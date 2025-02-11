Как извлекать пользу из одиночества

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что восприятие одиночества как «времени для себя» усиливает позитивные эмоции и улучшает отношение к уединению, тогда как термин «изоляция» вызывает более негативные ассоциации. Исследование опубликовано в научном журнале Cognition & Emotion (C&E).

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Специалисты провели два эксперимента с участием 500 взрослых и 176 студентов. В первом случае добровольцы оценивали различные термины, описывающие одиночество: «время для себя», «уединение», «быть одному» и «изоляция».

Результаты показали, что «время для себя» воспринималось как наиболее позитивное и желательное, ассоциируясь с заботой о себе и расслаблением. Напротив, «изоляция» вызывала негативные коннотации, связанные с социальной изоляцией.

Во втором исследовании участники провели 30 минут в одиночестве, причем одной группе это время было представлено как «время для себя», а другой — как «изоляция». Те, кто воспринимал уединение как «время для себя», сообщили об увеличении позитивных эмоций и улучшении отношения к одиночеству. Участники из группы «изоляция» испытали снижение позитивных эмоций, хотя у обеих групп уменьшился уровень негативного аффекта.

Интересно, что лингвистическое оформление не повлияло на действия участников, но изменило содержание их мыслей. Те, кто находился в «изоляции», чаще думали о школьных заданиях, а те, кто воспринимал время как «время для себя», размышляли о личностном росте.

Исследование подчеркивает силу языка в формировании психологического опыта. Простое изменение формулировок может сделать время, проведенное в одиночестве, более приятным и полезным.