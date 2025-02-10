Психолог дал советы, как не впасть в хандру в ожидании весны

Идет февраль - последний месяц зимы, а за ним уже скоро наступит весна с долгожданным потеплением, солнечной погодой и возможностью надеть что-то полегче. Переход от одного сезона к другому нередко дается непросто по самым разным причинам. Специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты Денис Хакимов рассказал "РГ", как пройти этот этап более комфортно для себя и своего здоровья.

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Переход от зимы к лету лежит через смену сезона, которая не всегда проходит гладко. Могут появляться быстрая утомляемость и слабость, нарушения сна, плохое настроение, сниженная мотивация к привычной деятельности. Тому есть несколько объяснений: перестройка природы, удлинение светового дня, а вместе с этим и изменение процессов в организме. Не всегда мы успеваем догнать происходящее и войти в нужный ритм; появившиеся подснежники в Зарядье и Аптекарском огороде, весенние нотки в воздухе создают атмосферу чего-то приятного и светлого, но на фоне обновляющейся картины за окном нам по инерции непривычно выйти из-под навеса серых туч и постоянной темноты.

« Э т и ф а к т о р ы м о г у т в ы з ы в а т ь с п е ц и ф и ч е с к о е с о с т о я н и е , к о т о р о е и н о г д а н а з ы в а ю т в е с е н н е й х а н д р о й . Д о л е т н и х о т п у с к о в е щ е р а б о т а т ь и р а б о т а т ь , д а и п о г о д а , н е с м о т р я н а п о с т е п е н н о е " о т т а и в а н и е " , в с е - т а к и н е с о в с е м р а с п о л а г а е т к п и к н и к у и л и д о л г о й п р о г у л к е с д р у з ь я м и . Т а к ж е и о с а д к и з а ч а с т у ю н е д а ю т в ы й т и н а у л и ц у , н а с л а д и т ь с я п р о с ы п а ю щ и м с я о к р у ж а ю щ и м м и р о м » , — о т м е т и л Д е н и с Х а к и м о в .

Психолог дал несколько простых рекомендаций, как мы можем себе помочь в момент смены времен года.

Обращайте внимание на здоровье

В периоды межсезонья наш организм подвергается особенно сильным испытаниям: нехватка витаминов, стресс - неизбежные спутники любого жителя мегаполиса. Стоит отнестись к себе бережно. Если есть необходимость, то обратитесь к врачу, особенно в случае, когда чувствуете недомогание.

« П о л е з н о н а л а д и т ь р е ж и м с н а и о т д ы х а , и н е п р о с т о н а п а р у д н е й , а н а п о с т о я н н у ю о с н о в у . Н у и , к о н е ч н о , п о м н и т е , ч т о в р е д н ы е п р и в ы ч к и н а з ы в а ю т с я т а к н е с п р о с т а » , — н а п о м н и л п с и х о л о г .

Занимайтесь физкультурой

Посильные нагрузки благотворно влияют не только на тело, но и на ментальное состояние. Фитнес, йога, упражнения дома, спортивный зал, да просто небольшие прогулки - все это только в плюс. Опять-таки, соблюдайте меру и не перенапрягайтесь.

Придерживайтесь привычной активности

Соблюдать заведенный распорядок крайне полезно - это помогает создавать и поддерживать структуру жизни. Помимо привычного и неизбежного пути "дом-работа-дом", не откладывайте до лучших времен запланированное: поход в театр, музей или на выставку; встречу с друзьями; свои увлечения и хобби, а, возможно, и новые интересы, в которых хотели бы попробовать силы.

Сделайте уборку

"Расхламление" домашнего пространства - хорошая практика (особенно если потребность назрела): она позволяет освободить место для летнего гардероба, выкинуть или пристроить уже ненужные вещи, а также "раскладывает по полочкам" мысли вместе с порядком в шкафу.

Отдыхайте

Восстановление сил - базовая необходимость. Не новые впечатления, не прыжки с парашютом, не подъемы в горы или сплавы по реке на лодке - это все яркие и запоминающиеся моменты жизни, но вместе с тем и изматывающие. Порой нужно просто поспать подольше в выходные, полениться и посмотреть сериал, порадовать себя вкусным блюдом. Эти маленькие приятности хотя бы отчасти, но снимают напряжение и стресс, дают возможность переключить внимание на приятное окружение и интересные занятия.

Сходите к психологу

Эмоциональное благополучие - один из основных факторов комфортной жизни. Весной могут усугубиться прежние проблемы, добавляя сезонных "красок". Внутренние трудности лучше обсудить и проработать со специалистом, особенно если самому справиться с ними уже не получается.

« О б р а щ е н и е з а п о м о щ ь ю - п р и з н а к з р е л о й л и ч н о с т и , к о т о р а я з а б о т и т с я о с е б е . Э т о н е п р о я в л е н и е с л а б о с т и , а к а к р а з н а о б о р о т » , — п о д ч е р к н у л с п е ц и а л и с т .

Напомним, бесплатная психологическая поддержка для москвичей доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.