Исследователи выяснили, как социальные сети влияют на чувство одиночества

Американские ученые из Университета Бэйлора пришли к парадоксальным выводам: чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем сильнее чувствуют себя одинокими. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

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Команда проанализировала данные около 7 тыс. взрослых жителей Нидерландов за девять лет, чтобы понять, как цифровые привычки влияют на благополучие.

Результаты показали, что как пассивное (просмотр ленты без взаимодействия), так и активное использование соцсетей (публикации и общение) связаны с усилением чувства одиночества.

Специалисты предполагают, что онлайн-взаимодействия не способны заменить живое общение, необходимое для удовлетворения социальных потребностей.

« С о ц и а л ь н ы е с е т и п р е д л а г а ю т д о с т у п к о н л а й н - с о о б щ е с т в а м , н о и х и с п о л ь з о в а н и е — а к т и в н о е и л и п а с с и в н о е — н е у м е н ь ш а е т о д и н о ч е с т в о , а м о ж е т д а ж е у с и л и в а т ь е г о » , — о т м е т и л а в т о р н а у ч н о й р а б о т ы , п р о ф е с с о р Д ж е й м с Р о б е р т с .

Ученые также обнаружили двустороннюю связь: одинокие люди чаще обращаются к соцсетям, но это лишь усугубляет их состояние.

Исследование подчеркивает важность личного общения для психического здоровья и необходимость дальнейшего изучения влияния цифровых привычек. Эти данные могут помочь в разработке рекомендаций для более здорового использования социальных сетей.