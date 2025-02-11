Как оптимизм и пессимизм влияют на количество сбережений

Американские исследователи выяснили, что оптимисты накапливают больше сбережений, чем те, кто смотрит на жизнь пессимистично.

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Статья с результатами опубликована в Journal of Personality and Social Psychology.

Ученые из Колорадского университета в Боулдере и Университета Нью-Гэмпшира проанализировали данные восьми крупных исследований, охвативших 140 тыс респондентов в Великобритании, США и странах Европы.

Участники оценивали свой уровень оптимизма и сообщали о размере накоплений. Выяснилось, что каждый дополнительный балл оптимизма коррелировал с увеличением сбережений на $1352 (+16.9%) при медианном балансе в $8000.

Связь оказалась особенно сильной среди людей с низким доходом.

Исследователи полагают, что позитивный настрой мотивирует к накоплению даже при финансовых трудностях. Они предлагают использовать этот фактор для повышения финансовой грамотности.