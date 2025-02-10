Стало известно, действительно ли женщин привлекают «плохие парни»

Исследователи из Университета Эдинбурга выяснили, что нарциссизм, манипулятивность и бесчувственность не делают человека более привлекательным в глазах потенциальных партнеров. Работа опубликована в журнале Journal of Personality.

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Долгое время существовало мнение, что эгоистичные, манипулятивные и даже бесчувственные люди могут обладать особым обаянием, привлекающим партнеров. Однако новое исследование ученых показало, что высокий уровень так называемых темных черт личности не делает человека более привлекательным. Напротив, потенциальные партнеры чаще предпочитали людей с низкими показателями таких качеств, особенно для долгосрочных отношений.

Авторы работы провели два эксперимента, чтобы определить, действительно ли люди с темными чертами личности воспринимаются как более привлекательные. В первом исследовании приняли участие 475 человек, которых попросили оценить привлекательность гипотетических партнеров. Участникам показывали фотографии из Чикагской базы лиц, сопровождаемые описаниями поведения, отражающими низкий, средний или высокий уровень темных черт личности.

Во втором исследовании, с 794 участниками, порядок демонстрации лиц был случайным, чтобы исключить влияние внешности на оценки. В каждом случае испытуемые оценивали привлекательность гипотетических партнеров как для краткосрочных, так и для долгосрочных отношений.

Оказалось, что в краткосрочных отношениях участники, независимо от их предпочтений, чаще выбирали партнеров с низким уровнем темных черт. При этом в долгосрочных отношениях привлекательность людей с низким уровнем таких черт была еще выше.

Авторы подчеркивают, что в реальной жизни восприятие привлекательности включает множество факторов, включая взаимодействие и невербальную коммуникацию. Однако, если опираться только на личностные характеристики, «плохие парни» и «роковые женщины» вовсе не обладают особым магнетизмом.