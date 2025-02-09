Почему мужчины боятся уверенных в себе женщин
Психолог Евгений Теребенин рассказал, почему мужчины избегают уверенных в себе и ярких девушек, передает издание The Day.
За этим страхом могут скрываться многочисленные комплексы, поэтому красивые женщины часто остаются без отношений.
Неуверенность в себе
Часто мужчины боятся отказа и из-за этого избегают знакомств или скрывают свой страх под маской самоуверенности и наглости. Тем не менее, такой подход ведет лишь к усугублению проблемы, поэтому следует начать работать с самооценкой и страхом быть отвергнутым.
Страх "не потянуть"
Многие придерживаются стереотипа, что красивая женщина требует финансовых вложений. Мужчины опасаются, что не смогут оправдать ожидания спутницы, и даже не пытаются начать с ней отношения.
Однако, следует помнить, что яркий образ девушки может быть лишь способом привлечь внимание, а на самом деле она любит выглядеть естественно и просто.
Фальшивые стандарты
Некоторые женщины выкладывают в соцсети фото из экзотических стран, в дорогой одежде и украшениях. Умные мужчины понимают: показная роскошь говорит о том, что девушка хочет соответствовать фальшивым стандартам. Другие же, кто верит в показной образ, считают себя неподходящими кандидатами.
Недоступность
Привлекательных женщин считают недоступными, поэтому мужчины зачастую просто не готовы с ними знакомиться. Из-за этого такие девушки остаются без отношений и не знают, как оставаться собой и достичь счастья.
Низкая самооценка женщины
Бывает, что родители не говорят дочери о ее красоте, чтобы она не стала гордой и заносчивой. Однако, это ведет к низкой самооценке у девушки, которая во взрослом возрасте часто будет искать признания у мужчин.