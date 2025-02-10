Стало известно, сколько россиян обращались за психологической помощью

Почти каждый восьмой (13%) участник опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), когда-либо обращался за профессиональной психологической помощью. Исследование опубликовано на сайте центра.

" О п ы т о б р а щ е н и я з а п р о ф е с с и о н а л ь н о й п с и х о л о г и ч е с к о й п о м о щ ь ю и м е ю т 1 3 % р о с с и я н , т о е с т ь п р и м е р н о к а ж д ы й в о с ь м о й . Ч а щ е э т о т о п ы т б ы л п о л о ж и т е л ь н ы м ( 9 % р е ш и л и с в о ю п р о б л е м у , 4 % н е р е ш и л и ) . Н а ч и н а я с 2 0 0 9 г . п о к а з а т е л ь п о с т е п е н н о р о с , и с е г о д н я о н о с о б е н н о в ы с о к с р е д и с т о л и ч н ы х ж и т е л е й - 2 5 % , и л и к а ж д ы й ч е т в е р т ы й ( v s . 9 % н а с е л е ) . В ы с о к а я д о л я о б р а щ е н и й в о б е и х с т о л и ц а х у к а з ы в а е т н а з н а ч и т е л ь н у ю р а з н и ц у в д о с т у п н о с т и и п о п у л я р н о с т и п с и х о л о г и ч е с к о й п о м о щ и м е ж д у м е г а п о л и с а м и и н е б о л ь ш и м и н а с е л е н н ы м и п у н к т а м и " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Индекс потребности в психологической помощи в конце 2024 года составил 30 пунктов из 100, это в 1,3 раза больше показателя 2022 года.

Главным источником психологической поддержки для респондентов является семья (51%), на втором месте - друзья (22%). Показатели обращения за помощью к соседям, коллегам, а также психологам остаются низкими (2-4%). Почти треть (29%) привыкли решать свои проблемы самостоятельно.

Опрос проводился 19 декабря 2024 года, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.