хобби, увлечений и интересов вне работы, вы не знаете, чем себя занять в свободное время.

Вы испытываете постоянное раздражение и неудовлетворенность, срываетесь на коллегах и близких.

Ваша самооценка и ощущение собственной ценности полностью зависят от профессиональных успехов и одобрения начальства.

Вы трудоголик — задерживаетесь допоздна, работаете по выходным, не можете делегировать задачи и отключиться от рабочих вопросов даже дома.

При этом вы не получаете искреннего удовольствия от своих достижений, а только временное облегчение от того, что избежали провала и наказания.

« М н о ж е с т в о ф а к т о р о в и с и г н а л о в э м о ц и о н а л ь н о г о в ы г о р а н и я и п о т е р и с в я з и с с о б с т в е н н ы м и и с т и н н ы м и ж е л а н и я м и и п о т р е б н о с т я м и — я в л я ю т с я к о л о к о л о м , к о т о р ы й з в о н и т о б е д е и т р е в о г е , — п р е д у п р е ж д а е т Е к а т е р и н а Я к о в л е в а . — Е с л и в о в р е м я н е п р и н я т ь м е р ы , п о с л е д с т в и я м о г у т б ы т ь п л а ч е в н ы м и д л я п с и х и ч е с к о г о и ф и з и ч е с к о г о з д о р о в ь я , д л я в а с к а к ч е л о в е к а и л и ч н о с т и с а м б и ц и я м и и м е ч т а м и » .

Как решиться на перемены в жизни и работе

Самое важное — это осознать проблему и захотеть ее решить, уверена психолог.

« Н у ж н о ч е с т н о п р и з н а т ь с я с е б е , ч т о т е к у щ а я р а б о т а б о л ь ш е н е п р и н о с и т у д о в л е т в о р е н и я и р о с т а , — с о в е т у е т о н а . — И ч т о с т р а х п е р е м е н — э т о н о р м а л ь н о , н о ж и з н ь с л и ш к о м к о р о т к а , ч т о б ы т р а т и т ь е е н а н е л ю б и м о е д е л о . В а ж н о б ы т ь ч е с т н ы м с с о б о й , н е б о я т ь с я с о б с т в е н н ы х м ы с л е й , а т а к ж е и д о в е р я т ь и м » .

Вот несколько стратегий, которые помогут вам сделать первые шаги к новой жизни:

Переключите фокус внимания с работы на другие сферы. Найдите увлечение, запишитесь на курсы, начните заниматься спортом, волонтерством — все, что поможет вам почувствовать, что жизнь не ограничивается офисом.

Работайте над самооценкой. Запишите свои сильные стороны, достижения и таланты, которые не связаны с карьерой. Учитесь ценить себя вне профессиональных ролей.

Установите границы. Уходите с работы вовремя, не берите задачи на дом, научитесь говорить "нет" и делегировать.

Начните изучать рынок труда, ходить на собеседования — не обязательно с целью трудоустройства, а чтобы присмотреться к другим возможностям и проверить свою "стоимость".

Обратитесь за поддержкой к семье, друзьям или психологу. Не стесняйтесь просить помощи и делиться своими переживаниями.

Позвольте себе мечтать. Задайте себе вопрос: чем бы вы хотели заниматься, если бы не нужно было думать о деньгах и статусе? Как выглядит работа вашей мечты?

Екатерина Яковлева подчеркивает, что процесс перемен может занять время, и это нормально.

« Н е н у ж н о ж д а т ь , п о к а в ы б у д е т е г о т о в ы н а 1 0 0 % , — т а к о г о н е б ы в а е т , — у т в е р ж д а е т о н а . — Д е л а й т е м а л е н ь к и е ш а г и к а ж д ы й д е н ь , п р а з д н у й т е м а л е н ь к и е п о б е д ы . В а ж н о е щ е н е б о я т ь с я р и с к о в а т ь , в е д ь к у д а с т р а ш н е е в с е х р а з о ч а р о в а н и й в р а б о т е и п о д о б н ы х с т р а х о в — э т о п р о ж и т ь н е с в о ю ж и з н ь , а н а в я з а н н у ю с т р а х а м и и с т е р е о т и п а м и » .

Как найти подходящее дело, работу

Чтобы следующая работа стала по-настоящему любимой и приносила не только доход, но и удовольствие, нужен определенный план или стратегия.

« О т н е с и т е с ь к п о и с к у р а б о т ы м е ч т ы к а к к в а ж н о м у п р о е к т у , — р е к о м е н д у е т Е к а т е р и н а Я к о в л е в а . — И н в е с т и р у й т е в н е г о в р е м я и с и л ы , и з у ч а й т е с е б я , п р о б у й т е р а з н ы е в а р и а н т ы » .

План, который поможет вам найти свое призвание:

Проведите "инвентаризацию" своих профессиональных и личных качеств, навыков, интересов и ценностей. Составьте список того, что вам нравится и что у вас хорошо получается.

Изучите "боли" и потребности рынка — какие услуги и продукты сейчас востребованы, какие проблемы нужно решать. Подумайте, как ваши таланты могут быть полезны.

Поговорите с людьми, которые занимаются интересным для вас делом. Узнайте об их пути, ежедневных задачах, сложностях и радостях профессии.

Пройдите профориентационные тесты и консультации у карьерного коуча. Иногда полезно получить объективный взгляд со стороны.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое — запишитесь на курс, поработайте волонтером, возьмите дополнительные задачи на текущей работе.

Доверяйте своей интуиции и эмоциям. Прислушивайтесь к тому, от чего у вас "горят глаза", а что вызывает скуку или отторжение.