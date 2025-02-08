Певица Анна Семенович заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что страдала от панических атак, когда профессионально занималась фигурным катанием.

« К о г д а б ы л а в с п о р т е , я т о г д а е щ е н е у м е л а с п р а в л я т ь с я с п а н и к о й ! А п р и ч и н ы о ч е н ь п р о с т ы е у л ю б о й п а н и ч к и — э т о п е р е г р у з о р г а н и з м а » , — п о д е л и л а с ь з н а м е н и т о с т ь .

Семенович посоветовала своим поклонникам со схожей проблемой больше отдыхать и научиться переключать внимание с тревожных мыслей.

Знаменитость также призвала фанатов перестать жить только работой. Она напомнила, что жизнь состоит из множества граней, каждая из которых должна быть в гармонии.

« Р е к о м е н д у ю з а н я т ь с я л и ч н о й ж и з н ь ю , н а й т и к а к о е - т о х о б б и и ж и з н ь н а л а д и т с я » , — п о д е л и л а с ь С е м е н о в и ч .

Недавно Семенович рассказывала, что поехала на Мальдивы за счет своего возлюбленного. Она признавалась, что ее избранник, предприниматель Денис Шреер «оплачивает многое».

Знаменитость перестала скрывать возлюбленного в июне 2024 года. Мужчина официально женат. Семенович поясняла, что на момент их знакомства у Шреера были сложные отношения с супругой: они не жили вместе, но растили общего ребенка.

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