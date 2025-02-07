Пять секретов неиссякаемой энергии

Минимум солнца, короткий световой день и не самая приятная погода, чтобы выходить из дома без повода, — стандартная ситуация для холодного времени года. Рассказываем, что делать, чтобы не впасть в зимнюю спячку.

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Не стесняйтесь отказывать

Умение вовремя сказать «нет» сэкономит вам немало сил. Без сожаления отказывайтесь от встреч, которые вас только истощают, и предложений, на которые вы склонны соглашаться только в качестве одолжения. Опустошение после однобокого общения или усталость из-за дополнительной нагрузки в офисе — то, о чем можно забыть, как только вы научитесь отстаивать свои личные интересы, не пытаясь быть для всех удобной.

Будьте активнее

Наверняка вы замечали, что, если пролежать в кровати весь день напролет, энергии не становится больше. В то же время зарядка после бессонной ночи заметно бодрит. Не обязательно совершать изнурительные тренировки изо дня в день: даже 10-минутная прогулка поможет почувствовать себя лучше в любое время суток. Регулярные физические нагрузки, к тому же, помогут быстрее засыпать и раньше погружаться в глубокий сон, а значит, лучше восстанавливать энергию.

Ограничьте потребление кофеина и алкоголя

Не секрет, что кофеин, как любой стимулятор, активизирует запасы организма, а не приносит вам порцию энергии извне. Нет смысла демонизировать утреннюю чашку кофе, но если к кофемашине вы подходите чаще, чем к кулеру с чистой водой, — задуматься есть о чем. Возможно, у вас уже сформировалась зависимость, что, в свою очередь, отражается на качестве ночного сна. Алкогольные напитки также не позволят вам выспаться как следует при регулярном употреблении перед сном, не говоря уже о том, что они, в отличие от кофе, однозначно вредят здоровью.

Ешьте пищу, которая заряжает вас энергией

Удивляясь вечной усталости и отсутствию энергии, многие из нас могут игнорировать ее источник: питание. Если на завтрак вы «съели» сладкий чай с конфетой, а в обед, будучи на диете, перекусили салатом с кусочком хлеба, к ужину вы будете предсказуемо валиться с ног. Ощущение нехватки энергии может быть особенно острым после сладких перекусов из-за скачков уровня сахара в крови. Важно учитывать питательную ценность продуктов, чтобы получать достаточно углеводов, белков и жиров в течение дня.

Возьмите стресс под контроль

Стресс в буквальном смысле истощает вас физически и морально. Высокий его уровень не позволит как следует отдохнуть и восстановиться. Начиная с того, что вы, вероятно, будете плохо спать и решите пропустить тренировку, заканчивая импульсивным питанием не по графику. Для восстановления баланса используйте тот способ, что помогает лично вам: будь то медитации, прогулки на природе или что-то нестандартное.