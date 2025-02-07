Парфюмер назвала ароматы, которые поднимают настроение

Парфюмы с цветочными и древесными нотами, а также цитрусовые ароматы способны поднимать настроение, рассказала Москве 24 парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, ментор Александра Глюк.

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Она отметила, что цветочные ароматы давно известны своими успокаивающими свойствами. Например, лаванда снижает тревожность, а роза помогает почувствовать себя в безопасности.

" Х о р о ш и в э т о м п л а н е и д р е в е с н ы е н о т ы , н е з р я и х ч а с т о и с п о л ь з у ю т в о в р е м я м е д и т а ц и й . О с о б о е в н и м а н и е с т о и т о б р а т и т ь н а п а ч у л и ( а р о м а т п о м о г а е т с п р а в и т ь с я с н а п р я ж е н и е м ) и н а с а н д а л , к о т о р ы й с п о с о б с т в у е т г л у б о к о м у р а с с л а б л е н и ю . П о ч у в с т в о в а т ь с е б я с ч а с т л и в е е п о м о г у т и ц и т р у с о в ы е а р о м а т ы . К п р и м е р у , ю з у о т л и ч н о о с в е ж а е т и у л у ч ш а е т н а с т р о е н и е . П о м е л о и з б а в л я е т о т у с т а л о с т и и а п а т и и . М я т н ы й б е р г а м о т с н и м а е т с т р е с с , п о в ы ш а е т р а б о т о с п о с о б н о с т ь , а л а й м у с т р а н я е т у с т а л о с т ь и з а р я ж а е т п о з и т и в о м " , – о т м е т и л а э к с п е р т .

Кроме того, отлично работают с настроением пряные ароматы черного и белого перца. Они усиливают концентрацию и помогают преодолеть страхи. А запах корицы дарит ощущение тепла и поднимает мотивацию, отметила парфюмер.

" Е щ е п р е к р а с н о д е й с т в у е т а р о м а т г и м а л а й с к о г о к е д р а – о н у к р е п л я е т н е р в н у ю с и с т е м у . П л ю с з а п а х и в е т и в е р а и к и п р и о л а , к о т о р ы е д е л а ю т ч е л о в е к а б о л е е с т о й к и м и у в е р е н н ы м в с е б е " , – д о б а в и л а А л е к с а н д р а Г л ю к .

При этом эксперт отметила, что можно использовать не только парфюм с перечисленными ароматами, но и эфирные масла.

" В ы б р а в п о н р а в и в ш е е с я , м о ж н о п е р и о д и ч е с к и к а п а т ь о д н у - д в е к а п л и м а с л а в а р о м а к у л о н и л и н а а р о м а к а м е н ь , р а с п о л о ж и в е г о р я д о м с р а б о ч и м м е с т о м " , – о т м е т и л а э к с п е р т .

Ранее парфюмер Екатерина Сиордия посоветовала мужчинам для первого свидания выбирать ароматы с теплыми древесными нотами, которые ассоциируются с надежностью. А девушкам – духи с цветочными нотами. Например, с мягким звучанием иланг-иланга или розы.