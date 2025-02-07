Почему современные мужчины не хотят жениться

Встречались годами, жили вместе, но предложения руки и сердца так и не последовало. Подобных жалоб на женских форумах сегодня сотни. Современные мужчины не стремятся вступать в брак, и это стало казаться тревожной тенденцией, которой специалисты уже нашли объяснение. Психолог, экзистенциальный аналитик Ольга Гнатенко рассказала, почему статус жениха, а тем более мужа, не прельщает сильный пол. И пояснила, как распознать такого непригодного для семьи кавалера, чтобы не тратить на него драгоценные годы.

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Виноваты соцсети и семья

Эксперт отмечает, что у нынешних молодых людей во многом смещены ценности в сторону эгоцентричности. Они с детства привыкают удовлетворять лишь собственные потребности, не заботясь при этом о других.

« Ч т о т а к о е б р а к ? П о с у т и , э т о к о г д а д в а ч е л о в е к а р е ш а ю т ж и т ь в м е с т е д л я м н о г о г о , н о г л а в н о е — э т о д е т и , п р о д о л ж е н и е р о д а . Б р а к — э т о п р е ж д е в с е г о о т в е т с т в е н н о с т ь з а ч е л о в е к а р я д о м и з а д е т е й » , — г о в о р и т с п е ц и а л и с т .

Психотерапевт уверена, что мужчины, которых родители не научили ответственности, во взрослом возрасте вообще не понимают, что такое — быть опорой для кого-то еще. Они в себе-то опору порой найти не могут. Немалую роль играют и соцсети, которые повсеместно внушают молодежи, что нужно жить для себя, заниматься саморазвитием. А о том, что человек — вообще-то существо духовное и должен думать и заботиться еще о ком-то, кроме себя, там не упоминают.

Как распознать противника брака

Эксперт рекомендует сразу отмечать для себя тревожные звоночки, которые позволят быстро вычислить мужчину, который будет всячески избегать штампа в паспорте. На словах при этом он может выражать серьезность своих намерений, уверять, что в будущем хочет детей и семью, даже помолвочное кольцо подарит, но до ЗАГСа избранницу так и не доведет. А вот до нервного срыва — запросто.

Излишняя тревожность, беспокойство по любому поводу должны насторожить. Иногда они проявляются уже при первых встречах. Мужчина может начать нервничать, если в кафе не оказалось его любимого блюда, ну или злиться на медленно переходящих дорогу пешеходов, когда он за рулем. Тревожникам часто и причину искать не нужно, чтобы впасть в тихую панику. А теперь представьте этого человека в браке. Первая бытовая проблема, как-то засор унитаза, выведет его из себя.

Важно и то, где и с кем проживает ваш избранник. Если с родителями (бабушкой или дядей), то для вас плохие новости. Скорее всего, он не хочет или не может покупать и даже арендовать себе квартиру и сепарироваться от родственников. Ему удобно, что его содержат, как это было в школьные и студенческие годы, кормят, обстирывают. Вероятно, и возможную жену он будет воспринимать как няньку, которая обеспечит все потребности.

Если мужчина живет на съемной квартире, осведомитесь, кто ее оплачивает. В разговоре попробуйте разузнать, есть ли у избранника планы на будущее, цели, мечты. Необязательно на 10 лет вперед, хотя бы на год или полгода. Начнет мямлить и пускаться в рассуждения на посторонние темы — делайте выводы. Человек ни к чему не стремится, живет по инерции, одним днем. Вам он точно не сможет предложить ничего определенного.

В ресторане или кафе обратите внимание, как он выбирает блюда. В случае, когда мужчина заказывает все самое недорогое, да еще и спутнице не дает права выбора, ставим для себя галочку. Это тот еще скряга, который уже мысленно посчитал сумму за все позиции и нервно думает, сойдется ли дебет с кредитом. Не исключено, что счет он предложит оплатить напополам или вообще попросит девушку закрыть его, сославшись на «временные» материальные трудности. И это только первые свидания, когда нормальный мужчина стремится показать себя с лучших сторон.

Проявляет ли инициативу ваш партнер, когда вы строите планы на выходные или отпуск? Если уныло ждет от вас предложений съездить на природу или сходить в кино, а сам никаких идей не озвучивает, знайте — он привык, что его ублажают, пытаются ему угодить и берегут от малейших сложностей. Даже место для досуга для него выбрать затруднительно. Дальше вы рискуете стать главным инициатором в паре, на которого лягут все важные и не очень решения, пока мужчина сидит сложа руки.