Что такое скиллы и как их прокачивать

Скилл (от англ. skill) — умение, способность или компетенция, которую человек развивает для решения определённых задач, достижения целей или повышения своей эффективности. Термин пришёл из IT и игровой индустрии, со временем стал употребляться и в других сферах. Часто используется во множественном числе: скиллы (ударение на последний слог).

Проще говоря, скилл — это навык.

Представим девушку Олю. Раньше она умела готовить только макароны, яичницу и бутерброды. Но потом Оле стала интересна кулинария, и она захотела научиться классно готовить. Девушка купила пару книг про готовку, смотрела обучающие видео, прошла курсы — и вот Оля уже может готовить борщ и печь пироги.

Оля прокачала свой скилл в приготовлении еды, то есть получила необходимые навыки и умения, чтобы готовить более сложные блюда.

Какие бывают скиллы

Выделяют две основные категории скиллов: hard skills и soft skills.

Нard skills («жёсткие навыки»). Это профессиональные навыки человека, рабочие или технические компетенции, связанные с конкретной профессией или задачей.

Например, понимание какой-то технологии, механизма работы, умение пользоваться определённой компьютерной программой, знание иностранного языка, владение фотошопом, умение рисовать — это всё хард-скиллы. Их можно подтвердить сертификатами, тестами или результатами работы.

Soft skills («мягкие навыки» или «гибкие навыки»). Это навыки, которые помогают эффективно взаимодействовать с людьми. К ним относятся коммуникабельность, эмоциональный интеллект, умение работать в команде, лидерские качества, критическое мышление и способность к адаптации.

Какие скиллы важнее

Современный рынок труда претерпевает фундаментальные изменения в контексте соотношения hard и soft skills, утверждает профессор Надежда Капустина.

« В х о д е м о и х и с с л е д о в а н и й п о с л е д н и х л е т о т ч ё т л и в о п р о с л е ж и в а е т с я и н т е р е с н а я т е н д е н ц и я : м ы н а б л ю д а е м н е п р о с т о с м е щ е н и е б а л а н с а в с т о р о н у s o f t s k i l l s , а ф о р м и р о в а н и е п р и н ц и п и а л ь н о н о в о г о п а т т е р н а и х в з а и м о д е й с т в и я с h a r d s k i l l s . Е с л и п я т ь л е т н а з а д с о о т н о ш е н и е з н а ч и м о с т и э т и х к о м п е т е н ц и й м о ж н о б ы л о п р е д с т а в и т ь , к а к 6 0 / 4 0 в п о л ь з у h a r d s k i l l s , т о с е г о д н я м ы в и д и м о б р а т н у ю п р о п о р ц и ю » , ― Финансового университета при Правительстве РФ.

Есть исследование от Стэнфордского исследовательского центра и Гарвардского университета, которое говорит о том, что 85% успеха в работе достигается за счёт мягких навыков и только 15% ― с помощью жёстких.

Также, согласно внутреннему исследованию Google, проведённому в 2017 году, лучшими командами внутри корпорации были те, где у сотрудников сильны soft skills.

Однако понятно, что без владения Python или навыками работы с CAD трудно работать программистом или инженером. Или юристом, не зная содержания кодексов. То есть для целого ряда профессий хард скиллы критичны.

Cложно достичь успеха в карьере, развивая только технические навыки или, наоборот, концентрируясь только на личностных качествах. Успех кроется в их гармоничном сочетании и балансе.

У HR-специалистов даже есть расхожая фраза: Hard skills is a must, soft skills make you different — «профессиональные навыки обязаны быть, а гибкие делают вас особенным».

Как определить свои скиллы

Важный шаг в профессиональном развитии — определить свои сильные и слабые стороны. Однако не всегда очевидно, какие именно навыки требуют улучшения: hard или soft skills.

Шаг Описание

Провести самоанализ Вспомните свои достижения в учёбе, работе или личной жизни и подумайте, какие навыки и способности помогли достичь этих результатов. Честно оцените области, в которых вы чувствуете себя менее уверенно.

Использовать тесты, опросники, экзамены Эти инструменты помогут получить более объективную оценку ваших навыков и способностей. Например, тесты на знание языков программирования, управление проектами или навыки общения.

Получить обратную связь Спросите у близких, коллег или наставников, в чём вы наиболее хороши и какие задачи они бы могли вам поручить.

Изучить вакансии Проанализируйте вакансии на сайтах по поиску работы, обращая внимание не только на вашу текущую позицию, но и на более высокие должности или новые сферы. Оцените ваше соответствие требованиям работодателей и подумайте, как развить недостающие навыки.

Прокачка hard skills требует системного подхода, практики и соблюдения дисциплины. Вот как можно развивать жёсткие навыки:

Определите конкретные цели. Нужно начать с чёткого понимания того, какие именно навыки вы хотите развить. Например, если ваша цель — улучшить знание программирования, то определитесь с конкретным языком или технологией, которую хотите освоить.

Используйте различные источники информации. Не ограничивайтесь одним учебником или курсом. Изучайте материалы из разных источников: книги, онлайн-курсы, видеоуроки, статьи, форумы, обратитесь к более опытному специалисту или преподавателю. Это позволит получить разностороннее представление о предмете.

Участвуйте в стажировках и проектах. Это даст вам возможность применить и попробовать полученные знания непосредственно на практике.

Ищите ментора. Опытный специалист поможет избежать типичных ошибок и подскажет, на чем сосредоточиться, рекомендует тренинг-менеджер ГК Redmond Станислав Галочкин.

