Короткий дневной сон может существенно повысить способность мозга справляться с трудностями. Исследование, опубликованное в Journal of Sleep Research, показало, что люди, которые спали два часа, лучше справляются с задачами, чем те, кто отказывается от дневного сна.

По словам учёных, сон способствует улучшению аналогового переноса — навыка, позволяющего человеку находить решения сложных вопросов. Особенно эффективно восстановление когнитивных функций происходит во время фазы быстрого сна, сопровождающейся активными движениями глаз.

Также авторы предполагают, что фаза глубокого сна, связанная со сновидениями и высокой активностью мозга, играет важную роль в интеграции и закреплении сложной информации.

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