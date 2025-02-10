Люди оказались удивительно предсказуемы в своем якобы случайном выборе

Люди поразительно неумелы в случайном выборе, а теперь выяснилось, что этот навык плох у каждого по-своему. Таковы результаты нового исследования, опубликованного на сервере препринтов PsyArXiv.

Люди оказались предсказуемы в своем якобы случайном выборе
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Психологи хорошо знают о наших трудностях со случайностью: попросите окружающих назвать любой цвет, и большинство скажет «синий», а самым частым ответом на просьбу назвать случайное число от 1 до 10 будет 7.

Чтобы сравнить работу «функции random» у разных людей, ученые попросили более 140 человек случайным образом выбрать числа от 1 до 9, а также один из квадратов в сетке 3x3. Для каждого задания нужно было сделать 250 попыток.

Проанализировав ответы, исследователи обнаружили, что могут использовать вычислительную модель для предсказания выбора ячеек конкретным участником на основе названых им чисел и наоборот.

Через год испытания повторили, и хотя в нем смогли принять участие только 53 человека, использовав составленную в прошлом этапе модель, экспериментаторы смогли предсказать их ответы на 10% точнее, чем если бы это было просто угадывание.

«Мы обнаружили, что, используя прошлогодние данные человека, мы можем предсказать, что он делает, как в рамках одной задачи, так и между задачами. Мы все были очень удивлены тем, насколько стабильными оставались эти модели поведения с течением времени. Это показывает, каким индивидуальным и своеобразным поведением обладают люди», рассказал аспирант Тал Богер с кафедры психологии и нейронаук Университета Джонса Хопкинса. «Это говорит о том, что в нашем сознании заложен процесс генерации случайности, к которому мы подключаемся, создавая «случайные» последовательности. Поскольку этот процесс стабилен во времени и задачах, если известны чьи-то случайные решения в определенный момент времени, можно предсказать их «случайные» решения в будущем», прокомментировал преподаватель когнитивной психологии Кристофер Бенвелл из Университета Данди в Шотландии.

Профессор Нилли Лави из Университетского колледжа Лондона не удивлена — по ее мнению, выбор, скорее всего, отражает индивидуальные различия в когнитивном исполнительном контроле, который, например, подавляет инстинктивное желание сказать что-то негативное.

Однако удивительно, насколько предсказуемыми и стабильными оказались индивидуальные алгоритмы псевдослучайности. Это может повлечь значительные последствия, причем скорее неблагоприятные.

«Это может потенциально сделать сгенерированные человеком пароли, шифрование данных и/или шаблоны исследования более предсказуемыми, чем хотелось бы. Важно осознавать это, чтобы мы могли избежать предсказуемости, когда мы опасаемся этого возможно, переложив такие решения на нечеловеческие аппаратные средства», заключил Бенвелл.
Психология