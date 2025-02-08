Психолог назвал причину патологической неряшливости

Это сильная детская травма, часто связанная с безразличием родителей и одиночеством.

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Такие люди «живут на автомате» и не заботятся о себе, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Мария Манина.

« Е с т ь л ю д и , к о т о р ы е у ж е н а с е б я п л ю н у л и и ж и в у т н а а в т о м а т е . Е с т , с п и т , к о е - к а к х о д и т н а р а б о т у . Э т о н е ж и з н ь , а с у щ е с т в о в а н и е . В ц е н т р е ж и з н и т а к о г о ч е л о в е к а с т о и т п л о х о е о т н о ш е н и е к с а м о м у с е б е , н е ц е н н о с т ь с в о е й ж и з н и к а к т а к о в о й . О т ч е г о о н а в о з н и к л а ? Э т о б о л ь ш а я т р а в м а в д е т с т в е . Э т о м о ж е т б ы т ь б о л ь ш а я т р а в м а , б у н т п р о т и в о б щ е с т в а , к о г д а ч е л о в е к х о ч е т д о к а з а т ь , ч т о е м у н а п л е в а т ь н а в с е х . Ч е л о в е к и с п ы т ы в а л б о л ь о т б е з р а з л и ч и я р о д и т е л е й , ч р е з м е р н о г о к о н т р о л я , ч у в с т в о о д и н о ч е с т в а с д е л а л о и з н е г о т а к у ю в з р о с л у ю л и ч н о с т ь » .

Ранее психолог посоветовала не делать замечания незнакомым людям. Необходимо помнить о личных границах. Выражать критику близким следует «очень мягко». Не стоит превращаться в «душнилу».