Пять самых распространенных фраз-манипуляций

Подсвечиваем формулировки, которые должны насторожить.

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Существуют выражения, которые могут сильно повлиять на человека, его восприятие и действия. Нередко этим пользуются для манипуляций или обвинения собеседника. Подобную тактику ещё называют пассивной агрессией. В данном случае в качестве оружия используется сила слова, которая заставляет человека путаться в своих чувствах и идти на поводу у манипулятора.

« К а к и е с л о в е с н ы е о б о р о т ы д о л ж н ы в а с н а с т о р о ж и т ь ? Р а з б и р а е м с п и с о к с а м ы х ч а с т о и с п о л ь з у е м ы х » , — М а р и а н н а А б р а в и т о в а , к л и н и ч е с к и й п с и х о л о г , с п е ц и а л и с т п о Н Л П , п с и х о а н а л и т и к .

1. «У других вот так…»

Фраза якобы произносится из лучших побуждений, и её цель – мотивировать. На деле же из-за сравнения с другими людьми вам становится лишь хуже. Сколько раз вы слышали про «сына маминой подруги», который добился головокружительных результатов? Согласитесь, после неё только больше начинаешь сомневаться в себе.

В ответе на эти слова сохраняйте спокойствие и попросите вас ни с кем не сравнивать. Держите в голове свои достижения и достоинства, а не чужую историю успеха.

2. «Я не вижу в этом проблемы»

Альтернативой могут быть такие фразы: «Это пустяк», «Ты преувеличиваешь». Манипулятор хочет обесценить ваши чувства и переживания и дополнительно обвинить вас в ваших же эмоциях. Этими словами он показывает, что вам должно быть стыдно за собственные мысли.

Не реагируйте на эти замечания, поскольку человек видит ситуацию иначе. Вы имеете полное право испытывать разные эмоции и говорить о них. Не бойтесь отказать агрессору, если чувствуете, что на вас давят.

3. «Ещё спасибо скажешь»

Эти слова точно слышал каждый, особенно от родителей или старших родственников. Высказывание можно прочитать еще так: «Я лучше знаю, что тебе нужно». Это пассивная агрессия, через которую люди хотят показать свою значимость и правоту, пренебрегая вашими истинными желаниями. Они боятся, что вы можете поступить иначе — ведь для них это будет близко к предательству или недоверию.

Поблагодарите за заботу, но чётко скажите, что сами знаете о своих потребностях. Никто не может сделать правильный выбор за вас.

4. «Я не хочу, чтобы ты…»

Далее подставьте подходящий вариант: «Общался с кем-то, ходил куда-то, делал что-то…». В этой фразе прослеживается желание контролировать вашу жизнь. Вероятно, её произнесёт очень ревнивый человек, который пытается намекнуть на опасность, если вы сделаете что-то против его требования.

Тут важно отличать угрозу от информирования. Когда человек использует «Я-высказывания» («Мне обидно, когда так происходит»), то сообщает о проблеме через себя. Это указывает на его реальные переживания, связанные с неприятной ситуацией. Если же человек запрещает и не объясняет почему — это манипуляция.

Напоминайте человеку, что у вас есть право принимать собственное решение. Не позволяйте, чтобы ваши границы нарушали и оказывали психологическое давление.

5. «Что о тебе люди подумают?»

Многие из нас действительно хотят одобрения от общества. Манипулятор такой фразой будет добиваться запугивания, если вы решили поступить несколько иначе, нежели привычно в этом социуме. Сюда можно отнести разговоры про «тикающие часики», «стакан в старости», «ты же мать» — стереотипы, выработанные десятилетиями.

Помните, что у вас есть право выстраивать собственную жизнь так, как хотите именно вы. Если ваши взгляды отличаются от общепринятых, это не означает, что они неправильные. Старайтесь не принимать чужие замечания, особенно те, которые заставляют вас сомневаться в себе.