Певица Серябкина посоветовала искать возлюбленного в реальной жизни

Певица Ольга Серябкина призналась, что не видит смысла искать возлюбленного на сайтах знакомств. Ее слова передает POPCAKE.

Серябкина считает, что женщинам стоит искать себе мужчину в реальной жизни.

«Ты сразу смотришь на него, на то, как он разговаривает, как себя ведет. Что он вообще делает», поделилась артистка.

Серябкина также одобрила мужчин, которые на первом свидании называют женщин «любовью всей своей жизни».

Ольга стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. В 2019-м певица объявила об уходе из группы.

Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Артистка рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки.

В марте 2024 года исполнительница не стала комментировать слухи о том, что родила сына от продюсера Максима Фадеева. Она назвала этот домысел «смешным».

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