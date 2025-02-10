«Ты не один»: как правильно поддерживать близких
Для многих семья — это источник силы и вдохновения, который помогает справляться с трудностями и достигать целей. Психолог семейного центра «Отрадное» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Котляр рассказала, как поддержка близких может стать ключом к успеху.
«Когда мы ощущаем поддержку семьи, мы становимся более устойчивыми к стрессу и неудачам. Понимание того, что ты не одинок в своих стремлениях, дает силы продолжать движение к цели», — рассказала Екатерина Котляр.
Как правильно выражать заботу
Но важно не только быть рядом, но и уметь правильно выражать заботу. Вот несколько простых, но эффективных способов.
Слушайте и будьте рядом
Иногда человеку просто нужно выговориться. В такие моменты лучше не перебивать и не осуждать. Будьте рядом, слушайте и показывайте, что его чувства важны. В период кризиса важнее всего ваше присутствие. Обнимите, поддержите и помогите переключиться — иногда этого может быть достаточно, чтобы помочь пережить трудный период.
Хвалите искренне и конкретно
Похвала — мощный источник мотивации. Вместо простого «Молодец!» скажите: «Я вижу, как ты старался над этим проектом, и у тебя отлично получилось!». Такие слова придают уверенности и вдохновляют на новые достижения.
Помогайте в бытовых мелочах
Повседневные заботы могут выматывать. Если близкий занят важным делом или переживает сложный период, предложите взять на себя часть обязанностей, например готовку или уборку. Это облегчит его день и покажет вашу поддержку.
Проводите время вместе
Находите занятия, которые приносят радость. Совместные моменты, будь то прогулки, игры или просто душевные разговоры, укрепляют эмоциональную связь и создают в семье теплую атмосферу.
«Главное — не количество времени, а его качество. Даже небольшие совместные традиции, такие как вечернее чаепитие или обсуждение прошедшего дня, помогают укрепить отношения и стать ближе», — дополнила специалист.
Давайте близким личное пространство
Иногда лучшая поддержка — уважение к желанию побыть наедине с собой. Чувствовать, когда лучше отойти в сторону, — это тоже проявление заботы. Поддерживайте не только словами, но и делами. Вместо фраз «Я с тобой» или «Ты справишься» предложите конкретные решения или помощь в ситуации.
«Поддержка необязательно должна быть масштабной. Порой достаточно доброго слова, объятий или знака внимания, чтобы близкий человек почувствовал, что он не один и его ценят», — подчеркнула психолог.
Подавайте пример
Дети и взрослые учатся, глядя на поведение окружающих. Если в семье принято заботиться и поддерживать друг друга, это становится естественной частью жизни. Внимательность и отзывчивость создают атмосферу доверия и любви.
Где помогут
Научиться поддерживать и дарить заботу близким, развить эмпатию и умение сопереживать помогут в семейных центрах Москвы. Здесь проводятся тренинги и семинары, направленные на укрепление семейных отношений, развитие навыков общения и разрешения конфликтов. Специалисты подскажут, как правильно выражать свою любовь и как сохранить в семье взаимопонимание и гармонию.
«Поддержка со стороны членов семьи — это бесценный ресурс, который делает нас сильнее и увереннее. Она помогает справляться со стрессом, находить новые решения и двигаться вперед», — заключила Екатерина Котляр.
Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».
Для поддержки московских семей работают 17 городских организаций помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, а также ресурсный центр «Отрадное», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».
Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.
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