Эксперт по этикету рассказала, на какие праздники уместно составлять вишлист
Список пожеланий следует преподносить на «большие и значимые» события, такие как свадьба или рождение ребёнка.
В иных случаях это излишне, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Екатерина Богачёва.
«Если рассматривать с позиции этикета вишлист, то он уместен только в двух случаях — свадьба и рождение ребёнка. Когда собираются большие группы людей, они что-то покупают конкретному человеку, конкретной паре. Здесь есть элемент рациональный, потому что это значимые, большие события в жизни людей, очень затратные. В этом случае стоит сформировать вишлисты, чтобы люди могли выразить тёплые чувства с помощью подарков и облегчить им выбор. Может ли девушка составить такой список и опубликовать для молодого человека [в День святого Валентина — прим. ГМ], наверное, это чересчур. Таких историй этикет не одобряет. Хотя есть этикет, его правила, а есть обычная жизнь. Скорее, это даётся на откуп конкретной паре, их взаимоотношениям между друг другом. Может быть, они вполне допускают такое».
Ранее эксперт по этикету посоветовала дарить на 14 февраля бутылку шампанского. Праздник подразумевает «тёплое и нежное» отношение. Другой алкоголь будет неуместен.