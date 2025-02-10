Стало известно, сколько россиян обращались за психологической помощью

ВЦИОМ: почти каждый восьмой россиянин обращался за психологической помощью
Почти каждый восьмой (13%) участник опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), когда-либо обращался за профессиональной психологической помощью. Исследование опубликовано на сайте центра.
"Опыт обращения за профессиональной психологической помощью имеют 13% россиян, то есть примерно каждый восьмой. Чаще этот опыт был положительным (9% решили свою проблему, 4% не решили). Начиная с 2009 г. показатель постепенно рос, и сегодня он особенно высок среди столичных жителей - 25%, или каждый четвертый (vs. 9% на селе). Высокая доля обращений в обеих столицах указывает на значительную разницу в доступности и популярности психологической помощи между мегаполисами и небольшими населенными пунктами", - говорится в сообщении.
Индекс потребности в психологической помощи в конце 2024 года составил 30 пунктов из 100, это в 1,3 раза больше показателя 2022 года.
Главным источником психологической поддержки для респондентов является семья (51%), на втором месте - друзья (22%). Показатели обращения за помощью к соседям, коллегам, а также психологам остаются низкими (2-4%). Почти треть (29%) привыкли решать свои проблемы самостоятельно.
Опрос проводился 19 декабря 2024 года, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.