Психоаналитик рассказал, как помочь детям справиться со страхом стоматолога
Перед первой сдачей анализов, приемом стоматолога, надо пошагово и в доступной форме объяснить ребенку, что будет происходить и зачем это нужно. В том числе не применять угрозы и запугивания. Об этом «Парламентской газете» рассказала психоаналитик Людмила Полянова 9 февраля.
Международный день стоматолога традиционно отмечают 9 февраля. При этом дентофобией — боязнью лечения у зубных врачей, по данным проекта «Здоровье Mail.ru» страдает 26 процентов россиян. Страх перед стоматологическими процедурами может возникнуть в раннем детстве, поэтому очень важно разговаривать с детьми об их чувствах открыто, подчеркивает психоаналитик Людмила Полянова.
«Люди избегают стоматологов потому, что боятся внедрения в собственный организм», — пояснила Полянова. — Когда ребенок маленький, он не может осознать, что внедрение происходит через желание помочь».
Поэтому перед первой сдачей анализов, приемом стоматолога, надо пошагово и в доступной форме объяснить ребенку, что будет происходить и зачем это нужно, советует психоаналитик. Даже если родитель не в курсе, какие медицинские манипуляции будут проводить, лучше попросить объяснения прямо в кабинете врача, дополнила она. Ни в коем случае не применять угрозы и запугивания.
По каким еще причинам люди боятся стоматологов, как преодолеть данную фобию взрослым полностью, читайте на сайте «Парламентской газеты».