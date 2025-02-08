Психотерапевт ответил, как изменить отношение к понедельнику

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как превратить понедельник из «тяжёлого дня» в возможность для нового старта.

© unsplash

« В с ё з а в и с и т о т в а ш е г о в о с п р и я т и я и н а с т р о я . Ч т о б ы н а с т р о и т ь с я н а п о з и т и в , в а ж н о о с о з н а н н о в ы б и р а т ь п о д х о д я щ и е у с т а н о в к и » , — з а я в и л а э к с п е р т в б е с е д е с РИАМО.

По словам специалиста, создать позитивную атмосферу на работе и дома поможет желание быть открытым к новым возможностям и взаимодействиям.

« В и д ь т е в к а ж д о м д н е ш а н с д л я д о с т и ж е н и я ц е л е й » , — д о б а в и л а п с и х о т е р а п е в т .

Ранее психоаналитический психотерапевт, руководитель службы поддержки сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Мария Игнатьева рассказала о признаках выгорания и депрессии.