Психотерапевт Крашкина рассказала, как изменить отношение к понедельнику

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как превратить понедельник из «тяжёлого дня» в возможность для нового старта.

Психотерапевт ответил, как изменить отношение к понедельнику
© unsplash
«Всё зависит от вашего восприятия и настроя. Чтобы настроиться на позитив, важно осознанно выбирать подходящие установки», заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, создать позитивную атмосферу на работе и дома поможет желание быть открытым к новым возможностям и взаимодействиям.

«Видьте в каждом дне шанс для достижения целей», добавила психотерапевт.

Ранее психоаналитический психотерапевт, руководитель службы поддержки сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Мария Игнатьева рассказала о признаках выгорания и депрессии.

Психология
Ирина Крашкина
Мария Игнатьева
Совет психолога