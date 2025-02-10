Психолог высказался о роли соцсетей в жизни взрослых

Психолог Дугенцова высказалась о роли соцсетей в жизни взрослых
Психолог Дарья Дугенцова высказалась о роли социальных сетей в жизни взрослых.
«Взрослый человек уже понимает суть интимно-личностного общения, что такое дружба и как она выражается, за счёт чего складывается и так далее. Уже нет желания принадлежать к какой-то группе, коммуне. Здесь история про то, что человек понимает, что ему это не совсем подходит, это не совсем то, что нужно на самом деле», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
По её словам, взрослый человек уже понимает, что соцсети дают иллюзию общения, иллюзию существования.
Как отметила Дугенцова, важно организовать себе какие-то хобби и заняться чем-то интересным, и это позволит найти подходящее для себя общение.
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