Люди оказались предсказуемы в своем якобы случайном выборе

Люди поразительно неумелы в случайном выборе, а теперь выяснилось, что этот навык плох у каждого по-своему. Таковы результаты нового исследования, опубликованного на сервере препринтов PsyArXiv.

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Психологи хорошо знают о наших трудностях со случайностью: попросите окружающих назвать любой цвет, и большинство скажет «синий», а самым частым ответом на просьбу назвать случайное число от 1 до 10 будет 7.

Чтобы сравнить работу «функции random» у разных людей, ученые попросили более 140 человек случайным образом выбрать числа от 1 до 9, а также один из квадратов в сетке 3x3. Для каждого задания нужно было сделать 250 попыток.

Проанализировав ответы, исследователи обнаружили, что могут использовать вычислительную модель для предсказания выбора ячеек конкретным участником на основе названых им чисел и наоборот.

Через год испытания повторили, и хотя в нем смогли принять участие только 53 человека, использовав составленную в прошлом этапе модель, экспериментаторы смогли предсказать их ответы на 10% точнее, чем если бы это было просто угадывание.

« М ы о б н а р у ж и л и , ч т о , и с п о л ь з у я п р о ш л о г о д н и е д а н н ы е ч е л о в е к а , м ы м о ж е м п р е д с к а з а т ь , ч т о о н д е л а е т , к а к в р а м к а х о д н о й з а д а ч и , т а к и м е ж д у з а д а ч а м и . М ы в с е б ы л и о ч е н ь у д и в л е н ы т е м , н а с к о л ь к о с т а б и л ь н ы м и о с т а в а л и с ь э т и м о д е л и п о в е д е н и я с т е ч е н и е м в р е м е н и . Э т о п о к а з ы в а е т , к а к и м и н д и в и д у а л ь н ы м и с в о е о б р а з н ы м п о в е д е н и е м о б л а д а ю т л ю д и » , — р а с с к а з а л а с п и р а н т Т а л Б о г е р с к а ф е д р ы п с и х о л о г и и и н е й р о н а у к У н и в е р с и т е т а Д ж о н с а Х о п к и н с а . « Э т о г о в о р и т о т о м , ч т о в н а ш е м с о з н а н и и з а л о ж е н п р о ц е с с г е н е р а ц и и с л у ч а й н о с т и , к к о т о р о м у м ы п о д к л ю ч а е м с я , с о з д а в а я « с л у ч а й н ы е » п о с л е д о в а т е л ь н о с т и . П о с к о л ь к у э т о т п р о ц е с с с т а б и л е н в о в р е м е н и и з а д а ч а х , е с л и и з в е с т н ы ч ь и - т о с л у ч а й н ы е р е ш е н и я в о п р е д е л е н н ы й м о м е н т в р е м е н и , м о ж н о п р е д с к а з а т ь и х « с л у ч а й н ы е » р е ш е н и я в б у д у щ е м » , — п р о к о м м е н т и р о в а л п р е п о д а в а т е л ь к о г н и т и в н о й п с и х о л о г и и К р и с т о ф е р Б е н в е л л и з У н и в е р с и т е т а Д а н д и в Ш о т л а н д и и .

Профессор Нилли Лави из Университетского колледжа Лондона не удивлена — по ее мнению, выбор, скорее всего, отражает индивидуальные различия в когнитивном исполнительном контроле, который, например, подавляет инстинктивное желание сказать что-то негативное.

Однако удивительно, насколько предсказуемыми и стабильными оказались индивидуальные алгоритмы псевдослучайности. Это может повлечь значительные последствия, причем скорее неблагоприятные.