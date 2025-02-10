Люди оказались предсказуемы в своем якобы случайном выборе

Люди оказались удивительно предсказуемы в своем якобы случайном выборе
Люди поразительно неумелы в случайном выборе, а теперь выяснилось, что этот навык плох у каждого по-своему. Таковы результаты нового исследования, опубликованного на сервере препринтов PsyArXiv.
Психологи хорошо знают о наших трудностях со случайностью: попросите окружающих назвать любой цвет, и большинство скажет «синий», а самым частым ответом на просьбу назвать случайное число от 1 до 10 будет 7.
Чтобы сравнить работу «функции random» у разных людей, ученые попросили более 140 человек случайным образом выбрать числа от 1 до 9, а также один из квадратов в сетке 3x3. Для каждого задания нужно было сделать 250 попыток.
Проанализировав ответы, исследователи обнаружили, что могут использовать вычислительную модель для предсказания выбора ячеек конкретным участником на основе названых им чисел и наоборот.
Через год испытания повторили, и хотя в нем смогли принять участие только 53 человека, использовав составленную в прошлом этапе модель, экспериментаторы смогли предсказать их ответы на 10% точнее, чем если бы это было просто угадывание.
«Мы обнаружили, что, используя прошлогодние данные человека, мы можем предсказать, что он делает, как в рамках одной задачи, так и между задачами. Мы все были очень удивлены тем, насколько стабильными оставались эти модели поведения с течением времени. Это показывает, каким индивидуальным и своеобразным поведением обладают люди», — рассказал аспирант Тал Богер с кафедры психологии и нейронаук Университета Джонса Хопкинса. «Это говорит о том, что в нашем сознании заложен процесс генерации случайности, к которому мы подключаемся, создавая «случайные» последовательности. Поскольку этот процесс стабилен во времени и задачах, если известны чьи-то случайные решения в определенный момент времени, можно предсказать их «случайные» решения в будущем», — прокомментировал преподаватель когнитивной психологии Кристофер Бенвелл из Университета Данди в Шотландии.
Профессор Нилли Лави из Университетского колледжа Лондона не удивлена — по ее мнению, выбор, скорее всего, отражает индивидуальные различия в когнитивном исполнительном контроле, который, например, подавляет инстинктивное желание сказать что-то негативное.
Однако удивительно, насколько предсказуемыми и стабильными оказались индивидуальные алгоритмы псевдослучайности. Это может повлечь значительные последствия, причем скорее неблагоприятные.
«Это может потенциально сделать сгенерированные человеком пароли, шифрование данных и/или шаблоны исследования более предсказуемыми, чем хотелось бы. Важно осознавать это, чтобы мы могли избежать предсказуемости, когда мы опасаемся этого — возможно, переложив такие решения на нечеловеческие аппаратные средства», — заключил Бенвелл.