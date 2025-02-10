Как правильно поддерживать близких

Для многих семья — это источник силы и вдохновения, который помогает справляться с трудностями и достигать целей. Психолог семейного центра «Отрадное» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Котляр рассказала, как поддержка близких может стать ключом к успеху.

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« К о г д а м ы о щ у щ а е м п о д д е р ж к у с е м ь и , м ы с т а н о в и м с я б о л е е у с т о й ч и в ы м и к с т р е с с у и н е у д а ч а м . П о н и м а н и е т о г о , ч т о т ы н е о д и н о к в с в о и х с т р е м л е н и я х , д а е т с и л ы п р о д о л ж а т ь д в и ж е н и е к ц е л и » , — р а с с к а з а л а Е к а т е р и н а К о т л я р .

Как правильно выражать заботу

Но важно не только быть рядом, но и уметь правильно выражать заботу. Вот несколько простых, но эффективных способов.

Слушайте и будьте рядом

Иногда человеку просто нужно выговориться. В такие моменты лучше не перебивать и не осуждать. Будьте рядом, слушайте и показывайте, что его чувства важны. В период кризиса важнее всего ваше присутствие. Обнимите, поддержите и помогите переключиться — иногда этого может быть достаточно, чтобы помочь пережить трудный период.

Хвалите искренне и конкретно

Похвала — мощный источник мотивации. Вместо простого «Молодец!» скажите: «Я вижу, как ты старался над этим проектом, и у тебя отлично получилось!». Такие слова придают уверенности и вдохновляют на новые достижения.

Помогайте в бытовых мелочах

Повседневные заботы могут выматывать. Если близкий занят важным делом или переживает сложный период, предложите взять на себя часть обязанностей, например готовку или уборку. Это облегчит его день и покажет вашу поддержку.

Проводите время вместе

Находите занятия, которые приносят радость. Совместные моменты, будь то прогулки, игры или просто душевные разговоры, укрепляют эмоциональную связь и создают в семье теплую атмосферу.

« Г л а в н о е — н е к о л и ч е с т в о в р е м е н и , а е г о к а ч е с т в о . Д а ж е н е б о л ь ш и е с о в м е с т н ы е т р а д и ц и и , т а к и е к а к в е ч е р н е е ч а е п и т и е и л и о б с у ж д е н и е п р о ш е д ш е г о д н я , п о м о г а ю т у к р е п и т ь о т н о ш е н и я и с т а т ь б л и ж е » , — д о п о л н и л а с п е ц и а л и с т .

Давайте близким личное пространство

Иногда лучшая поддержка — уважение к желанию побыть наедине с собой. Чувствовать, когда лучше отойти в сторону, — это тоже проявление заботы. Поддерживайте не только словами, но и делами. Вместо фраз «Я с тобой» или «Ты справишься» предложите конкретные решения или помощь в ситуации.

« П о д д е р ж к а н е о б я з а т е л ь н о д о л ж н а б ы т ь м а с ш т а б н о й . П о р о й д о с т а т о ч н о д о б р о г о с л о в а , о б ъ я т и й и л и з н а к а в н и м а н и я , ч т о б ы б л и з к и й ч е л о в е к п о ч у в с т в о в а л , ч т о о н н е о д и н и е г о ц е н я т » , — п о д ч е р к н у л а п с и х о л о г .

Подавайте пример

Дети и взрослые учатся, глядя на поведение окружающих. Если в семье принято заботиться и поддерживать друг друга, это становится естественной частью жизни. Внимательность и отзывчивость создают атмосферу доверия и любви.

Где помогут

Научиться поддерживать и дарить заботу близким, развить эмпатию и умение сопереживать помогут в семейных центрах Москвы. Здесь проводятся тренинги и семинары, направленные на укрепление семейных отношений, развитие навыков общения и разрешения конфликтов. Специалисты подскажут, как правильно выражать свою любовь и как сохранить в семье взаимопонимание и гармонию.

« П о д д е р ж к а с о с т о р о н ы ч л е н о в с е м ь и — э т о б е с ц е н н ы й р е с у р с , к о т о р ы й д е л а е т н а с с и л ь н е е и у в е р е н н е е . О н а п о м о г а е т с п р а в л я т ь с я с о с т р е с с о м , н а х о д и т ь н о в ы е р е ш е н и я и д в и г а т ь с я в п е р е д » , — з а к л ю ч и л а Е к а т е р и н а К о т л я р .

Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».

Для поддержки московских семей работают 17 городских организаций помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, а также ресурсный центр «Отрадное», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

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