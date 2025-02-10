Как понять, что у близкого человека психическое расстройство

Ухудшение психического здоровья зачастую незаметны. Часто проблемы развиваются постепенно, и люди вокруг просто не придают им значения, списывая изменения в поведении на усталость, стресс или возрастные особенности.

© kutaytanir/iStock.com

Однако раннее выявление признаков психического расстройства может сыграть ключевую роль в своевременной помощи и предотвращении ухудшения состояния. Врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра персонализированной психиатрии и психотерапии ЭмоцУМ Татьяна Сычова в беседе с «‎Рамблером» рассказала, как не пропустить тревожные звоночки.

На что стоит обратить внимание?

« П е р в о е , ч т о в ы м о ж е т е с д е л а т ь — п о н а б л ю д а т ь з а и з м е н е н и я м и в п о в е д е н и и ч е л о в е к а . Е с л и в а ш б л и з к и й с т а л б о л е е з а м к н у т ы м , и з б е г а е т о б щ е н и я и л и , н а о б о р о т , п р о я в л я е т ч р е з м е р н у ю а г р е с с и ю , а к т и в н о с т ь – э т о м о ж е т б ы т ь т р е в о ж н ы м с и г н а л о м » , — о т м е ч а е т с п е ц и а л и с т .

Действительно, психические расстройства редко проявляются резко. Они часто развиваются исподволь, незаметно как для самого человека, так и для окружающих. Однако есть несколько ключевых индикаторов, которые могут сигнализировать о том, что что-то идет не так.

1. Изменение в поведении

Человек стал более замкнутым, отдаляется от друзей и семьи, старается избегать общения;

Или наоборот — проявляет несвойственную ранее агрессивность, раздражительность, взрывную эмоциональность;

Начинает резко менять привычки, может терять интерес к любимым занятиям;

Появились проблемы с дисциплиной, хаотичность в распорядке дня.

Например, если раньше ваш близкий любил активный отдых, но вдруг перестал выходить из дома и проводить время с друзьями, это может быть признаком депрессивного состояния.

2. Нарушения сна и аппетита

« Т а к ж е с т о и т о б р а т и т ь в н и м а н и е н а р е з к и е и з м е н е н и я в а п п е т и т е и с н е . Ч е л о в е к п е р е с т а е т н о р м а л ь н о с п а т ь — л и б о с т р а д а е т о т б е с с о н н и ц ы , л и б о , н а о б о р о т , м о ж е т с п а т ь п о 1 2 - 1 4 ч а с о в в с у т к и и в с е р а в н о ч у в с т в о в а т ь с е б я у с т а в ш и м . М е н я ю т с я п и щ е в ы е п р и в ы ч к и : р е з к о е с н и ж е н и е а п п е т и т а и л и н а о б о р о т , п р и с т у п ы н е к о н т р о л и р у е м о г о п е р е е д а н и я . Т а к и е и з м е н е н и я ч а с т о в с т р е ч а ю т с я п р и д е п р е с с и и , т р е в о ж н ы х р а с с т р о й с т в а х , н е р в н ы х с р ы в а х » , — п о д ч е р к и в а е т с п е ц и а л и с т .

3. Проблемы с концентрацией и памятью

Человек становится рассеянным, забывчивым, не может сосредоточиться на простых задачах;

Часто теряет вещи, забывает важные события;

Может забывать то, о чем говорил буквально пять минут назад.

4. Перепады настроения, тревожность и апатия

« Э м о ц и о н а л ь н о е с о с т о я н и е ч е л о в е к а т а к ж е м о ж е т с л у ж и т ь и н д и к а т о р о м . В ы м о ж е т е з а м е т и т ь ч а с т ы е п е р е п а д ы н а с т р о е н и я , в ы р а ж е н н у ю т р е в о ж н о с т ь и л и а п а т и ю . Ч е л о в е к м о ж е т ж а л о в а т ь с я н а о т с у т с т в и е с и л , п о с т о я н н у ю у с т а л о с т ь , ч у в с т в о б е з ы с х о д н о с т и » , — о б ъ я с н я е т п с и х о л о г , д о б а в л я я , ч т о о с о б е н н о в а ж н о н е и г н о р и р о в а т ь ж а л о б ы н а б е с с м ы с л е н н о с т ь ж и з н и , с н и ж е н и е и н т е р е с а к б у д у щ е м у и с у и ц и д а л ь н ы е м ы с л и .

5. Физические симптомы без медицинской причины

Если ваш близкий жалуется на соматические симптомы, но врачи не находят медицинского объяснения, это может быть проявлением тревожного расстройства или депрессии. Ментальные проблемы часто проявляются на уровне тела.

головные боли, тошнота, головокружения,

ощущение кома в горле, неполного вдоха,

слабость, субфебрильная температура, дрожь в руках.

Почему нам кажется, что прошлое было лучше: психологический механизм идеализации

6. Социальная изоляция и странности в поведении

Человек отдаляется от друзей и семьи, перестает отвечать на звонки, избегает встреч;

Может вести себя необычно, говорить странные вещи, высказывать подозрения в отношении окружающих;

В крайних случаях — может испытывать галлюцинации, слышать голоса, видеть образы, которых нет.

Что делать, если вы заметили тревожные признаки?

Создайте атмосферу доверия

Люди с психическими расстройствами нередко боятся осуждения. Если ваш близкий изменился, не стоит давить, критиковать или обвинять его. Важно проявить заботу и поддержку.

Как правильно начать разговор?

Скажите, что вы заметили изменения и волнуетесь за него; Используйте «Я-сообщения»: «Мне кажется, что ты в последнее время сильно устаешь» вместо «Ты опять без настроения!»; Предложите помощь, но не навязывайтесь.

Убедите обратиться к специалисту

Психотерапия и консультация с психиатром — не приговор, а инструмент помощи. Если человек не хочет идти к врачу, можно предложить начать с психолога — это менее пугающе, чем визит к психиатру.

Не бойтесь обращаться за помощью сами

Жить рядом с человеком, у которого есть психические проблемы, сложно и эмоционально выматывающе. Важно не забывать о себе и, при необходимости, искать поддержку.

Раннее выявление психических расстройств может спасти человеку жизнь. Многие из них хорошо поддаются лечению, но для этого важно не игнорировать тревожные сигналы. Психическое здоровье — не менее важно, чем физическое. Заботясь о себе и своих близких, мы делаем жизнь лучше и безопаснее.

Ранее мы писали, как формируются когнитивные искажения и почему.