Практикуйтесь. Регулярно выполняйте прикладные задания: пишите код, создавайте проекты. Постоянная практика закрепляет знания и позволяет совершенствовать навыки. «Применение навыков в реальной жизни — один из лучших способов их прокачки», — уверен руководитель группы подбора ГК Selecty Андрей Бойко.

Как прокачивать soft skills

Существует несколько способов развить мягкие навыки. Например, можно пойти на специальные курсы и тренинги по личностному росту, развитию эмпатии, искусству переговоров.

Ещё важно изучить специализированную литературу. Например, больше читать книги по психологии, лидерству, межличностным отношениям и эмоциональному интеллекту.

Также можно развивать гибкие навыки через рефлексию и формирование насмотренности за тем, как действуют другие (чтобы понимать, как мне подходит и как мне не подходит).

Ещё есть метод «намеренного дискомфорта». Суть его заключается в том, чтобы регулярно ставить себя в ситуации, где вы чувствуете себя некомфортно, будь то публичные выступления или ведение сложных переговоров.

Другой подход — это практика «теневого лидерства», когда вы берёте на себя роль неформального лидера в проектах, формально находясь в позиции исполнителя.

Soft skills развивать сложнее, чем hard skills, так как это более долгий процесс и зависит от личностных качеств человека, уверена Надежда Капустина.

« S o f t s k i l l s ф о р м и р у е т с р е д а о б и т а н и я и т о о б щ е с т в о , в к о т о р о м в ы н а х о д и т е с ь . С л е д о в а т е л ь н о , е с л и х о т и т е с т а т ь б о л е е у с п е ш н ы м , т о н а д о с т а р а т ь с я о к р у ж а т ь с е б я б о л е е у с п е ш н ы м и л ю д ь м и , т о е с т ь н а х о д и т ь с я в т о м о б щ е с т в е , ч а с т ь ю к о т о р о г о в ы х о т и т е с т а т ь » , — Финансового университета при Правительстве РФ.

Бесполезные советы для прокачки скиллов

Когда речь идёт о прокачке скиллов, будь то в учёбе или профессиональной деятельности, важно избегать неэффективной траты времени. Вот несколько вещей, на которые не стоит тратить время:

Многозадачность. Попытка сделать много дел одновременно часто приводит к снижению эффективности. Нужно сосредоточиться на одной задаче и довести её до конца, прежде чем переходить к следующей.

« Р а з в и т и е н а в ы к о в т р е б у е т ф о к у с а . Е с л и о д н о в р е м е н н о и з у ч а т ь п р о г р а м м и р о в а н и е , д и з а й н и м а р к е т и н г , с к о р е е в с е г о , н и в ч ё м н е д о с т и г н е ш ь п р о г р е с с а » , — к о н с т а т и р у е т С т а н и с л а в Г а л о ч к и н .

Непродуктивные дискуссии. Получить обратную связь о своих навыках — это хорошо. Но главное — избегать длительных обсуждений без конкретных выводов или решений. Старайтесь вести конструктивный диалог, направленный на решение проблем.

Постоянное сравнение с другими. Сравнивая себя с другими людьми, легко потерять мотивацию и уверенность в себе. Важно понимать, что каждый движется своим темпом и важнее всего ваш личный прогресс.

Устаревшие методы и ресурсы. В быстро меняющемся мире (особенно в IT, маркетинге, дизайне) информация устаревает за 2–3 года. Поэтому, когда решите прокачивать свои скиллы, проверяйте дату публикации материалов и выбирайте самые актуальные курсы и экспертов.

« К а т е г о р и ч е с к и н е р е к о м е н д у ю « м а р а ф о н и т ь » , т о е с т ь п ы т а т ь с я о с в о и т ь с л о ж н ы й н а в ы к з а к о р о т к и й с р о к п у т ё м м н о г о ч а с о в ы х з а н я т и й . Т а к о й п о д х о д п р и в о д и т к п о в е р х н о с т н о м у у с в о е н и ю м а т е р и а л а и б ы с т р о м у в ы г о р а н и ю . Т а к ж е к р а й н е н е э ф ф е к т и в н о р а с п ы л я т ь в н и м а н и е н а м н о ж е с т в о н а в ы к о в о д н о в р е м е н н о – т а к н а з ы в а е м ы й э ф ф е к т п о п к о р н а , к о г д а ч е л о в е к х в а т а е т с я з а в с ё п о д р я д , н е д о в о д я н а ч а т о е д о к о н ц а » , — Финансового университета при Правительстве РФ.

Соревнования WorldSkills

Важность хард и софт скиллов признаётся во всём мире. Яркий пример — международное движение WorldSkills. Оно проводит чемпионаты, участники которых демонстрируют профессиональное мастерство.

Соревнования WorldSkills проводятся по различным компетенциям: строительство, информационные технологии, машиностроение, кулинарное искусство и многие другие.

Организация WorldSkills основана в Испании в 1947 году как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров, необходимых для восстановления промышленности страны в послевоенное время. На сегодняшний день в WorldSkills International участвует 87 стран.

В 2020 году в России появилось своё подразделение Worldskills Russia. Учредителем Агентства являются правительство Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В 2022 году Worldskills Russia переименовали в «Молодые профессионалы».

Факт

Термин «скилл» используется в мире видеоигр. Геймеры называют скиллами набор игровых способностей персонажа или мастерство самого игрока.

Например, в Dota 2 герои начинают игру с одним доступным скиллом, затем открывают остальные по мере прохождения уровней. Всего у каждого героя четыре основных умения и одна ультимативная способность (Ultimate).

