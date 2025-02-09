Онлайн-шопоголизм: как будет работать закон о самозапрете покупок на маркетплейсах
Обязать маркетплейсы ввести функцию, позволяющую устанавливать самозапрет на покупки, предложили в Госдуме. Цель — помочь людям преодолеть зависимость от онлайн-шопоголизма. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами решила оценить эффективность меры в случае, если она будет принята.
Не так давно в социальных сетях появилось видео, на котором две посетительницы пункта выдачи одного из маркетплейсов сокрушаются, глядя на доставленный туда заказ: помещение буквально завалено коробками и пакетами с игрушками.
«...И вы посмотрите, это все заказал один ребенок. И родители не в курсе. Вы представляете, на 250 тысяч оформил! Не давайте детям телефоны», — заключает за кадром женщина, ставшая очевидцем бедствия.
После этого она добавляет, что возврат купленного товара обойдется родителям маленького шопоголика в 38 тысяч рублей. В комментариях под роликом — многочисленные советы по правильному воспитанию детей и единодушная констатация факта, что «в наше время такого не было».
Так ведь и маркетплейсов в «ваше время» не было.
Погоня за скидками
В ходе исследования, проведенного аналитическим центром A2: Research, выяснилось, что свой первый заказ на маркетплейсах россияне делают в возрасте от 7 до 12 лет. Удобный интерфейс позволяет превратить в клиента даже дошкольника. Для этого нужно всего лишь ткнуть в экран два раза: на фото понравившегося товара и на кнопку «оформить заказ»...
Но стоит ли наказывать ребенка за спонтанные покупки, если даже взрослые люди не способны устоять перед скидками и распродажами онлайн-магазинов? Тем более что всего несколько кликов — и на следующий день заказ уже ждет вас в пункте выдачи у дома!
Правда, вскоре после распаковки все эти вазочки, красивые подставки под телефоны, игрушки для животных и прочая мишура уже не так радуют. И через какое-то время ситуация повторяется. Психологи называют такое поведение компульсивным шопингом.
Изначально шопинг может приносить кратковременное чувство радости, моментальное облегчение негативных эмоций. Однако со временем это чувство уменьшается, и, для того чтобы снова почувствовать себя лучше, человек начинает тратить больше и больше, причем на вещи, которые ему, возможно, и не нужны, — замечает психолог Алла Труфанова.
Для того чтобы минимизировать последствия от столь накладного способа получения радостных эмоций, в Госдуме и предлагают ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах, примерно как самозапрет на кредиты. Тем более что онлайн-шопинг после подключения маркетплейсами сервисов рассрочки можно смело вносить в категорию кредитов.
Впрочем, некоторые пользователи маркетплейсов, осознавая свою зависимость от онлайн-шопинга, пытаются бороться с ней самостоятельно. Представители поколения зумеров, например (люди, рожденные в период с 2001 по 2010 год, первое поколение россиян, выросшее в эпоху интернета в России. — «ВМ»), предпочитают брать «аскезу на шопинг». У их зарубежных сверстников появился даже хештег в TikTok No Buy Year, или «год без покупок».
Но помогут ли подобные ограничения в борьбе с перепотреблением? Предприниматель и владелец магазина игрушек в одном из районов столицы Андрей Смолянинов скептически относится к инициативе депутатов.
Самозапрет — это борьба с последствиями, а не с причиной беды, — уверен он. — Маркетплейсы предлагают товары дешевле за счет экономии на аренде торговых площадей и больших объемов закупок. Поэтому они могут делать огромные скидки на товары. Эти скидки заставляют покупателей выбирать онлайн-площадки, обрекая офлайн-магазины на полное исчезновение. Маркетплейсы стали монополистами в рознице. Пользователи же таких площадок обманываются привлекательностью цены. Они уверены, что, покупая товар со скидкой, экономят и не замечают, что в итоге берут гораздо больше, чем взяли бы, скажем, в магазине рядом с домом. Поэтому я уверен, что самозапретом никто из них пользоваться не будет.
