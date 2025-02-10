Найдена связь между тревожностью и творческим мышлением

Американские ученые из Университета штата Коннектикут выяснили, как тревожность влияет на творческие способности человека. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Creative Behavior (TJCB).

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В эксперименте приняли участие 647 человек из Индии и США, средний возраст которых составил 22 года. Добровольцы выполнили несколько заданий на дивергентное мышление, включая генерацию идей для решения финансовой проблемы и размышления о возможных сценариях первого свидания — как позитивных, так и негативных.

Результаты показали, что участники генерировали больше идей в заданиях, связанных с негативными сценариями, но эти идеи были менее оригинальными по сравнению с теми, которые возникали при размышлениях о позитивных исходах.

Люди с высоким уровнем тревожности, особенно те, кто имел опыт терапии или диагнозы психических расстройств, демонстрировали наибольшую продуктивность в негативных заданиях.

Оптимизм, напротив, оказался защитным фактором. Участники с высоким уровнем оптимизма генерировали меньше идей в негативных заданиях, даже если они были склонны к тревожности. Это говорит о том, что позитивный взгляд на жизнь может помочь снизить влияние тревожных мыслей на творческий процесс.

Исследование также выявило гендерные различия: мужчины демонстрировали более высокую оригинальность в позитивных заданиях по сравнению с женщинами. Кроме того, участники, которые оценивали свою научную креативность как низкую, оказались более оригинальными в заданиях, связанных с реальными проблемами.