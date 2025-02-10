Что такое скиллы и как их прокачивать. Объясняем простыми словами

Скилл (от англ. skill) — умение, способность или компетенция, которую человек развивает для решения определённых задач, достижения целей или повышения своей эффективности. Термин пришёл из IT и игровой индустрии, со временем стал употребляться и в других сферах. Часто используется во множественном числе: скиллы (ударение на последний слог).

Что такое скиллы и как их прокачивать
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Эксперты статьи:

Проще говоря, скилл — это навык.

Представим девушку Олю. Раньше она умела готовить только макароны, яичницу и бутерброды. Но потом Оле стала интересна кулинария, и она захотела научиться классно готовить. Девушка купила пару книг про готовку, смотрела обучающие видео, прошла курсы — и вот Оля уже может готовить борщ и печь пироги.

Оля прокачала свой скилл в приготовлении еды, то есть получила необходимые навыки и умения, чтобы готовить более сложные блюда.

Какие бывают скиллы

Выделяют две основные категории скиллов: hard skills и soft skills.

Нard skills («жёсткие навыки»). Это профессиональные навыки человека, рабочие или технические компетенции, связанные с конкретной профессией или задачей.

Например, понимание какой-то технологии, механизма работы, умение пользоваться определённой компьютерной программой, знание иностранного языка, владение фотошопом, умение рисовать — это всё хард-скиллы. Их можно подтвердить сертификатами, тестами или результатами работы.

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Soft skills («мягкие навыки» или «гибкие навыки»). Это навыки, которые помогают эффективно взаимодействовать с людьми. К ним относятся коммуникабельность, эмоциональный интеллект, умение работать в команде, лидерские качества, критическое мышление и способность к адаптации.

Какие скиллы важнее

Современный рынок труда претерпевает фундаментальные изменения в контексте соотношения hard и soft skills, утверждает профессор Надежда Капустина.

«В ходе моих исследований последних лет отчётливо прослеживается интересная тенденция: мы наблюдаем не просто смещение баланса в сторону soft skills, а формирование принципиально нового паттерна их взаимодействия с hard skills. Если пять лет назад соотношение значимости этих компетенций можно было представить, как 60/40 в пользу hard skills, то сегодня мы видим обратную пропорцию»,
адежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.

Есть исследование от Стэнфордского исследовательского центра и Гарвардского университета, которое говорит о том, что 85% успеха в работе достигается за счёт мягких навыков и только 15% ― с помощью жёстких.

Также, согласно внутреннему исследованию Google, проведённому в 2017 году, лучшими командами внутри корпорации были те, где у сотрудников сильны soft skills.

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Однако понятно, что без владения Python или навыками работы с CAD трудно работать программистом или инженером. Или юристом, не зная содержания кодексов. То есть для целого ряда профессий хард скиллы критичны.

Cложно достичь успеха в карьере, развивая только технические навыки или, наоборот, концентрируясь только на личностных качествах. Успех кроется в их гармоничном сочетании и балансе.

У HR-специалистов даже есть расхожая фраза: Hard skills is a must, soft skills make you different — «профессиональные навыки обязаны быть, а гибкие делают вас особенным».

Как определить свои скиллы

Важный шаг в профессиональном развитии — определить свои сильные и слабые стороны. Однако не всегда очевидно, какие именно навыки требуют улучшения: hard или soft skills.

Шаг Описание

  • Провести самоанализ Вспомните свои достижения в учёбе, работе или личной жизни и подумайте, какие навыки и способности помогли достичь этих результатов. Честно оцените области, в которых вы чувствуете себя менее уверенно.
  • Использовать тесты, опросники, экзамены Эти инструменты помогут получить более объективную оценку ваших навыков и способностей. Например, тесты на знание языков программирования, управление проектами или навыки общения.
  • Получить обратную связь Спросите у близких, коллег или наставников, в чём вы наиболее хороши и какие задачи они бы могли вам поручить.
  • Изучить вакансии Проанализируйте вакансии на сайтах по поиску работы, обращая внимание не только на вашу текущую позицию, но и на более высокие должности или новые сферы. Оцените ваше соответствие требованиям работодателей и подумайте, как развить недостающие навыки.

Прокачка hard skills требует системного подхода, практики и соблюдения дисциплины. Вот как можно развивать жёсткие навыки:

Определите конкретные цели. Нужно начать с чёткого понимания того, какие именно навыки вы хотите развить. Например, если ваша цель — улучшить знание программирования, то определитесь с конкретным языком или технологией, которую хотите освоить.

Используйте различные источники информации. Не ограничивайтесь одним учебником или курсом. Изучайте материалы из разных источников: книги, онлайн-курсы, видеоуроки, статьи, форумы, обратитесь к более опытному специалисту или преподавателю. Это позволит получить разностороннее представление о предмете.

Участвуйте в стажировках и проектах. Это даст вам возможность применить и попробовать полученные знания непосредственно на практике.

