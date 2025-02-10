Психолог высказался о роли соцсетей в жизни взрослых

Психолог Дарья Дугенцова высказалась о роли социальных сетей в жизни взрослых.

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« В з р о с л ы й ч е л о в е к у ж е п о н и м а е т с у т ь и н т и м н о - л и ч н о с т н о г о о б щ е н и я , ч т о т а к о е д р у ж б а и к а к о н а в ы р а ж а е т с я , з а с ч ё т ч е г о с к л а д ы в а е т с я и т а к д а л е е . У ж е н е т ж е л а н и я п р и н а д л е ж а т ь к к а к о й - т о г р у п п е , к о м м у н е . З д е с ь и с т о р и я п р о т о , ч т о ч е л о в е к п о н и м а е т , ч т о е м у э т о н е с о в с е м п о д х о д и т , э т о н е с о в с е м т о , ч т о н у ж н о н а с а м о м д е л е » , — з а я в и л а о н а в б е с е д е с Общественной Службой Новостей.

По её словам, взрослый человек уже понимает, что соцсети дают иллюзию общения, иллюзию существования.

Как отметила Дугенцова, важно организовать себе какие-то хобби и заняться чем-то интересным, и это позволит найти подходящее для себя общение.

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