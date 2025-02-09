Почему мужчины боятся уверенных в себе женщин

Психолог Евгений Теребенин рассказал, почему мужчины избегают уверенных в себе и ярких девушек, передает издание The Day.

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За этим страхом могут скрываться многочисленные комплексы, поэтому красивые женщины часто остаются без отношений.

Неуверенность в себе

Часто мужчины боятся отказа и из-за этого избегают знакомств или скрывают свой страх под маской самоуверенности и наглости. Тем не менее, такой подход ведет лишь к усугублению проблемы, поэтому следует начать работать с самооценкой и страхом быть отвергнутым.

Страх "не потянуть"

Многие придерживаются стереотипа, что красивая женщина требует финансовых вложений. Мужчины опасаются, что не смогут оправдать ожидания спутницы, и даже не пытаются начать с ней отношения.

Однако, следует помнить, что яркий образ девушки может быть лишь способом привлечь внимание, а на самом деле она любит выглядеть естественно и просто.

Фальшивые стандарты

Некоторые женщины выкладывают в соцсети фото из экзотических стран, в дорогой одежде и украшениях. Умные мужчины понимают: показная роскошь говорит о том, что девушка хочет соответствовать фальшивым стандартам. Другие же, кто верит в показной образ, считают себя неподходящими кандидатами.

Недоступность

Привлекательных женщин считают недоступными, поэтому мужчины зачастую просто не готовы с ними знакомиться. Из-за этого такие девушки остаются без отношений и не знают, как оставаться собой и достичь счастья.

Низкая самооценка женщины

Бывает, что родители не говорят дочери о ее красоте, чтобы она не стала гордой и заносчивой. Однако, это ведет к низкой самооценке у девушки, которая во взрослом возрасте часто будет искать признания у мужчин.