Психотерапевт ответил, как изменить отношение к понедельнику

Психотерапевт Крашкина рассказала, как изменить отношение к понедельнику
Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как превратить понедельник из «тяжёлого дня» в возможность для нового старта.
«Всё зависит от вашего восприятия и настроя. Чтобы настроиться на позитив, важно осознанно выбирать подходящие установки», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, создать позитивную атмосферу на работе и дома поможет желание быть открытым к новым возможностям и взаимодействиям.
«Видьте в каждом дне шанс для достижения целей», — добавила психотерапевт.
Ранее психоаналитический психотерапевт, руководитель службы поддержки сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Мария Игнатьева рассказала о признаках выгорания и депрессии.