Психолог назвал причину патологической неряшливости

Психолог назвала причину патологической неряшливости
Это сильная детская травма, часто связанная с безразличием родителей и одиночеством.
Такие люди «живут на автомате» и не заботятся о себе, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Мария Манина.
«Есть люди, которые уже на себя плюнули и живут на автомате. Ест, спит, кое-как ходит на работу. Это не жизнь, а существование. В центре жизни такого человека стоит плохое отношение к самому себе, неценность своей жизни как таковой. Отчего она возникла? Это большая травма в детстве. Это может быть большая травма, бунт против общества, когда человек хочет доказать, что ему наплевать на всех. Человек испытывал боль от безразличия родителей, чрезмерного контроля, чувство одиночества сделало из него такую взрослую личность».
Ранее психолог посоветовала не делать замечания незнакомым людям. Необходимо помнить о личных границах. Выражать критику близким следует «очень мягко». Не стоит превращаться в «душнилу».