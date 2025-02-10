Что такое скиллы и как их прокачивать. Объясняем простыми словами
Скилл (от англ. skill) — умение, способность или компетенция, которую человек развивает для решения определённых задач, достижения целей или повышения своей эффективности. Термин пришёл из IT и игровой индустрии, со временем стал употребляться и в других сферах. Часто используется во множественном числе: скиллы (ударение на последний слог).
Эксперты статьи:
- Надежда Капустина, профессор Финансового университета;
- Станислав Галочкин, тренинг-менеджер ГК Redmond;
- Андрей Бойко, руководитель группы подбора ГК Selecty.
Проще говоря, скилл — это навык.
Представим девушку Олю. Раньше она умела готовить только макароны, яичницу и бутерброды. Но потом Оле стала интересна кулинария, и она захотела научиться классно готовить. Девушка купила пару книг про готовку, смотрела обучающие видео, прошла курсы — и вот Оля уже может готовить борщ и печь пироги.
Оля прокачала свой скилл в приготовлении еды, то есть получила необходимые навыки и умения, чтобы готовить более сложные блюда.
Какие бывают скиллы
Выделяют две основные категории скиллов: hard skills и soft skills.
Нard skills («жёсткие навыки»). Это профессиональные навыки человека, рабочие или технические компетенции, связанные с конкретной профессией или задачей.
Например, понимание какой-то технологии, механизма работы, умение пользоваться определённой компьютерной программой, знание иностранного языка, владение фотошопом, умение рисовать — это всё хард-скиллы. Их можно подтвердить сертификатами, тестами или результатами работы.
Soft skills («мягкие навыки» или «гибкие навыки»). Это навыки, которые помогают эффективно взаимодействовать с людьми. К ним относятся коммуникабельность, эмоциональный интеллект, умение работать в команде, лидерские качества, критическое мышление и способность к адаптации.
Какие скиллы важнее
Современный рынок труда претерпевает фундаментальные изменения в контексте соотношения hard и soft skills, утверждает профессор Надежда Капустина.
«В ходе моих исследований последних лет отчётливо прослеживается интересная тенденция: мы наблюдаем не просто смещение баланса в сторону soft skills, а формирование принципиально нового паттерна их взаимодействия с hard skills. Если пять лет назад соотношение значимости этих компетенций можно было представить, как 60/40 в пользу hard skills, то сегодня мы видим обратную пропорцию», ―адежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.
Есть исследование от Стэнфордского исследовательского центра и Гарвардского университета, которое говорит о том, что 85% успеха в работе достигается за счёт мягких навыков и только 15% ― с помощью жёстких.
Также, согласно внутреннему исследованию Google, проведённому в 2017 году, лучшими командами внутри корпорации были те, где у сотрудников сильны soft skills.
Однако понятно, что без владения Python или навыками работы с CAD трудно работать программистом или инженером. Или юристом, не зная содержания кодексов. То есть для целого ряда профессий хард скиллы критичны.
Cложно достичь успеха в карьере, развивая только технические навыки или, наоборот, концентрируясь только на личностных качествах. Успех кроется в их гармоничном сочетании и балансе.
У HR-специалистов даже есть расхожая фраза: Hard skills is a must, soft skills make you different — «профессиональные навыки обязаны быть, а гибкие делают вас особенным».
Как определить свои скиллы
Важный шаг в профессиональном развитии — определить свои сильные и слабые стороны. Однако не всегда очевидно, какие именно навыки требуют улучшения: hard или soft skills.
Шаг Описание
- Провести самоанализ Вспомните свои достижения в учёбе, работе или личной жизни и подумайте, какие навыки и способности помогли достичь этих результатов. Честно оцените области, в которых вы чувствуете себя менее уверенно.
- Использовать тесты, опросники, экзамены Эти инструменты помогут получить более объективную оценку ваших навыков и способностей. Например, тесты на знание языков программирования, управление проектами или навыки общения.
- Получить обратную связь Спросите у близких, коллег или наставников, в чём вы наиболее хороши и какие задачи они бы могли вам поручить.
- Изучить вакансии Проанализируйте вакансии на сайтах по поиску работы, обращая внимание не только на вашу текущую позицию, но и на более высокие должности или новые сферы. Оцените ваше соответствие требованиям работодателей и подумайте, как развить недостающие навыки.
Прокачка hard skills требует системного подхода, практики и соблюдения дисциплины. Вот как можно развивать жёсткие навыки:
Определите конкретные цели. Нужно начать с чёткого понимания того, какие именно навыки вы хотите развить. Например, если ваша цель — улучшить знание программирования, то определитесь с конкретным языком или технологией, которую хотите освоить.
Используйте различные источники информации. Не ограничивайтесь одним учебником или курсом. Изучайте материалы из разных источников: книги, онлайн-курсы, видеоуроки, статьи, форумы, обратитесь к более опытному специалисту или преподавателю. Это позволит получить разностороннее представление о предмете.
