Как будет работать закон о самозапрете покупок на маркетплейсах

Обязать маркетплейсы ввести функцию, позволяющую устанавливать самозапрет на покупки, предложили в Госдуме. Цель — помочь людям преодолеть зависимость от онлайн-шопоголизма. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами решила оценить эффективность меры в случае, если она будет принята.

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Не так давно в социальных сетях появилось видео, на котором две посетительницы пункта выдачи одного из маркетплейсов сокрушаются, глядя на доставленный туда заказ: помещение буквально завалено коробками и пакетами с игрушками.

« . . . И в ы п о с м о т р и т е , э т о в с е з а к а з а л о д и н р е б е н о к . И р о д и т е л и н е в к у р с е . В ы п р е д с т а в л я е т е , н а 2 5 0 т ы с я ч о ф о р м и л ! Н е д а в а й т е д е т я м т е л е ф о н ы » , — з а к л ю ч а е т з а к а д р о м ж е н щ и н а , с т а в ш а я о ч е в и д ц е м б е д с т в и я .

После этого она добавляет, что возврат купленного товара обойдется родителям маленького шопоголика в 38 тысяч рублей. В комментариях под роликом — многочисленные советы по правильному воспитанию детей и единодушная констатация факта, что «в наше время такого не было».

Так ведь и маркетплейсов в «ваше время» не было.

Погоня за скидками

В ходе исследования, проведенного аналитическим центром A2: Research, выяснилось, что свой первый заказ на маркетплейсах россияне делают в возрасте от 7 до 12 лет. Удобный интерфейс позволяет превратить в клиента даже дошкольника. Для этого нужно всего лишь ткнуть в экран два раза: на фото понравившегося товара и на кнопку «оформить заказ»...

Но стоит ли наказывать ребенка за спонтанные покупки, если даже взрослые люди не способны устоять перед скидками и распродажами онлайн-магазинов? Тем более что всего несколько кликов — и на следующий день заказ уже ждет вас в пункте выдачи у дома!

Правда, вскоре после распаковки все эти вазочки, красивые подставки под телефоны, игрушки для животных и прочая мишура уже не так радуют. И через какое-то время ситуация повторяется. Психологи называют такое поведение компульсивным шопингом.

И з н а ч а л ь н о ш о п и н г м о ж е т п р и н о с и т ь к р а т к о в р е м е н н о е ч у в с т в о р а д о с т и , м о м е н т а л ь н о е о б л е г ч е н и е н е г а т и в н ы х э м о ц и й . О д н а к о с о в р е м е н е м э т о ч у в с т в о у м е н ь ш а е т с я , и , д л я т о г о ч т о б ы с н о в а п о ч у в с т в о в а т ь с е б я л у ч ш е , ч е л о в е к н а ч и н а е т т р а т и т ь б о л ь ш е и б о л ь ш е , п р и ч е м н а в е щ и , к о т о р ы е е м у , в о з м о ж н о , и н е н у ж н ы , — з а м е ч а е т п с и х о л о г А л л а Т р у ф а н о в а .

Для того чтобы минимизировать последствия от столь накладного способа получения радостных эмоций, в Госдуме и предлагают ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, примерно как самозапрет на кредиты. Тем более что онлайн-шопинг после подключения маркетплейсами сервисов рассрочки можно смело вносить в категорию кредитов.

Впрочем, некоторые пользователи маркетплейсов, осознавая свою зависимость от онлайн-шопинга, пытаются бороться с ней самостоятельно. Представители поколения зумеров, например (люди, рожденные в период с 2001 по 2010 год, первое поколение россиян, выросшее в эпоху интернета в России. — «ВМ»), предпочитают брать «аскезу на шопинг». У их зарубежных сверстников появился даже хештег в TikTok No Buy Year, или «год без покупок».

Но помогут ли подобные ограничения в борьбе с перепотреблением? Предприниматель и владелец магазина игрушек в одном из районов столицы Андрей Смолянинов скептически относится к инициативе депутатов.