В поисках утешения
Но психологи видят корень проблемы совсем в другом.
Потребность в постоянном шопинге — зависимость сродни другим видам аддикций (патологическая форма привязанности, потребность в регулярном совершении каких-либо действий или приемов препаратов. — «ВМ»), поскольку развивается по тому же принципу, — уверена Алла Труфанова. — Формирование пристрастия связано с тем, что человек, не выдерживая каких-либо испытаний, пытается их избежать. Но это невозможно, поэтому он старается найти утешение в отвлекающих вещах. Шопинг приносит кратковременное чувство радости, вызванное всплеском дофамина, моментальное облегчение от негативных эмоций. Когда этот эффект проходит, человек снова испытывает эмоциональную пустоту и повторяет процесс, чтобы вернуть ощущение радости. Так он попадается на крючок, и «дофаминовая ломка» подталкивает его делать все новые и новые заказы на маркетплейсах.
Это явление дало жизнь огромному количеству мемов, вроде «заказал ночью фисташки — 5 кг за косарь, а утром вспомнил, что у меня на них аллергия!».
Но если самозапрет — не выход, то, может быть, новомодная аскеза (добровольное ограничение себя в чем-то ради достижения определенной цели. — «ВМ») поможет в исцелении от зависимости?
Определить причину
«Библией» осознанного потребления у зумеров является книга американской журналистки Кейт Фландерс «Год без покупок», где девушка, осознавшая, что стала жертвой зависимости, рассказывает, как ей удалось с ней справиться, и дает рекомендации тем, кто решит последовать ее примеру. Среди них — расхламление, отмена подписок на магазины и пуш-уведомления от маркетплейсов, перечисление сэкономленных от покупок средств на отдельный счет и покупка вещи исключительно взамен пришедшей в негодность. Так, главным достижением года девушка считает покупку толстовки, которую она искала 9 месяцев! В результате автору удалось сэкономить 49 процентов своего годового дохода.
Схему, разработанную Фландерс в «Годе без покупок», используют молодые люди, которые берут аскезу с одноименным названием. Правда, не все психологи разделяют энтузиазм последователей автора.
В краткосрочной перспективе этот план может сработать, — считает Алла Труфанова. — Привычные паттерны (повторяющийся шаблон или образец. — «ВМ») заменяются другими, и в сложные периоды человек уже не тянется получить «быстрый дофамин» в приложении маркетплейса. Но это не значит, что он не будет искать его в чем-то другом — в онлайн-играх, например, или еде, или скроллинге ленты соцсетей («скроллить» — перелистывать, прокручивать текст на экране. — «ВМ»).
По мнению психолога, работать надо с причиной, то есть с тем, что заставляет человека постоянно «добирать» положительные эмоции.
А причины эти могут быть совершенно разными. У одного человека виной всему недостаток внимания со стороны партнера, у другого — неудовлетворенность карьерой, психологические травмы или другие проблемы, с которыми трудно справиться самостоятельно, — говорит она. — В этом случае нужно решать вопрос со специалистами. Сегодня для людей работает множество центров психологической поддержки, как платных, так и бесплатных, поэтому в случае осознания потери контроля над собой необходимо обращаться за помощью.
Ну а когда вы разберетесь с «крючками», запускающими механизм зависимости, следующий этап необходимо посвятить работе над своим образом жизни на долгосрочную перспективу. А сюда относятся и внимание к здоровью, и умение вырабатывать позитивное мышление, и налаживание крепких связей с близкими и друзьями. Да, результаты здесь достигаются не слишком быстро и совсем не легко, но в конечном итоге приложенные усилия вместо сиюминутной радости от покупок принесут вам долгосрочные дивиденды, в числе которых — не только эмоциональная стабильность, но и сэкономленные денежные средства.