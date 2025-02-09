Эксперт объяснила, почему люди часто изменяют с коллегами

Влюбиться на работе мужчина и женщина могут из-за обилия общих тем.

Не исключена супружеская измена, если дома обсуждается только «быт», сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Комлова.

« В б о л ь ш е й с т е п е н и — э т о б л и з о с т ь , к о т о р а я с л у ч а е т с я м е ж д у к о л л е г а м и . К о г д а у н а с е с т ь о ч ё м п о г о в о р и т ь , к о г д а у н а с е с т ь о д н и и н т е р е с ы , м ы н а х о д и м с я б о л ь ш е ч а с о в в о д н о м к а б и н е т е в м е с т е , ч е м я н а х о ж у с ь с о с в о е й с е м ь ё й . М ы с б л и ж а е м с я , м ы п р и в ы к а е м д р у г к д р у г у . У н а с п о я в л я ю т с я к а к и е - т о ш у т к и , и п р о и с х о д и т э т о с б л и ж е н и е . М н о г о б ы л о р а з л и ч н ы х и с с л е д о в а н и й , к о г д а н е з н а к о м ы х л ю д е й с а ж а л и в о д н у к а к у ю - т о к о м н а т у , и о н и п о с т е п е н н о в л ю б л я л и с ь д р у г в д р у г а . Т о е с т ь п р о и с х о д и т м е д л е н н о е а к к у р а т н о е с б л и ж е н и е , и п а р а в с т р е ч а е т с я н а б о л е е г л у б о к о м у р о в н е . Ч т о п р о и с х о д и т в э т о т м о м е н т д о м а ? А д о м а у ж е д а в н о д р у г с д р у г о м о н и н е р а з г о в а р и в а ю т , у н и х к р о м е д е т е й н и ч е г о н е о с т а л о с ь , б ы т в с ё с ъ е л . Т о е с т ь у н и х н е т у ж е к а к о г о - т о и н т е р е с а , о н и н е о б с у ж д а ю т л и ч н о е , ч т о - т о г л у б о к о е , о р а б о т е о н с н е й н е г о в о р и т . Е с т е с т в е н н о , н а р а б о т е и п р о и с х о д и т э т а б л и з о с т ь . « А т а м к т о - т о м е н я у с л ы ш а л , к т о - т о м е н я п о н и м а е т , а т а м в и д я т м о и п е р е ж и в а н и я » и т а к д а л е е . Е с л и м ы б у д е м г о в о р и т ь о з а м у ж н и х и ж е н а т ы х и с т о р и я х » .

Ранее психолог перечислила критерии «созависимых» отношений. У мужчин и женщин в таких парах «нет личности». Как правило, они забывают о себе и не стремятся к развитию. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.