С а м о з а п р е т — э т о б о р ь б а с п о с л е д с т в и я м и , а н е с п р и ч и н о й б е д ы , — у в е р е н о н . — М а р к е т п л е й с ы п р е д л а г а ю т т о в а р ы д е ш е в л е з а с ч е т э к о н о м и и н а а р е н д е т о р г о в ы х п л о щ а д е й и б о л ь ш и х о б ъ е м о в з а к у п о к . П о э т о м у о н и м о г у т д е л а т ь о г р о м н ы е с к и д к и н а т о в а р ы . Э т и с к и д к и з а с т а в л я ю т п о к у п а т е л е й в ы б и р а т ь о н л а й н - п л о щ а д к и , о б р е к а я о ф л а й н - м а г а з и н ы н а п о л н о е и с ч е з н о в е н и е . М а р к е т п л е й с ы с т а л и м о н о п о л и с т а м и в р о з н и ц е . П о л ь з о в а т е л и ж е т а к и х п л о щ а д о к о б м а н ы в а ю т с я п р и в л е к а т е л ь н о с т ь ю ц е н ы . О н и у в е р е н ы , ч т о , п о к у п а я т о в а р с о с к и д к о й , э к о н о м я т и н е з а м е ч а ю т , ч т о в и т о г е б е р у т г о р а з д о б о л ь ш е , ч е м в з я л и б ы , с к а ж е м , в м а г а з и н е р я д о м с д о м о м . П о э т о м у я у в е р е н , ч т о с а м о з а п р е т о м н и к т о и з н и х п о л ь з о в а т ь с я н е б у д е т .

В поисках утешения

Но психологи видят корень проблемы совсем в другом.

П о т р е б н о с т ь в п о с т о я н н о м ш о п и н г е — з а в и с и м о с т ь с р о д н и д р у г и м в и д а м а д д и к ц и й ( п а т о л о г и ч е с к а я ф о р м а п р и в я з а н н о с т и , п о т р е б н о с т ь в р е г у л я р н о м с о в е р ш е н и и к а к и х - л и б о д е й с т в и й и л и п р и е м о в п р е п а р а т о в . — « В М » ) , п о с к о л ь к у р а з в и в а е т с я п о т о м у ж е п р и н ц и п у , — у в е р е н а А л л а Т р у ф а н о в а . — Ф о р м и р о в а н и е п р и с т р а с т и я с в я з а н о с т е м , ч т о ч е л о в е к , н е в ы д е р ж и в а я к а к и х - л и б о и с п ы т а н и й , п ы т а е т с я и х и з б е ж а т ь . Н о э т о н е в о з м о ж н о , п о э т о м у о н с т а р а е т с я н а й т и у т е ш е н и е в о т в л е к а ю щ и х в е щ а х . Ш о п и н г п р и н о с и т к р а т к о в р е м е н н о е ч у в с т в о р а д о с т и , в ы з в а н н о е в с п л е с к о м д о ф а м и н а , м о м е н т а л ь н о е о б л е г ч е н и е о т н е г а т и в н ы х э м о ц и й . К о г д а э т о т э ф ф е к т п р о х о д и т , ч е л о в е к с н о в а и с п ы т ы в а е т э м о ц и о н а л ь н у ю п у с т о т у и п о в т о р я е т п р о ц е с с , ч т о б ы в е р н у т ь о щ у щ е н и е р а д о с т и . Т а к о н п о п а д а е т с я н а к р ю ч о к , и « д о ф а м и н о в а я л о м к а » п о д т а л к и в а е т е г о д е л а т ь в с е н о в ы е и н о в ы е з а к а з ы н а м а р к е т п л е й с а х .

Это явление дало жизнь огромному количеству мемов, вроде «заказал ночью фисташки — 5 кг за косарь, а утром вспомнил, что у меня на них аллергия!».

