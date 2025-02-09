Эксперт по этикету посоветовала дарить на 14 февраля бутылку шампанского

Праздник подразумевает «тёплое и нежное» отношение.

Эксперт по этикету подсказала, что дарить на 14 февраля
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Другой алкоголь будет неуместен, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Екатерина Богачёва.

«Идеальный с точки зрения дарения алкоголь это именно шампанское. Вино, которое территориально произведено в регионе Шампань. Не игристое, а именно шампанское. Это если рассматривать алкоголь как подарок. Этикет говорит, что это большой праздник, красивый праздник, уместно дарить именно шампанское. Потому что шампанское это напиток большого праздника. Если мы отмечаем День святого Валентина, если мы тепло и нежно относимся к этому празднику, для нас это важно и ценно, и нам хочется сделать алкогольный подарок, то нужно посмотреть в сторону этого алкоголя».

Сегодня МВД предупредило об активизации мошенников в преддверии 14 февраля. Киберпреступники, в частности, создают фейковые сайты компаний по доставке цветов и подарков.

Ранее флорист перечислила альтернативы букетам из роз ко Дню святого Валентина. Среди них — герберы, тюльпаны и подарочные коробки с лепестками. Сухоцветы в качестве презента неуместны, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Психология
Екатерина Богачева