Что такое work-life баланс и как его достичь

Work-life баланс — баланс между работой и личной жизнью, досугом, отдыхом. Это концепция управления временем, согласно которой человек выстраивает приоритеты между различными сторонами своей жизни и пытается не обделить ни одну сферу. Перекос в work-life балансе может обернуться проблемами на работе и в семье, выгоранием, разрушением социальных связей.

Баланс между работой и жизнью: в чём смысл

В системе work-life баланса человек как будто находится на детских качелях или на весах, где с одной стороны — его работа, а с другой — всё остальное, что составляет его жизнь.

Периодически одна сторона начинает перевешивать другую, баланс нарушается, и тогда начинает опускаться, «страдать» другая сторона. Чтобы выправить положение, нужно уделить достаточное время той сфере, где у вас дефицит.

При этом по факту это динамическая система с постоянно обновляющимися вводными. То есть, полноценного баланса, неподвижности, равновесия, которое ставится целью, достичь невозможно. Приходится постоянно прилагать усилия, «бегая» между различными краями качелей или «подсыпая» понемногу то на одну, то на другую сторону весов. Главное, не устать от самого этого процесса.

В э т о й к о н ц е п ц и и w o r k - l i f e б а л а н с — э т о н е п р о с т о о т с у т с т в и е с т р е с с а и я в н ы х п е р е к о с о в , а о с о б ы й п о д х о д к о р г а н и з а ц и и с в о е г о в р е м е н и и р е с у р с о в , ч т о б ы о с т а в а т ь с я п р о д у к т и в н ы м и с о с р е д о т о ч е н н ы м н а р а б о т е , н е з а б ы в а я н а с л а ж д а т ь с я ж и з н ь ю з а е ё п р е д е л а м и .

При этом такая концепция подразумевает, что две этих крупных сферы не смешиваются и минимально влияют друг на друга. Это значит, что между ними существуют границы, которые лучше не нарушать: не отвлекаться на личные дела во время работы и не решать рабочие задачи во время отдыха или общения с семьёй.

Примеры work-life баланса

Различные компании по-разному пытаются добиться баланса в работе и отдыхе для своих сотрудников.

Одни вводят обязательный ежегодный отпуск и не позволяют работникам им пренебрегать.

Другие продвигают отказ от рабочих звонков в нерабочее время.

Третьи намеренно отказываются от различных развлекающих и отвлекающих активностей в офисе, чтобы стимулировать сотрудников сразу после работы идти к семье, а не задерживаться с коллегами за пинг-понгом или настольным хоккеем.

Но осознанные действия со стороны работников тоже нужны и важны. Личный тайм-менеджмент позволяет более эффективно и в срок справляться с рабочими задачами, оставляя время на семью, увлечения и отдых.

В идеале work-life баланс выглядит так: вы планомерно, без дедлайнов и форсмажоров работаете в течение определённого трудовым договором рабочего дня. После чего идёте домой, на свидание, на танцы, на прогулку, в театр и т. п., куда ваша душа больше лежит.

И при этом у вас остаётся достаточно времени, чтобы пообщаться с близкими, разделить с ними домашние дела и досуг. Во время которого вас не дёргают коллеги и начальство со «срочными вопросами».

История термина work-life-баланс

Про баланс работы и отдыха заговорили относительно недавно — в 1970—1980-х годах XX века.

П о п у л я р и з а т о р о м и д е и в ы с т у п и л а Р о з а б е т М о с с К а н т е р , в ы п у с т и в ш а я в к о н ц е 1 9 7 0 - х к н и г у « Р а б о т а и с е м ь я в С о е д и н ё н н ы х Ш т а т а х » . В с к о р е п о с л е э т о г о в А м е р и к е и З а п а д н о й Е в р о п е н а ч а л и п о я в л я т ь с я п е р в ы е к о р п о р а т и в н ы е п р о г р а м м ы п о д д е р ж к и , в п е р в у ю о ч е р е д ь д л я б е р е м е н н ы х ж е н щ и н и м а т е р е й , ч т о б ы п о м о ч ь и м н а й т и б а л а н с м е ж д у р а б о т о й и с е м ь ё й .

