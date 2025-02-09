Певица Ольга Серябкина призналась, что не видит смысла искать возлюбленного на сайтах знакомств. Ее слова передает POPCAKE.

Серябкина считает, что женщинам стоит искать себе мужчину в реальной жизни.

« Т ы с р а з у с м о т р и ш ь н а н е г о , н а т о , к а к о н р а з г о в а р и в а е т , к а к с е б я в е д е т . Ч т о о н в о о б щ е д е л а е т » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

Серябкина также одобрила мужчин, которые на первом свидании называют женщин «любовью всей своей жизни».

Ольга стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. В 2019-м певица объявила об уходе из группы.

Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Артистка рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки.

В марте 2024 года исполнительница не стала комментировать слухи о том, что родила сына от продюсера Максима Фадеева. Она назвала этот домысел «смешным».