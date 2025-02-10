Мужчины с большими пенисами рассказали о своих главных комплексах и страхах

Британская терапевт Лоррейн Гровер рассказала, что у мужчин развиваются комплексы не только из-за слишком маленького, но и из-за слишком большого размера полового члена. О страхах таких мужчин она побеседовала с Daily Mail.

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По ее словам, женщины часто бросают мужчин со слишком большими пенисами, так как испытывают боль во время секса. В доказательство она привела признания мужчин на форуме Reddit.

« Т р и м о и х р о м а н а з а к о н ч и л и с ь ( п о к р а й н е й м е р е ч а с т и ч н о ) и з - з а э т о г о … п о т о м у ч т о м о й ч л е н б ы л с л и ш к о м д л и н н ы м » , « С а м о е п е ч а л ь н о е б ы л о , к о г д а ж е н а с к а з а л а , ч т о е й н р а в и т с я с е к с , а з а т е м , п р и м е р н о ч е р е з д в а м е с я ц а п о с л е с в а д ь б ы , п р и з н а л а с ь , ч т о ч л е н с л и ш к о м б о л ь ш о й , и с е к с п о с т о я н н о п р и ч и н я л е й б о л ь » , — п и с а л и о н и .

Гловер добавила, что в итоге такие мужчины оказываются в сложной ситуации: они не хотят причинять боль любимой женщине, из-за чего в итоге испытывают трудности с достижением оргазма, поскольку сдерживаются.

« В с е э т о м о ж е т б ы т ь н е в е р о я т н о в р е д н о д л я м у ж ч и н ы , т а к к а к в ы з ы в а е т ч у в с т в о т р е в о г и и с т р е с с а . Э т о м о ж е т п о в л и я т ь н а б у д у щ и е о т н о ш е н и я и п р и в е с т и к э р е к т и л ь н о й д и с ф у н к ц и и . В а ж н о п о м н и т ь , ч т о у в е р е н н о с т ь в с е б е з а в и с и т н е т о л ь к о о т р а з м е р а — о н а с в я з а н а с с а м о п р и н я т и е м , з д о р о в о й к о м м у н и к а ц и е й и в с е м , ч т о д е л а е т б л и з о с т ь п о л н о ц е н н о й , п о м и м о п р о н и к н о в е н и я » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее Джефф Фостер назвал признаки мужского климакса. По его словам, после 30-40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона, что в первую очередь отражается на либидо.