Психолог ответила, как пережить зимнюю хандру

Клинический психолог Алексеева ответила, как пережить зимнюю хандру
Нехватка солнца, холод, затянувшаяся зима способны негативно влиять на настроение человека. В попытках справиться с хандрой в зимний период люди нередко прибегают к не самым здоровым методам – налегают на сладкое, употребляют алкоголь или скроллят ленты соцсетей. Как добавить яркости в повседневность и какие шаги помогут пережить последние недели зимы, «ФедералПресс» ответила клинический психолог Маргарита Алексеева.
«Грусть – базовая эмоция, и бороться с ней любой ценой не нужно. Главное не пытаться насильно развеселить себя, а осознанно прожить этот период, добавляя в повседневность приятные мелочи», – заявила Алексеева.
Клинический психолог объяснила, что фиксировать изменения в настроении – это естественно. Однако если на смену временной хандре приходит полное безразличие, теряется интерес к жизни и отсутствуют силы даже на бытовые дела, это уже повод обратиться к специалисту.
Алексеева отметила, что затяжная зима может вогнать человека в депрессию. Для того чтобы справиться с хандрой, эксперт посоветовала встретиться с друзьями, знакомыми, близкими.
Домашнюю рутину можно разбавить теми делами, на которые раньше не было времени. Так, например, можно разобрать шкаф, навести порядок в рабочих зонах, пересмотреть подписки в социальных сетях.
«День сурка» рекомендуют разбавить посещением театров, музеев, новых мест, спонтанной поездкой.
В привычный домашний интерьер стоит добавить ярких красок в виде картин, пледов, акцентных цветов. Пищевую тарелку следует заполнить разнообразными овощами и фруктами. По словам специалиста, все это будет стимулировать сенсорную систему, и как следствие настроение будет улучшаться.
«Вместо того чтобы мечтать о весне, попробуйте извлечь пользу из этого времени года: организуйте уютные вечера с какао и фильмами, займитесь рукоделием, попробуйте зимние прогулки или придумайте новую семейную традицию», – заключила Алексеева.
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