Термин из английского языка оказался настолько ёмким, что даже при наличии русскоязычного аналога российские компании предпочитают употреблять именно его.

Нельзя сказать, что проблема выстраивания приоритетов между этими двумя сферами не волновала человечество раньше. Но вплоть до прошлого столетия выбора у большинства не было: в массе своей люди работали много, тяжело и почитали за счастье, что работа в принципе есть.

Т я ж е с т ь , с к о т о р о й д о с т а в а л с я к у с о к х л е б а , н е п о з в о л я л а р я д о в ы м р а б о т я г а м у д е л я т ь м н о г о в р е м е н и с к о л ь - л и б о о с м ы с л е н н о м у д о с у г у : д о м а ж д а л а т а ж е р а б о т а , н о у ж е п о х о з я й с т в у , а л у ч ш и м о т д ы х о м б ы л с о н .

Предшественником концепции work-life balance послужила идея английского философа, педагога и предпринимателя Роберта Оуэна. Он один из первых заговорил о том, что нужно изменить режим дня рабочих по такой формуле: 8 часов на труд, 8 часов на развлечения, 8 часов на сон. До этого считалось нормальным работать по 10−16 часов в сутки.

В 1 8 1 7 г о д у О у э н н а ч а л к а м п а н и ю з а в о с ь м и ч а с о в о й р а б о ч и й д е н ь д л я в с е х р а б о ч и х , н о э т а и д е я о п е р е д и л а с в о ё в р е м я — ш и р о к о г о о т к л и к а о н а н е в с т р е т и л а .

Продолжателем дела Оуэна стал американский бизнесмен Генри Форд. В 1914 году компания Ford Motor Company первой официально сократила рабочий день до 8 часов.

Производительность труда при этом только выросла, чему способствовало внедрение конвейера и других технических новшеств в процесс сборки автомобилей. Ну и отдохнувшие рабочие были куда внимательнее и меньше допускали ошибок при работе со сложной техникой.

По примеру Форда восьмичасовой рабочий день начали внедрять и другие компании, и к середине XX века он стал глобальной нормой. Правда, без перегибов и злоупотреблений всё равно не обходилось.

Капитализм как модель заинтересован в том, чтобы получать от наёмных работников максимальную отдачу минимальными средствами. Даже законодательные ограничения не всегда останавливают работодателей от того, чтобы вводить в своих компаниях «негласные правила» переработок.

Пример: в Юго-Восточной Азии (Корея, Китай, Япония, Сингапур) есть прописанная в трудовом договоре продолжительность рабочего дня — а есть корпоративная культура, которая требует оставаться после работы и не уходить из офиса раньше непосредственного начальника. Тех же, кто уходит вовремя, негласно считают лодырями и не продвигают по службе (а конкуренция высока!). В результате именно в этих странах очень распространены выгорание, проблемы со здоровьем и даже смерти от переутомления.

Тем не менее во всём мире уже давно поняли, что посвящать всю жизнь работе — это не норма. Страдают психика, здоровье, демография — рабочие просто не успевают устраивать личную жизнь, женятся поздно и не заводят много детей, чтобы они не мешали карьере.

Поэтому перекосы пытаются устранять, постоянно совершенствуя трудовой кодекс и следя, чтобы сотрудники не забывали брать положенный отпуск и не усердствовали с переработками.

Сейчас технический прогресс и законы, регламентирующие продолжительность рабочего дня и количество рабочих часов в неделю, позволили наконец высвободить время на то, чтобы прийти в себя и заняться чем-то ещё.

Правда, «вторая смена» в виде работы по дому никуда не делась, особенно у женщин, но и она стала требовать меньше времени и усилий по мере развития техники и сервисов.