Ищите ментора. Опытный специалист поможет избежать типичных ошибок и подскажет, на чем сосредоточиться, рекомендует тренинг-менеджер ГК Redmond Станислав Галочкин.

Практикуйтесь. Регулярно выполняйте прикладные задания: пишите код, создавайте проекты. Постоянная практика закрепляет знания и позволяет совершенствовать навыки. «Применение навыков в реальной жизни — один из лучших способов их прокачки», — уверен руководитель группы подбора ГК Selecty Андрей Бойко.

Как прокачивать soft skills

Существует несколько способов развить мягкие навыки. Например, можно пойти на специальные курсы и тренинги по личностному росту, развитию эмпатии, искусству переговоров.

Ещё важно изучить специализированную литературу. Например, больше читать книги по психологии, лидерству, межличностным отношениям и эмоциональному интеллекту.

Также можно развивать гибкие навыки через рефлексию и формирование насмотренности за тем, как действуют другие (чтобы понимать, как мне подходит и как мне не подходит).

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Ещё есть метод «намеренного дискомфорта». Суть его заключается в том, чтобы регулярно ставить себя в ситуации, где вы чувствуете себя некомфортно, будь то публичные выступления или ведение сложных переговоров.

Другой подход — это практика «теневого лидерства», когда вы берёте на себя роль неформального лидера в проектах, формально находясь в позиции исполнителя.

Soft skills развивать сложнее, чем hard skills, так как это более долгий процесс и зависит от личностных качеств человека, уверена Надежда Капустина.

«Soft skills формирует среда обитания и то общество, в котором вы находитесь. Следовательно, если хотите стать более успешным, то надо стараться окружать себя более успешными людьми, то есть находиться в том обществе, частью которого вы хотите стать»,
адежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.

Бесполезные советы для прокачки скиллов

Когда речь идёт о прокачке скиллов, будь то в учёбе или профессиональной деятельности, важно избегать неэффективной траты времени. Вот несколько вещей, на которые не стоит тратить время:

Многозадачность. Попытка сделать много дел одновременно часто приводит к снижению эффективности. Нужно сосредоточиться на одной задаче и довести её до конца, прежде чем переходить к следующей.

«Развитие навыков требует фокуса. Если одновременно изучать программирование, дизайн и маркетинг, скорее всего, ни в чём не достигнешь прогресса», констатирует Станислав Галочкин.

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Непродуктивные дискуссии. Получить обратную связь о своих навыках — это хорошо. Но главное — избегать длительных обсуждений без конкретных выводов или решений. Старайтесь вести конструктивный диалог, направленный на решение проблем.

Постоянное сравнение с другими. Сравнивая себя с другими людьми, легко потерять мотивацию и уверенность в себе. Важно понимать, что каждый движется своим темпом и важнее всего ваш личный прогресс.

Устаревшие методы и ресурсы. В быстро меняющемся мире (особенно в IT, маркетинге, дизайне) информация устаревает за 2–3 года. Поэтому, когда решите прокачивать свои скиллы, проверяйте дату публикации материалов и выбирайте самые актуальные курсы и экспертов.

«Категорически не рекомендую «марафонить», то есть пытаться освоить сложный навык за короткий срок путём многочасовых занятий. Такой подход приводит к поверхностному усвоению материала и быстрому выгоранию. Также крайне неэффективно распылять внимание на множество навыков одновременно так называемый эффект попкорна, когда человек хватается за всё подряд, не доводя начатое до конца»,
адежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.

Соревнования WorldSkills

Важность хард и софт скиллов признаётся во всём мире. Яркий пример — международное движение WorldSkills. Оно проводит чемпионаты, участники которых демонстрируют профессиональное мастерство.

Соревнования WorldSkills проводятся по различным компетенциям: строительство, информационные технологии, машиностроение, кулинарное искусство и многие другие.

Организация WorldSkills основана в Испании в 1947 году как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров, необходимых для восстановления промышленности страны в послевоенное время. На сегодняшний день в WorldSkills International участвует 87 стран.

В 2020 году в России появилось своё подразделение Worldskills Russia. Учредителем Агентства являются правительство Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В 2022 году Worldskills Russia переименовали в «Молодые профессионалы».

Факт

Термин «скилл» используется в мире видеоигр. Геймеры называют скиллами набор игровых способностей персонажа или мастерство самого игрока.

Например, в Dota 2 герои начинают игру с одним доступным скиллом, затем открывают остальные по мере прохождения уровней. Всего у каждого героя четыре основных умения и одна ультимативная способность (Ultimate).

Эта статья — одна из тысяч в «Энциклопедии "Секрета фирмы"». В этом проекте мы простыми словами рассказываем о сложных терминах и явлениях. Посмотрите другие статьи «Энциклопедии», чтобы лучше понимать мир, в котором мы живём.

Психология
Андрей Бойко
Гарвардский университет
Финансовый университет
Агентство стратегических инициатив
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