Участвуйте в стажировках и проектах. Это даст вам возможность применить и попробовать полученные знания непосредственно на практике.
Ищите ментора. Опытный специалист поможет избежать типичных ошибок и подскажет, на чем сосредоточиться, рекомендует тренинг-менеджер ГК Redmond Станислав Галочкин.
Практикуйтесь. Регулярно выполняйте прикладные задания: пишите код, создавайте проекты. Постоянная практика закрепляет знания и позволяет совершенствовать навыки. «Применение навыков в реальной жизни — один из лучших способов их прокачки», — уверен руководитель группы подбора ГК Selecty Андрей Бойко.
Как прокачивать soft skills
Существует несколько способов развить мягкие навыки. Например, можно пойти на специальные курсы и тренинги по личностному росту, развитию эмпатии, искусству переговоров.
Ещё важно изучить специализированную литературу. Например, больше читать книги по психологии, лидерству, межличностным отношениям и эмоциональному интеллекту.
Также можно развивать гибкие навыки через рефлексию и формирование насмотренности за тем, как действуют другие (чтобы понимать, как мне подходит и как мне не подходит).
Ещё есть метод «намеренного дискомфорта». Суть его заключается в том, чтобы регулярно ставить себя в ситуации, где вы чувствуете себя некомфортно, будь то публичные выступления или ведение сложных переговоров.
Другой подход — это практика «теневого лидерства», когда вы берёте на себя роль неформального лидера в проектах, формально находясь в позиции исполнителя.
Soft skills развивать сложнее, чем hard skills, так как это более долгий процесс и зависит от личностных качеств человека, уверена Надежда Капустина.
«Soft skills формирует среда обитания и то общество, в котором вы находитесь. Следовательно, если хотите стать более успешным, то надо стараться окружать себя более успешными людьми, то есть находиться в том обществе, частью которого вы хотите стать», —адежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.
Бесполезные советы для прокачки скиллов
Когда речь идёт о прокачке скиллов, будь то в учёбе или профессиональной деятельности, важно избегать неэффективной траты времени. Вот несколько вещей, на которые не стоит тратить время:
Многозадачность. Попытка сделать много дел одновременно часто приводит к снижению эффективности. Нужно сосредоточиться на одной задаче и довести её до конца, прежде чем переходить к следующей.
«Развитие навыков требует фокуса. Если одновременно изучать программирование, дизайн и маркетинг, скорее всего, ни в чём не достигнешь прогресса», — констатирует Станислав Галочкин.
Непродуктивные дискуссии. Получить обратную связь о своих навыках — это хорошо. Но главное — избегать длительных обсуждений без конкретных выводов или решений. Старайтесь вести конструктивный диалог, направленный на решение проблем.
Постоянное сравнение с другими. Сравнивая себя с другими людьми, легко потерять мотивацию и уверенность в себе. Важно понимать, что каждый движется своим темпом и важнее всего ваш личный прогресс.
Устаревшие методы и ресурсы. В быстро меняющемся мире (особенно в IT, маркетинге, дизайне) информация устаревает за 2–3 года. Поэтому, когда решите прокачивать свои скиллы, проверяйте дату публикации материалов и выбирайте самые актуальные курсы и экспертов.
«Категорически не рекомендую «марафонить», то есть пытаться освоить сложный навык за короткий срок путём многочасовых занятий. Такой подход приводит к поверхностному усвоению материала и быстрому выгоранию. Также крайне неэффективно распылять внимание на множество навыков одновременно – так называемый эффект попкорна, когда человек хватается за всё подряд, не доводя начатое до конца», —адежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ.
Соревнования WorldSkills
Важность хард и софт скиллов признаётся во всём мире. Яркий пример — международное движение WorldSkills. Оно проводит чемпионаты, участники которых демонстрируют профессиональное мастерство.
Соревнования WorldSkills проводятся по различным компетенциям: строительство, информационные технологии, машиностроение, кулинарное искусство и многие другие.
Организация WorldSkills основана в Испании в 1947 году как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров, необходимых для восстановления промышленности страны в послевоенное время. На сегодняшний день в WorldSkills International участвует 87 стран.
В 2020 году в России появилось своё подразделение Worldskills Russia. Учредителем Агентства являются правительство Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
В 2022 году Worldskills Russia переименовали в «Молодые профессионалы».
Факт
Термин «скилл» используется в мире видеоигр. Геймеры называют скиллами набор игровых способностей персонажа или мастерство самого игрока.
Например, в Dota 2 герои начинают игру с одним доступным скиллом, затем открывают остальные по мере прохождения уровней. Всего у каждого героя четыре основных умения и одна ультимативная способность (Ultimate).
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