Но это не значит, что работа в принципе стала меньше изматывать.

На смену физическому труду пришёл интеллектуальный, требующий подчас даже большей отдачи. И именно поэтому как никогда важным стал не просто физический отдых, но смена впечатлений и психологическое расслабление, которого не так-то просто добиться с современным ритмом жизни.

П о э т о м у w o r k - l i f e б а л а н с — э т о с и с т е м а , к о т о р о й д о л ж н ы п р и д е р ж и в а т ь с я и р а б о т о д а т е л и , и р а б о т н и к и .

Правила work-life баланса

Психологи и HR-специалисты выделяют несколько правил, которых стоит придерживаться, если вы хотите выстроить баланс между работой и личной жизнью.

Очертите жёсткие границы работе.

Работа занимает всё время, отпущенное на неё, сколько бы его не было. Если не задавать себе чётких временных рамок и дедлайнов, даже простая задача может занимать у вас весь рабочий день, а то и неделю. Что не отменяет других задач, которые копятся и растут, как снежный шар.

Оставляйте работу на работе, а личные дела — за пределами офиса.

В идеале не брать работу на дом, чтобы дом не ассоциировался с ещё одним рабочим местом. А если вы работаете удалённо — хотя бы соблюдать график и отключать рабочий телефон и мессенджеры в неурочное время.

Планируйте отдых.

То, что не запланировано и не заведено в ваш график как обязательный пункт, считайте, не существует. Если же у вас будут чётко отведённое время, которое вы тратите только на себя, близких, любимое хобби, а ещё лучше — конкретный план, чем именно вы будете заниматься в эти часы, вы и успевать будете больше, и отдыхать качественнее.

Ищите источники положительных эмоций и встраивайте их в свою жизнь.

Сами по себе они не придут — прогулку на лошадях, танцы, рисование, концерт нужно организовывать себе осознанно.

Проверьте ваши приоритеты.

Сядьте и расставьте различные сферы вашей жизни по значимости для вас. А потом ещё раз — по времени, которое вы уделяете каждой сфере. Если эти списки сильно различаются, и вы обнаружите, что не уделяете достаточно времени тому, что действительно для вас важно, подумайте, что вы делаете не так. Периодически повторяйте упражнение, чтобы убедиться, что ваши цели и ценности согласуются с вашим состоянием.

Выстройте личные границы.

Часто к дисбалансу в работе и отдыхе приводит неумение говорить «нет», будь это строгий начальник или отвлекающие домочадцы. Но помните, что «границы» — не равно «грубость», ищите баланс и тут, подключайте дипломатию, договаривайтесь, чтобы интересы всех были учтены.

Делайте небольшие перерывы в работе, чтобы перезагрузить голову.

Такие практики, как встроенные в рабочий день десятиминутки медитаций, прогулки на свежем воздухе, чтение нескольких страниц книги позволяют не перегружаться работой и выдерживать рабочий ритм на более долгой дистанции.

Откажитесь от перфекционизма.

Иногда людям становится недостаточно просто хорошо и качественно выполненной задачи, и они изматывают себя, пытаясь достичь совершенства. Невозможность этого расстраивает и ускоряет процесс выгорания.

Ориентируйтесь на собственные представления о желаемом балансе.

Никакие умные люди не скажут за вас, сколько часов работы и сколько общения с семьёй вам нужно для ощущения счастья.

Не используйте работу, чтобы избегать проблем.

На короткий период занятость может отогнать грустные мысли, однако если переработки становятся хроническими, возможно, вы боитесь посмотреть в лицо своим страхам и переживаниям. Если вы не справляетесь с балансом своей жизни самостоятельно, возможно, вам требуется помощь близких, психолога или специалиста по работе с персоналом.

Что мешает балансу между работой и жизнью

Несбалансированность между разными сферами жизни часто приводит к появлению и усугублению различных психологических проблем, неврозов, тревожности, и в конечном счёте ведёт к выгоранию, то есть физическому и психологическому истощению.

