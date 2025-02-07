Когда близкий сталкивается с трудностями, будь то болезнь, потеря или эмоциональный кризис, мы часто не знаем, как правильно поддержать его. Нам хочется помочь, но слова застревают в горле, а страх сказать что-то не то только усиливает неловкость. Однако забота и внимание важнее любых идеально подобранных фраз.

Фразы вроде «Не переживай», «Все будет хорошо» или «Другие страдают сильнее» могут вызвать только раздражение и ощущение, что его боль незначительна. Лучше сказать: «Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело» или «Ты имеешь право так себя чувствовать».

Где граница между отстаиванием личных границ и манипуляцией

Вместо того чтобы гадать, какие слова или действия будут уместны, лучше прямо спросить: «Чем я могу тебе помочь?» или «Что сейчас для тебя важно?» Это даст человеку возможность озвучить свои потребности и не почувствовать себя обузой.

Подробнее об этом рассказала в своем видео тренер по речи @SedaKasparova.