Эксперт по этикету подсказала, что дарить на 14 февраля

Эксперт по этикету посоветовала дарить на 14 февраля бутылку шампанского
Праздник подразумевает «тёплое и нежное» отношение.
Другой алкоголь будет неуместен, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Екатерина Богачёва.
«Идеальный с точки зрения дарения алкоголь — это именно шампанское. Вино, которое территориально произведено в регионе Шампань. Не игристое, а именно шампанское. Это если рассматривать алкоголь как подарок. Этикет говорит, что это большой праздник, красивый праздник, уместно дарить именно шампанское. Потому что шампанское — это напиток большого праздника. Если мы отмечаем День святого Валентина, если мы тепло и нежно относимся к этому празднику, для нас это важно и ценно, и нам хочется сделать алкогольный подарок, то нужно посмотреть в сторону этого алкоголя».
Сегодня МВД предупредило об активизации мошенников в преддверии 14 февраля. Киберпреступники, в частности, создают фейковые сайты компаний по доставке цветов и подарков.
Ранее флорист перечислила альтернативы букетам из роз ко Дню святого Валентина. Среди них — герберы, тюльпаны и подарочные коробки с лепестками. Сухоцветы в качестве презента неуместны, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.