Вот что может значительно ускорить этот негативный процесс:

Ненормированный рабочий день

По сути, прописанный в трудовом договоре ненормированный рабочий день — это такая лазейка для работодателя, позволяющая беспрепятственно увеличивать фактическое количество рабочих часов и не платить за переработки.

При таком графике у вас могут быть очерчены примерные часы работы, но по факту с вас «всего лишь» требуют, чтобы поставленные перед вами задачи были выполнены вовремя, неважно, укладываетесь ли вы для этого в рамки рабочего дня или, например, сидите над ними ночью.

Сбалансированно такая система работает только до тех пор, пока количество задач физически выполнимо в рамках восьмичасового рабочего дня. Но вот следить за этим начальники часто забывают, возлагая всю ответственность на подчинённых и требуя лучше выстраивать свой график работы.

Частые переработки

Бизнес работает по своим законам, которые не всегда укладываются в рамки «идеального». Иногда приходится всем коллективом поднапрячься, чтобы справиться с форсмажором, обойти конкурентов и сделать всё в срок.

Трудовой кодекс допускает переработки, но не более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. И, конечно, они должны быть оплачены, причём по повышенному тарифу — 150% от стоимости вашего обычного рабочего часа.

Если вы ловите себя на том, что уже давно перестали следить, сколько часов в неделю вы задерживаетесь после работы, а обращаться за компенсацией стесняетесь, вы в зоне риска. Мало того, что работа занимает у вас непропорционально много времени и отъедает от других сфер жизни, так ещё и ваши права как работника при этом не соблюдается. А это угнетает отдельно и не даёт, например, пустить заработанные тяжелым трудом деньги на какую-то компенсацию себе.

Неправильно выстроенная работа из дома.

В 2025 году многие сотрудники, которые раньше каждый день ездили в офис, продолжают работать из дома постоянно (на удалённой работе) или как минимум несколько дней в неделю (на гибриде).

С одной стороны, за счёт этого высвободилось от часа до трёх, которые эти люди ежедневно тратили на дорогу туда и обратно. С другой — размылись границы между работой и отдыхом, а работа по факту стала длиться дольше без всякого контроля переработок.

Отсутствие полноценного разнообразного отдыха

Ощущение несбалансированности усугубляет усталость, причём не только физическая, но и когнитивная. Если после работы не остаётся сил ни на что, кроме как поужинать под сериал и спать, вы находитесь в постоянном голоде по впечатлениям, творчеству, любимым занятиям, общению с людьми.

Всё это — тоже важные сферы, которые входят в понятие «личная жизнь». Хотя иногда и 8−10 часов сна или день на диване необходимы, всё-таки этого недостаточно, чтобы быть довольным своей жизнью.

Попытки угнаться за другими

Соцсети сильно изменили представление многих людей об успехе и волей-неволей заставили сравнивать себя с другими. Инфлюэнсеры активно привлекают внимание подписчиков своими рецептами «как стать богатыми и успешными», при этом не стесняясь иногда приврать или умолчать, чего им это стоит.

Идеальная картинка угнетает и мотивирует впрягаться в работу с большими усилиями, отодвинув другие стороны жизни. Хотя часто это и не нужно, и вредно, и на желаемый результат не сработает.

Как работодатели в России выстраивают систему work-life баланса

Всё больше работодателей приходит к выводам, что старая капиталистическая модель, которую социалисты называют «эксплуатацией трудящихся», всё хуже работает в современных реалиях.

У м о л о д ы х л ю д е й и з п о к о л е н и й « м и л л е н и у м » и Z м н о г о х о б б и и у в л е ч е н и й , н а к о т о р ы е и м н у ж н о в р е м я п о с л е р а б о т ы . Е с л и р а б о т а н а ч и н а е т м е ш а т ь л и ч н о й ж и з н и , о н и с к о р е е о т к а ж у т с я о т д о л ж н о с т и , ч е м о т у в л е ч е н и й .