Но если самозапрет — не выход, то, может быть, новомодная аскеза (добровольное ограничение себя в чем-то ради достижения определенной цели. — «ВМ») поможет в исцелении от зависимости?

Определить причину

«Библией» осознанного потребления у зумеров является книга американской журналистки Кейт Фландерс «Год без покупок», где девушка, осознавшая, что стала жертвой зависимости, рассказывает, как ей удалось с ней справиться, и дает рекомендации тем, кто решит последовать ее примеру. Среди них — расхламление, отмена подписок на магазины и пуш-уведомления от маркетплейсов, перечисление сэкономленных от покупок средств на отдельный счет и покупка вещи исключительно взамен пришедшей в негодность. Так, главным достижением года девушка считает покупку толстовки, которую она искала 9 месяцев! В результате автору удалось сэкономить 49 процентов своего годового дохода.

Схему, разработанную Фландерс в «Годе без покупок», используют молодые люди, которые берут аскезу с одноименным названием. Правда, не все психологи разделяют энтузиазм последователей автора.

В к р а т к о с р о ч н о й п е р с п е к т и в е э т о т п л а н м о ж е т с р а б о т а т ь , — с ч и т а е т А л л а Т р у ф а н о в а . — П р и в ы ч н ы е п а т т е р н ы ( п о в т о р я ю щ и й с я ш а б л о н и л и о б р а з е ц . — « В М » ) з а м е н я ю т с я д р у г и м и , и в с л о ж н ы е п е р и о д ы ч е л о в е к у ж е н е т я н е т с я п о л у ч и т ь « б ы с т р ы й д о ф а м и н » в п р и л о ж е н и и м а р к е т п л е й с а . Н о э т о н е з н а ч и т , ч т о о н н е б у д е т и с к а т ь е г о в ч е м - т о д р у г о м — в о н л а й н - и г р а х , н а п р и м е р , и л и е д е , и л и с к р о л л и н г е л е н т ы с о ц с е т е й ( « с к р о л л и т ь » — п е р е л и с т ы в а т ь , п р о к р у ч и в а т ь т е к с т н а э к р а н е . — « В М » ) .

По мнению психолога, работать надо с причиной, то есть с тем, что заставляет человека постоянно «добирать» положительные эмоции.

А п р и ч и н ы э т и м о г у т б ы т ь с о в е р ш е н н о р а з н ы м и . У о д н о г о ч е л о в е к а в и н о й в с е м у н е д о с т а т о к в н и м а н и я с о с т о р о н ы п а р т н е р а , у д р у г о г о — н е у д о в л е т в о р е н н о с т ь к а р ь е р о й , п с и х о л о г и ч е с к и е т р а в м ы и л и д р у г и е п р о б л е м ы , с к о т о р ы м и т р у д н о с п р а в и т ь с я с а м о с т о я т е л ь н о , — г о в о р и т о н а . — В э т о м с л у ч а е н у ж н о р е ш а т ь в о п р о с с о с п е ц и а л и с т а м и . С е г о д н я д л я л ю д е й р а б о т а е т м н о ж е с т в о ц е н т р о в п с и х о л о г и ч е с к о й п о д д е р ж к и , к а к п л а т н ы х , т а к и б е с п л а т н ы х , п о э т о м у в с л у ч а е о с о з н а н и я п о т е р и к о н т р о л я н а д с о б о й н е о б х о д и м о о б р а щ а т ь с я з а п о м о щ ь ю .

Ну а когда вы разберетесь с «крючками», запускающими механизм зависимости, следующий этап необходимо посвятить работе над своим образом жизни на долгосрочную перспективу. А сюда относятся и внимание к здоровью, и умение вырабатывать позитивное мышление, и налаживание крепких связей с близкими и друзьями. Да, результаты здесь достигаются не слишком быстро и совсем не легко, но в конечном итоге приложенные усилия вместо сиюминутной радости от покупок принесут вам долгосрочные дивиденды, в числе которых — не только эмоциональная стабильность, но и сэкономленные денежные средства.