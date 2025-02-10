На какие праздники уместно составлять вишлист

Список пожеланий следует преподносить на «большие и значимые» события, такие как свадьба или рождение ребёнка.

В иных случаях это излишне, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Екатерина Богачёва.

« Е с л и р а с с м а т р и в а т ь с п о з и ц и и э т и к е т а в и ш л и с т , т о о н у м е с т е н т о л ь к о в д в у х с л у ч а я х — с в а д ь б а и р о ж д е н и е р е б ё н к а . К о г д а с о б и р а ю т с я б о л ь ш и е г р у п п ы л ю д е й , о н и ч т о - т о п о к у п а ю т к о н к р е т н о м у ч е л о в е к у , к о н к р е т н о й п а р е . З д е с ь е с т ь э л е м е н т р а ц и о н а л ь н ы й , п о т о м у ч т о э т о з н а ч и м ы е , б о л ь ш и е с о б ы т и я в ж и з н и л ю д е й , о ч е н ь з а т р а т н ы е . В э т о м с л у ч а е с т о и т с ф о р м и р о в а т ь в и ш л и с т ы , ч т о б ы л ю д и м о г л и в ы р а з и т ь т ё п л ы е ч у в с т в а с п о м о щ ь ю п о д а р к о в и о б л е г ч и т ь и м в ы б о р . М о ж е т л и д е в у ш к а с о с т а в и т ь т а к о й с п и с о к и о п у б л и к о в а т ь д л я м о л о д о г о ч е л о в е к а [ в Д е н ь с в я т о г о В а л е н т и н а — п р и м . Г М ] , н а в е р н о е , э т о ч е р е с ч у р . Т а к и х и с т о р и й э т и к е т н е о д о б р я е т . Х о т я е с т ь э т и к е т , е г о п р а в и л а , а е с т ь о б ы ч н а я ж и з н ь . С к о р е е , э т о д а ё т с я н а о т к у п к о н к р е т н о й п а р е , и х в з а и м о о т н о ш е н и я м м е ж д у д р у г д р у г о м . М о ж е т б ы т ь , о н и в п о л н е д о п у с к а ю т т а к о е » .

Ранее эксперт по этикету посоветовала дарить на 14 февраля бутылку шампанского. Праздник подразумевает «тёплое и нежное» отношение. Другой алкоголь будет неуместен.