« С е г о д н я р а с т е т у р о в е н ь о с о з н а н н о с т и , и м н о г и е у ж е н е х о т я т р а б о т а т ь 2 4 / 7 . Н о в о е п о к о л е н и е Z , п р и х о д я щ е е н а р ы н о к т р у д а , у ж е н а п о д с о з н а т е л ь н о м у р о в н е ц е н и т б а л а н с м е ж д у р а б о т о й и л и ч н о й ж и з н ь ю . Б о л е е о с о з н а н н ы м и в э т о м в о п р о с е с т а н о в я т с я и п р е д с т а в и т е л и б о л е е с т а р ш и х п о к о л е н и й . Т а к и м о б р а з о м , т р е н д н а w o r k - l i f e - b a l a n c e с т а н о в и т с я о р г а н и ч н ы м и н о р м а л ь н ы м д л я б о л ь ш и н с т в а » , — Е к а т е р и н а Х у д о б к о , H R - д и р е к т о р с и с т е м н о г о и н т е г р а т о р а N a v i c o n .

По словам Худобко, в целом сотрудников можно классифицировать на спринтеров и марафонцев.

— «Спринтеры» обычно работают по принципу: отработал на максимальных скоростях и с высокой нагрузкой — выгорел — пошёл восстановился — опять «гореть». - «Марафонцы» — те, кто умеет равномерно распределять рабочую нагрузку и придерживается work-life-balance. Такие специалисты настроены на долгое сотрудничество и менее подвержены выгоранию.

Компании больше заинтересованы в «марафонцах», поэтому уделяют внимание тому, чтобы помочь сотрудникам выстроить баланс между работой и личной жизнью и предотвратить выгорание, которое в отдельных сферах стало настоящим бедствием. Тем более, что в России соблюдение условий труда довольно жёстко регулирует Трудовой кодекс.

« Е с л и с м о т р е т ь н а р о с с и й с к и й р ы н о к в ц е л о м , в с е к о м п а н и и д о л ж н ы с т р е м и т ь с я и , б е з у с л о в н о , с т р е м я т с я к т о м у , ч т о б ы р а б о т а т ь в ш т а т н о м р е ж и м е и с о б л ю д а т ь у с л о в и я т р у д а , а п е р е р а б о т к и — к о н т р о л и р о в а т ь . Э т о , к с т а т и , к а с а е т с я и г и б р и д н о г о р е ж и м а р а б о т ы . П е р е р а б о т к и с о т р у д н и к о в , р а б о т а ю щ и х д и с т а н ц и о н н о , н е с у т е щ ё б о л ь ш и й р и с к : т а к и м с о т р у д н и к а м с л о ж н е е в ы с т р о и т ь р а б о ч и й г р а ф и к и в е с т и [ т а й м - м е н е д ж м е н т ] ( h t t p s : / / s e c r e t m a g . r u / e n c i k l o p e d i y a / c h t o - t a k o e - t a i m - m e n e d z h m e n t - o b y a s n y a e m - p r o s t y m i - s l o v a m i . h t m ) , п о э т о м у с в е р х у р о ч н ы й т р у д н а « у д а л е н к е » ч а с т о в е д е т к в ы г о р а н и ю » , — Н а т а л ь я П а ц и о р к о в с к а я , H R - д и р е к т о р к о м п а н и и I T _ O n e .

В любом случае, если сверхурочная работа стала следствием нарушенных организационных процессов — недостатка персонала, «горящих» сроков, форсмажора, некорректного тайм-менеджмента, — компания обязана компенсировать ее персоналу, подчеркнула Пациорковская.

К а к п р а в и л о , р о с с и й с к и е к о м п а н и и л и б о п л а т я т з а п е р е р а б о т к и , л и б о к о м п е н с и р у ю т и х л и ш н и м и в ы х о д н ы м и , р е ж е — о б а в а р и а н т а .

