Психолог прокомментировала новость о диагнозе рэпера Канье Уэста

Парапсихолог и клинический психолог Марианна Абравитова прокомментировала новость о том, что рэперу Канье Уэсту диагностировали психическое заболевание. Ранее музыкант признался, что врачи выявили у него аутизм.

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Эксперт объяснила, что аутизм бывает нескольких видов. В тяжелой форме люди полностью проживают жизнь внутри себя, практически не контактируя с внешним миром. Есть фрагментарный аутизм, когда человек только изредка уходит в себя.

Психолог указала, что аутизм — врожденная патология, во взрослом возрасте им «заболеть» невозможно. Она не исключила, что Уэст лишь недавно обратился к психотерапевту, который диагностировал болезнь.

Н о , к а к м ы з н а е м , о н и в с о ц и у м е д о с т а т о ч н о а к т и в е н . Б о л е е т о г о , о н в ы с т у п а е т н а с ц е н е , в з а и м о д е й с т в у е т с о г р о м н ы м и м а с с а м и л ю д е й . П о э т о м у , к о н е ч н о , г о в о р и т ь о т о м , ч т о е г о а у т и з м , е с л и у н е г о д е й с т в и т е л ь н о е с т ь т а к о й д и а г н о з , в к а к о й - т о т я ж е л е й ш е й ф о р м е н а х о д и т с я , — н е т , к о н е ч н о . А з н а ч и т , у н е г о к а к а я - т о л а й т - ф о р м а , — о т м е т и л а А б р а в и т о в а .

Она добавила, что люди, наделенные художественным даром, часто бывают закрытыми, скромными и стеснительными. Специалист уточнила, что у детей аутизм проявляется в отсутствии реакции на внешние обстоятельства.

Т о е с т ь к н е м у о б р а щ а е ш ь с я , а о н к а к з а н и м а л с я , к а к л е п и л и з п л а с т и л и н а , и л и р и с о в а л , и л и и г р а л , — о н у х о м н е в е д е т , ч т о к н е м у в п р и н ц и п е о б р а щ а ю т с я , ч т о с н и м н а ч и н а ю т р а з г о в а р и в а т ь . О н н е р е а г и р у е т , — п о я с н и л а А б р а в и т о в а .

Психолог указала, что у рэпера внешних признаков аутизма не наблюдается, сообщает Pravda.ru.

Американский певец Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори появились на премии «Грэмми». Во время прогулки по красной дорожке Цензори скинула с себя шубу и оказалось, что под верхней одеждой был совершенно прозрачный наряд. Нижнего белья на девушке не было. Это уже не первый раз, когда странная пара эпатирует публику экстравагантными нарядами или отсутствием таковых. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему Бьянка Цензори так любит полуголые наряды и может ли рэпер заставлять ее так странно выглядеть.