Эксперт объяснила, почему люди часто изменяют с коллегами

Сексолог объяснила природу возникновения «близости» между коллегами
Влюбиться на работе мужчина и женщина могут из-за обилия общих тем.
Не исключена супружеская измена, если дома обсуждается только «быт», сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Комлова.
«В большей степени — это близость, которая случается между коллегами. Когда у нас есть о чём поговорить, когда у нас есть одни интересы, мы находимся больше часов в одном кабинете вместе, чем я нахожусь со своей семьёй. Мы сближаемся, мы привыкаем друг к другу. У нас появляются какие-то шутки, и происходит это сближение. Много было различных исследований, когда незнакомых людей сажали в одну какую-то комнату, и они постепенно влюблялись друг в друга. То есть происходит медленное аккуратное сближение, и пара встречается на более глубоком уровне. Что происходит в этот момент дома? А дома уже давно друг с другом они не разговаривают, у них кроме детей ничего не осталось, быт всё съел. То есть у них нет уже какого-то интереса, они не обсуждают личное, что-то глубокое, о работе он с ней не говорит. Естественно, на работе и происходит эта близость. «А там кто-то меня услышал, кто-то меня понимает, а там видят мои переживания» и так далее. Если мы будем говорить о замужних и женатых историях».
Ранее психолог перечислила критерии «созависимых» отношений. У мужчин и женщин в таких парах «нет личности». Как правило, они забывают о себе и не стремятся к развитию. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.