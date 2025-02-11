Стало известно, кто больше говорит — мужчины или женщины

Маттиас Р. Мель вместе с Колином Тидвеллом, исследователем из Университета Аризоны, и Валерией Пфайффер, исследователем из Университета Альберты, провёл научную работу. В рамках этого проекта эксперты изучили 630 000 записей электронных диктофонов. Эти записи входили в 22 исследования, которые проводились в США, Швейцарии, Сербии и Австралии.

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Эксперты по итогам анализа не нашли серьёзных различий между подростками (10—17 лет), взрослыми (18—24 года) или пожилыми (65 и более лет) людьми в количестве произносимых ими слов. Тем не менее оказалось, что женщины 25−65 лет каждый день говорят вслух примерно на 3000 слов больше, чем мужчины того же возраста.

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При этом в 2007 году учёные на основе записей 396 участников не обнаружили существенной разницы между мужчинами и женщинами в числе произносимых ими слов в день. В среднем каждый из добровольцев вслух в сутки говорил около 16 тысяч слов.

Ещё одним открытием стало то, что в среднем количество слов в 2024 году уменьшилось. Каждый произносил уже не 16 тысяч, а всего 13 тысяч. Эксперты полагают, что это связано с развитием зависимости от цифровой коммуникации.