Вместе с тем, как отмечает HR-специалист Ольга Евсюкова, зачастую, если сотрудники работают вечером, это связано с тем, что в рабочее время им пришлось отвлечься на личные дела.

Работодатели готовы идти навстречу в плане гибкого графика, особенно в случае ценных специалистов, но это не значит, что они будут ставить личные проблемы сотрудников выше рабочих задач.

« Р е ж и м р а б о т ы з а в и с и т о т с а м о г о п о д р а з д е л е н и я , о т з а д а ч , к о т о р ы е о н и в ы п о л н я ю т , а т а к ж е о т « в е я н и й » р ы н к а т р у д а . З а ч а с т у ю , в о с т р е б о в а н н ы е с п е ц и а л и с т ы м о г у т в ы б и р а т ь д л я с е б я с а м ы е п о д х о д я щ и е у с л о в и я , а к о м п а н и и г о т о в ы п р е д л а г а т ь и н д и в и д у а л ь н ы й , у д а л е н н ы й , г и б р и д н ы й г р а ф и к » , — О л ь г а Е в с ю к о в а , с п е ц и а л и с т п о р а б о т е с п е р с о н а л о м L i n x C l o u d .

На режим работы российских специалистов могут влиять и другие условия. Например, в некоторых случаях роль играют масштабы страны. Работая с заказчиками в разных часовых поясах, приходится выстраивать график с учётом этого, указала директор по персоналу DCLogic Юлия Емельянова.

Опрошенные «Секретом» эксперты отмечают, что особенно остро вопрос баланса работы и отдыха сейчас стоит в IT-сфере. Настолько, что в некоторых компаниях не берут людей на и без того с трудом закрываемые вакансии лидов, если кандидаты придёрживаются жёсткого подхода и намерены перерабатывать сами и мотивировать на то же команду. Ведь в перспективе это грозит уходом целой команды из-за выгорания.

А айтишники и без того склонны перерабатывать, даже без строгого босса за плечом.

« К о л и ч е с т в о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х I T - с п е ц и а л и с т о в б о л ь ш е , ч е м с т р е м я щ и х с я к б а л а н с у м е ж д у р а б о т о й и с в о б о д н ы м в р е м е н е м . I T - с п е ц и а л и с т ы в ц е л о м р а б о т а ю т и н а ч е , ч е м о с т а л ь н ы е к о м а н д ы . Е с т ь т е , н а п р и м е р , к т о п р е д п о ч и т а е т р а б о т а т ь п о н о ч а м , а д н е м с п а т ь . Е с т ь т е , к т о м о ж е т п р о р а б о т а т ь 2 0 ч а с о в п о д р я д и с ч и т а е т э т о н о р м о й . А й т и ш н и к и и н а ч е о т н о с я т с я к р а б о т е , ч е м в с е о с т а л ь н ы е . Б о л е е т о г о , с е й ч а с е с т ь м н о г о I T - с п е ц и а л и с т о в , к о т о р ы е р а б о т а ю т о д н о в р е м е н н о н а н е с к о л ь к и х п р о е к т а х , ч т о п о ф а к т у т о ж е в ы л и в а е т с я в п е р е р а б о т к у » , — Д м и т р и й М а х л и н , п а р т н е р и д и р е к т о р п о р а з в и т и ю H R l i n k .

« В И Т - с ф е р е п р о в е с т и ч е т к у ю г р а н ь м е ж д у р а б о т о й и л и ч н ы м в р е м е н е м в н е е ё к р а й н е с л о ж н о . Н е з а в и с и м о о т т о г о , ч е м з а н и м а е т с я с п е ц и а л и с т , к а к а я - т о ч а с т ь е г о в н и м а н и я в с е г д а з а н я т а р е ш е н и е м р а б о ч и х в о п р о с о в . Н е в о з м о ж н о п р о с т о з а к р ы т ь н о у т б у к и л и в ы к л ю ч и т ь м о н и т о р и з а б ы т ь п р о н е и с п р а в и м ы й б а г и л и и д е ю н о в о й а р х и т е к т у р ы » , — А н а т о л и й Д е н и с о в , г л а в н ы й р е д а к т о р « Р е й т и н г а Р у н е т а » .

