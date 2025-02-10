Психолог ответила, как пережить зимнюю хандру

Нехватка солнца, холод, затянувшаяся зима способны негативно влиять на настроение человека. В попытках справиться с хандрой в зимний период люди нередко прибегают к не самым здоровым методам – налегают на сладкое, употребляют алкоголь или скроллят ленты соцсетей. Как добавить яркости в повседневность и какие шаги помогут пережить последние недели зимы, «ФедералПресс» ответила клинический психолог Маргарита Алексеева.

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« Г р у с т ь – б а з о в а я э м о ц и я , и б о р о т ь с я с н е й л ю б о й ц е н о й н е н у ж н о . Г л а в н о е н е п ы т а т ь с я н а с и л ь н о р а з в е с е л и т ь с е б я , а о с о з н а н н о п р о ж и т ь э т о т п е р и о д , д о б а в л я я в п о в с е д н е в н о с т ь п р и я т н ы е м е л о ч и » , – з а я в и л а А л е к с е е в а .

Клинический психолог объяснила, что фиксировать изменения в настроении – это естественно. Однако если на смену временной хандре приходит полное безразличие, теряется интерес к жизни и отсутствуют силы даже на бытовые дела, это уже повод обратиться к специалисту.

Алексеева отметила, что затяжная зима может вогнать человека в депрессию. Для того чтобы справиться с хандрой, эксперт посоветовала встретиться с друзьями, знакомыми, близкими.

Домашнюю рутину можно разбавить теми делами, на которые раньше не было времени. Так, например, можно разобрать шкаф, навести порядок в рабочих зонах, пересмотреть подписки в социальных сетях.

«День сурка» рекомендуют разбавить посещением театров, музеев, новых мест, спонтанной поездкой.

В привычный домашний интерьер стоит добавить ярких красок в виде картин, пледов, акцентных цветов. Пищевую тарелку следует заполнить разнообразными овощами и фруктами. По словам специалиста, все это будет стимулировать сенсорную систему, и как следствие настроение будет улучшаться.

« В м е с т о т о г о ч т о б ы м е ч т а т ь о в е с н е , п о п р о б у й т е и з в л е ч ь п о л ь з у и з э т о г о в р е м е н и г о д а : о р г а н и з у й т е у ю т н ы е в е ч е р а с к а к а о и ф и л ь м а м и , з а й м и т е с ь р у к о д е л и е м , п о п р о б у й т е з и м н и е п р о г у л к и и л и п р и д у м а й т е н о в у ю с е м е й н у ю т р а д и ц и ю » , – з а к л ю ч и л а А л е к с е е в а .

Ранее клинический психолог рассказала про «бежевых» мам. Она объяснила, что не так с этим трендом.