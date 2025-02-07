Психолог объяснила, как справиться с предательством

Согласно последним исследованиям, около 70 процентов супружеских пар сталкиваются с изменами, что приводит к значительным последствиям для их взаимных отношений. Около трети таких пар разрушаются как на документальном уровне, так и в психологическом плане, тогда как другие супруги стараются сохранить свои семьи, стремясь преодолеть болевые моменты. Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос объяснила, что измена часто служит способом закрыть некие подавленные потребности в отношениях.

© Вечерняя Москва

Кардиакос подчеркнула, что, хотя измена может показаться временным выходом из сложной ситуации, она несет с собой значительные риски для пары. По ее словам, зачастую один из партнеров выбирает путь предательства, оказываясь в заблуждении относительно того, что таким образом он решает свои внутренние проблемы. Тем не менее последствия для отношений могут быть разрушительными.

Психолог отметила, что прощение измены возможно, но это требует значительных усилий и обдумывания. Ключевым элементом в процессе принятия измены является способность не вспоминать о предательстве, что может создать условия для дальнейшего построения отношений.

Ж е л а т е л ь н о , ч т о б ы т а к а я п а р а с х о д и л а к п с и х о л о г у . З д е с ь п а р е н у ж н о р е ш и т ь и д о г о в о р и т ь с я , к а к у ю п о т р е б н о с т ь о н и т е п е р ь б у д у т у ч и т ы в а т ь . К с о ж а л е н и ю , т а к и е в е щ и п р и д е т с я т щ а т е л ь н о п р о г о в а р и в а т ь , — з а к л ю ч и л а с п е ц и а л и с т и н т е р в ь ю с «Радио 1».

Измена в отношениях — удар, который разрушает доверие и причиняет боль возлюбленному. Ранее психолог Майя Голубева объяснила, почему люди изменяют друг другу, можно ли простить измену и как справиться с предательством.