« Р а б о т а т ь в р е ж и м е с ж а т ы х с р о к о в д л я I T - с п е ц и а л и с т о в — в п о л н е р а с п р о с т р а н е н н о е я в л е н и е . Н е с о м н е н н о , в л и я ю т в н е ш н и е ф а к т о р ы — д е ф и ц и т к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х И Т - к а д р о в ч а с т о в е д е т к б о л ь ш е й з а г р у з к е т е к у щ и х с о т р у д н и к о в , а о б щ а я э к о н о м и ч е с к а я с и т у а ц и я и , с о о т в е т с т в е н н о , т е м п т р е б у е м ы х и з м е н е н и й п р и в о д я т к с ж и м а н и ю с р о к о в в ы в о д а н о в ы х п р о д у к т о в и л и о к а з а н и я у с л у г » , — М а р и н а Ч е р е п а н о в а , H R - д и р е к т о р A x e n i x .

Чтобы как-то компенсировать напряжённую ситуацию с дефицитом кадров и норовящими свалиться в работу специалистами, российские компании внедряют в свой соцпакет различные опции, призванные разгрузить сотрудников. Это могут быть:

дополнительные дни отпуска для сотрудников с ненормированным рабочим днём или повышенной загрузкой;

расширенный полис ДМС с большим перечнем услуг;

оплачиваемый корпоративный спорт для внерабочей перезагрузки;

различные программы поддержки сотрудников, включая консультации психологов, диетологов, коучей и т. п.

Work-life blend: альтернативный подход

Несмотря на то, что в теории баланс между работой и жизнью звучит хорошо, как уже было сказано выше, по факту он недостижим.

Эту концепцию много критиковали за то, что она выдвигает противоречивые и подчас фантастические требования, которые только изводят и невротизируют пытающихся достичь баланса людей. Особенно когда помимо работы у них много других обязанностей, которые никуда не задвинуть и которые не дают особо расслабиться.

Альтернативой принципу work-life-баланса может служить work-life blend (от англ blend — «смешивать»).

Адепты этого подхода не противопоставляют и не разграничивают работу и личную жизнь как две сферы, которые не должны пересекаться.

Вместо этого они предлагают размытые границы и гибкий график, и не видят ничего страшного в том, чтобы поработать в неурочное время из дома, если это самое время у вас — самое продуктивное. А в течение рабочего дня — выделить часик на решение бытовых задач или, например, занятия спортом.

Принцип work-life-blend признаёт, что есть разные люди и разные обстоятельства, и пытаться всех засунуть в стройную модель пятидневки с ранними подъёмами, дневной работой и вечерним досугом — не самый оптимальный подход.

В к о н ц е к о н ц о в , д л я к о г о - т о р а б о т а д е й с т в и т е л ь н о м о ж е т б ы т ь в а ж н е й ш и м п р и о р и т е т о м в ж и з н и , и в э т о м с л у ч а е о с т а н а в л и в а т ь м ы с л ь , к о г д а о н а о б р а щ а е т с я к р а б о ч и м з а д а ч а м в о в н е у р о ч н о е в р е м я , с к о р е е в р е д н о и н е н у ж н о .

Вместе с тем этот принцип не отвергает важность личной жизни и также настаивает на том, чтобы уделять всем сферам достаточное внимание. Просто не пытаться чётко провести между ними границу и не превращать стремление к обязательному равновесию в ещё один невротизирующий фактор.

Тем более, что это самое равновесие по нынешним реалиям рынка труда всё ещё довольно труднодостижимо.