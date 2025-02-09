Как помочь детям справиться со страхом стоматолога

Перед первой сдачей анализов, приемом стоматолога, надо пошагово и в доступной форме объяснить ребенку, что будет происходить и зачем это нужно. В том числе не применять угрозы и запугивания. Об этом «Парламентской газете» рассказала психоаналитик Людмила Полянова 9 февраля.

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Международный день стоматолога традиционно отмечают 9 февраля. При этом дентофобией — боязнью лечения у зубных врачей, по данным проекта «Здоровье Mail.ru» страдает 26 процентов россиян. Страх перед стоматологическими процедурами может возникнуть в раннем детстве, поэтому очень важно разговаривать с детьми об их чувствах открыто, подчеркивает психоаналитик Людмила Полянова.

« Л ю д и и з б е г а ю т с т о м а т о л о г о в п о т о м у , ч т о б о я т с я в н е д р е н и я в с о б с т в е н н ы й о р г а н и з м » , — п о я с н и л а П о л я н о в а . — К о г д а р е б е н о к м а л е н ь к и й , о н н е м о ж е т о с о з н а т ь , ч т о в н е д р е н и е п р о и с х о д и т ч е р е з ж е л а н и е п о м о ч ь » .

Поэтому перед первой сдачей анализов, приемом стоматолога, надо пошагово и в доступной форме объяснить ребенку, что будет происходить и зачем это нужно, советует психоаналитик. Даже если родитель не в курсе, какие медицинские манипуляции будут проводить, лучше попросить объяснения прямо в кабинете врача, дополнила она. Ни в коем случае не применять угрозы и запугивания.

По каким еще причинам люди боятся стоматологов, как преодолеть данную фобию взрослым полностью, читайте на сайте «Парламентской газеты».