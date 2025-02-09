Эксперт по этикету подсказала, что дарить на 14 февраля

Праздник подразумевает «тёплое и нежное» отношение.

Другой алкоголь будет неуместен, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Екатерина Богачёва.

« И д е а л ь н ы й с т о ч к и з р е н и я д а р е н и я а л к о г о л ь — э т о и м е н н о ш а м п а н с к о е . В и н о , к о т о р о е т е р р и т о р и а л ь н о п р о и з в е д е н о в р е г и о н е Ш а м п а н ь . Н е и г р и с т о е , а и м е н н о ш а м п а н с к о е . Э т о е с л и р а с с м а т р и в а т ь а л к о г о л ь к а к п о д а р о к . Э т и к е т г о в о р и т , ч т о э т о б о л ь ш о й п р а з д н и к , к р а с и в ы й п р а з д н и к , у м е с т н о д а р и т ь и м е н н о ш а м п а н с к о е . П о т о м у ч т о ш а м п а н с к о е — э т о н а п и т о к б о л ь ш о г о п р а з д н и к а . Е с л и м ы о т м е ч а е м Д е н ь с в я т о г о В а л е н т и н а , е с л и м ы т е п л о и н е ж н о о т н о с и м с я к э т о м у п р а з д н и к у , д л я н а с э т о в а ж н о и ц е н н о , и н а м х о ч е т с я с д е л а т ь а л к о г о л ь н ы й п о д а р о к , т о н у ж н о п о с м о т р е т ь в с т о р о н у э т о г о а л к о г о л я » .

Сегодня МВД предупредило об активизации мошенников в преддверии 14 февраля. Киберпреступники, в частности, создают фейковые сайты компаний по доставке цветов и подарков.

Ранее флорист перечислила альтернативы букетам из роз ко Дню святого Валентина. Среди них — герберы, тюльпаны и подарочные коробки с лепестками. Сухоцветы в качестве презента неуместны, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.